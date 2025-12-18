https://crimea.ria.ru/20251218/krymchanin-syadet-na-tri-goda-ekstremistskie-posty-v-sotssetyakh-1151780699.html

Крымчанин сядет на три года за экстремистские посты в соцсетях

Крымчанин сядет на три года за экстремистские посты в соцсетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Жителя Советского района Крыма приговорили к трем годам колонии за экстремистские посты в соцсетях. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре."Его действия были выявлены и пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - отметили в прокуратуре. Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также мужчину на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с отправкой публичных сообщений, размещением обращений и других материалов в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

