Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 18.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251218/udary-po-ukraine-segodnya-v-trekh-oblastyakh-nastupil-blekaut-1151778866.html
Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут
Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут
Три области Украины остались без электроснабжения в четверг – после серии ночных взрывов повреждены энергообъекты. Об этом сообщает "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 18.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151022882_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_35dba70cec1ceae2987cef560aaf0757.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Три области Украины остались без электроснабжения в четверг – после серии ночных взрывов повреждены энергообъекты. Об этом сообщает "Укрэнерго".При этом графики отключения электричества действуют в большинстве украинских областей поле серии массированных ударов. Накануне взрывы гремели в Одесской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей. В начале недели he Washington Post написал, что украинская энергосистема близка к коллапсу – Киев и восточная часть страны находятся на грани полного отключения света. Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку".
Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут

На Украине три области остались без электричества после серии ударов

11:50 18.12.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во Львове
Украинские пожарные во Львове
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Три области Украины остались без электроснабжения в четверг – после серии ночных взрывов повреждены энергообъекты. Об этом сообщает "Укрэнерго".
"К утру обесточены потребители в Черкасской, Николаевской областях и в Запорожье. Аварийные работы идут во всех пострадавших регионах", - сказано в сообщении.
При этом графики отключения электричества действуют в большинстве украинских областей поле серии массированных ударов.
"Сегодня применяются графики ограничения потребления для промышленных потребителей и бизнеса", - уточнили в компании.
Накануне взрывы гремели в Одесской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.
В начале недели he Washington Post написал, что украинская энергосистема близка к коллапсу – Киев и восточная часть страны находятся на грани полного отключения света.
Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку".
