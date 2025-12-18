https://crimea.ria.ru/20251218/udary-po-ukraine-segodnya-v-trekh-oblastyakh-nastupil-blekaut-1151778866.html
Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут
Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут
Три области Украины остались без электроснабжения в четверг – после серии ночных взрывов повреждены энергообъекты. Об этом сообщает "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T11:50
2025-12-18T11:50
2025-12-18T11:50
украина
энергосистема украины
в мире
укрэнерго
новости сво
удары по украине
новости
черкасская область
николаевская область
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151022882_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_35dba70cec1ceae2987cef560aaf0757.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Три области Украины остались без электроснабжения в четверг – после серии ночных взрывов повреждены энергообъекты. Об этом сообщает "Укрэнерго".При этом графики отключения электричества действуют в большинстве украинских областей поле серии массированных ударов. Накануне взрывы гремели в Одесской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей. В начале недели he Washington Post написал, что украинская энергосистема близка к коллапсу – Киев и восточная часть страны находятся на грани полного отключения света. Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергииВ Одессе горят объекты энергетики и транспорта – удары по Украине сегодняУдар возмездия по Украине: "Кинжалами" поражены объекты ВПК и ТЭК
украина
черкасская область
николаевская область
запорожье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151022882_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ce501a9a87ce827199c024d610170ec0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, энергосистема украины, в мире, укрэнерго, новости сво, удары по украине, новости, черкасская область, николаевская область, запорожье
Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут
На Украине три области остались без электричества после серии ударов