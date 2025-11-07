https://crimea.ria.ru/20251107/v-krymu-obezvrezheny-pyat-vzryvoopasnykh-predmetov-1150742786.html

В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов

В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов - РИА Новости Крым, 07.11.2025

В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов

В Крыму обнаружили и обезвредили пять взрывоопасных предметов, среди которых была авиационная бомба и несколько артиллерийских снарядов, сообщают в главке МЧС... РИА Новости Крым, 07.11.2025

2025-11-07T18:56

2025-11-07T18:56

2025-11-07T18:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму обнаружили и обезвредили пять взрывоопасных предметов, среди которых была авиационная бомба и несколько артиллерийских снарядов, сообщают в главке МЧС России по Крыму.В ведомстве напомнили, что при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные, необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и сообщить о находке в полицию и в МЧС.Ранее сообщалось, что до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе.Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма будет громко – отработают саперы и военныеБолее 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе

