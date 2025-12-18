https://crimea.ria.ru/20251218/krymchanin-syadet-na-tri-goda-ekstremistskie-posty-v-sotssetyakh-1151780699.html
Крымчанин сядет на три года за экстремистские посты в соцсетях
Крымчанин сядет на три года за экстремистские посты в соцсетях - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Крымчанин сядет на три года за экстремистские посты в соцсетях
Жителя Советского района Крыма приговорили к трем годам колонии за экстремистские посты в соцсетях. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T12:56
2025-12-18T12:56
2025-12-18T13:59
экстремизм
приговор
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Жителя Советского района Крыма приговорили к трем годам колонии за экстремистские посты в соцсетях. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре."Его действия были выявлены и пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - отметили в прокуратуре. Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также мужчину на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с отправкой публичных сообщений, размещением обращений и других материалов в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4d76da321d7885fc3fab1b76add04f2a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экстремизм, приговор, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, закон и право
Крымчанин сядет на три года за экстремистские посты в соцсетях
Крымчанина приговорили к трем годам колонии за экстремистские посты в соцсетях
12:56 18.12.2025 (обновлено: 13:59 18.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Жителя Советского района Крыма приговорили к трем годам колонии за экстремистские посты в соцсетях. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Как установил суд, 52-летний мужчина в 2023 году и дважды в 2024 году размещал в социальных сетях комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении лиц по признаку национальности.
"Его действия были выявлены и пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - отметили в прокуратуре.
Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
Также мужчину на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с отправкой публичных сообщений, размещением обращений и других материалов в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.