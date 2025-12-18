https://crimea.ria.ru/20251218/na-kerchenskom-poluostrove-budet-gromko--sapery-podorvut-boepripasy-1151777512.html

На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы

На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы - РИА Новости Крым, 18.12.2025

На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на Керченском полуострове в четверг на спецполигоне. Из-за этого могут быть слышны громкие... РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T13:05

2025-12-18T13:05

2025-12-18T13:05

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

ленинский район

крым

новости крыма

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145944033_0:26:1057:621_1920x0_80_0_0_35fdaceb3f63e46d87a63e5e3b212fdb.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на Керченском полуострове в четверг на спецполигоне. Из-за этого могут быть слышны громкие звуки. Об этом сообщили в администрации Багеровского сельского поселения.В администрации уточнили, что проведение подрыва запланировано на Багеровском полигоне в 15 километрах от Керчи. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны ликвидируют во второй половине дня.Жителей и гостей Керченского полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Ранее стало известно, что в Крыму пиротехники МЧС России обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, в том числе артиллерийский снаряд и несколько минометных мин.27 ноября в Севастополе на улице Привольной уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной. По данным властей города, на время саперных работ девять местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе во дворе жилого дома нашли 50-килограммовую авиабомбуВ Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранатуВ Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов

ленинский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утилизация взрывоопасных предметов в крыму, ленинский район, крым, новости крыма, безопасность