https://crimea.ria.ru/20250614/250-kilogrammovuyu-nemetskuyu-bombu-nashli-u-kamyshovogo-shosse-v-sevastopole-1147217043.html

250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе

250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.06.2025

250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе

В Севастополе в районе Камышового шоссе обнаружили крупную немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку утилизировали на полигоне,... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T20:32

2025-06-14T20:32

2025-06-14T20:24

севастополь

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Камышового шоссе обнаружили крупную немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку утилизировали на полигоне, сообщили в МЧС России.Такие бомбы использовались фашистами для поражения фортификационных сооружений, техники и живой силы, уточнили спасатели.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.Ранее крымчан и гостей полуострова предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные учения военнослужащие проводят на полигоне "Опук".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя