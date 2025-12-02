Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе во дворе жилого дома нашли 50-килограммовую авиабомбу - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Севастополе во дворе жилого дома нашли 50-килограммовую авиабомбу
В Севастополе во дворе жилого дома нашли 50-килограммовую авиабомбу - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Севастополе во дворе жилого дома нашли 50-килограммовую авиабомбу
В Севастополе пиротехники обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную во дворе жилого дома. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Из-за опасности транспортировки специалисты приняли решение о раздельной ликвидации: взрыватель уничтожили на месте, бомбу вывезли на полигон для контролируемого подрыва. "Обезвреживание выполнено с соблюдением всех мер безопасности", – подчеркнули в ведомстве.27 ноября в Севастополе на улице Привольной уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной. По данным властей города, на время саперных работ девять местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, происшествия, великая отечественная война
В Севастополе во дворе жилого дома нашли 50-килограммовую авиабомбу

В Севастополе во дворе жилого дома нашли 50-килограммовую авиабомбу - находка обезврежена

19:10 02.12.2025
 
© МЧС РоссииВ Севастополе пиротехники МЧС России обезвредили 50-киллограмовую авиабомбу
В Севастополе пиротехники МЧС России обезвредили 50-киллограмовую авиабомбу
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Во дворе частного дома при земляных работах обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны", – сказано в сообщении.
Из-за опасности транспортировки специалисты приняли решение о раздельной ликвидации: взрыватель уничтожили на месте, бомбу вывезли на полигон для контролируемого подрыва. "Обезвреживание выполнено с соблюдением всех мер безопасности", – подчеркнули в ведомстве.
27 ноября в Севастополе на улице Привольной уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной. По данным властей города, на время саперных работ девять местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
