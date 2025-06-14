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250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.06.2025
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
В Севастополе в районе Камышового шоссе обнаружили крупную немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку утилизировали на полигоне,... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T20:32
2025-06-14T20:24
севастополь
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Камышового шоссе обнаружили крупную немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку утилизировали на полигоне, сообщили в МЧС России.Такие бомбы использовались фашистами для поражения фортификационных сооружений, техники и живой силы, уточнили спасатели.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.Ранее крымчан и гостей полуострова предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные учения военнослужащие проводят на полигоне "Опук".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе

В Севастополе уничтожили 250-килограммовую немецкую авиабомбу времен войны

20:32 14.06.2025
 
© МЧС РФВ Севастополе уничтожили 250-килограммовую немецкую авиабомбу времен войны
В Севастополе уничтожили 250-килограммовую немецкую авиабомбу времен войны
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Камышового шоссе обнаружили крупную немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку утилизировали на полигоне, сообщили в МЧС России.
Такие бомбы использовались фашистами для поражения фортификационных сооружений, техники и живой силы, уточнили спасатели.
"250-килограммовый немецкий боеприпас SD-250 времен Великой Отечественной войны нашли в районе Камышового шоссе. Находку транспортировали на спецполигон, где уничтожили контролируемым подрывом", - сказано в сообщении.
© МЧС РФВ Севастополе уничтожили 250-килограммовую немецкую авиабомбу времен войны
В Севастополе уничтожили 250-килограммовую немецкую авиабомбу времен войны
© МЧС РФ
В Севастополе уничтожили 250-килограммовую немецкую авиабомбу времен войны
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.
Ранее крымчан и гостей полуострова предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные учения военнослужащие проводят на полигоне "Опук".
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СевастопольУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости Севастополя
 
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