В Севастополе во дворе жилого дома нашли 50-килограммовую авиабомбу
2025-12-02T19:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Из-за опасности транспортировки специалисты приняли решение о раздельной ликвидации: взрыватель уничтожили на месте, бомбу вывезли на полигон для контролируемого подрыва. "Обезвреживание выполнено с соблюдением всех мер безопасности", – подчеркнули в ведомстве.27 ноября в Севастополе на улице Привольной уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной. По данным властей города, на время саперных работ девять местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранатуВ Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметовВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
