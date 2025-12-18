https://crimea.ria.ru/20251218/udary-po-ukraine-segodnya-v-trekh-oblastyakh-nastupil-blekaut-1151778866.html

Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут

Три области Украины остались без электроснабжения в четверг – после серии ночных взрывов повреждены энергообъекты. Об этом сообщает "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Три области Украины остались без электроснабжения в четверг – после серии ночных взрывов повреждены энергообъекты. Об этом сообщает "Укрэнерго".При этом графики отключения электричества действуют в большинстве украинских областей поле серии массированных ударов. Накануне взрывы гремели в Одесской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей. В начале недели he Washington Post написал, что украинская энергосистема близка к коллапсу – Киев и восточная часть страны находятся на грани полного отключения света. Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергииВ Одессе горят объекты энергетики и транспорта – удары по Украине сегодняУдар возмездия по Украине: "Кинжалами" поражены объекты ВПК и ТЭК

