В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов
В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов
В Крыму обнаружили и обезвредили пять взрывоопасных предметов, среди которых была авиационная бомба и несколько артиллерийских снарядов, сообщают в главке МЧС... РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов

Пиротехники МЧС в Крыму обезвредили авиационную бомбу и четыре артиллерийских снаряда

18:56 07.11.2025
 
Уничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
Уничтожение 250-килограммовой бомбы времен ВОВ в Севастополе
© МЧС Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму обнаружили и обезвредили пять взрывоопасных предметов, среди которых была авиационная бомба и несколько артиллерийских снарядов, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
"Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники", – уточнили в министерстве.
В ведомстве напомнили, что при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные, необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и сообщить о находке в полицию и в МЧС.
Ранее сообщалось, что до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе.
Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
