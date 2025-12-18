Рейтинг@Mail.ru
На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы - РИА Новости Крым, 18.12.2025
На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы
На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы - РИА Новости Крым, 18.12.2025
На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на Керченском полуострове в четверг на спецполигоне. Из-за этого могут быть слышны громкие... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T13:05
2025-12-18T13:05
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
ленинский район
крым
новости крыма
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на Керченском полуострове в четверг на спецполигоне. Из-за этого могут быть слышны громкие звуки. Об этом сообщили в администрации Багеровского сельского поселения.В администрации уточнили, что проведение подрыва запланировано на Багеровском полигоне в 15 километрах от Керчи. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны ликвидируют во второй половине дня.Жителей и гостей Керченского полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Ранее стало известно, что в Крыму пиротехники МЧС России обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, в том числе артиллерийский снаряд и несколько минометных мин.27 ноября в Севастополе на улице Привольной уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной. По данным властей города, на время саперных работ девять местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
ленинский район
крым
На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы

В Ленинском районе Крыма в четверг саперы уничтожат взрывоопасные предметы на спецполигоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на Керченском полуострове в четверг на спецполигоне. Из-за этого могут быть слышны громкие звуки. Об этом сообщили в администрации Багеровского сельского поселения.
"18 декабря в Ленинском районе запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
В администрации уточнили, что проведение подрыва запланировано на Багеровском полигоне в 15 километрах от Керчи. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны ликвидируют во второй половине дня.
Жителей и гостей Керченского полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее стало известно, что в Крыму пиротехники МЧС России обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, в том числе артиллерийский снаряд и несколько минометных мин.
27 ноября в Севастополе на улице Привольной уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной. По данным властей города, на время саперных работ девять местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
