https://crimea.ria.ru/20230203/v-krymu-bessrochno-vveli-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1126771228.html
В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 03.02.2023
В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлевается с 5 февраля на неопределенное время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T18:02
2023-02-03T18:02
2023-02-03T18:02
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлевается с 5 февраля на неопределенное время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Также во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в Крыму усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.Ранее высокий уровень террористической опасности был бессрочно установлен в Курской и Брянской областях.
https://crimea.ria.ru/20230203/terakt-v-energodare--pri-vzryve-avtomobilya-pogib-chelovek-1126755023.html
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безопасность республики крым и севастополя, крым, сергей аксенов, новости крыма, безопасность, новости
В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
Глава Крыма Аксенов бессрочно установил высокий уровень террористической опасности в РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлевается с 5 февраля на неопределенное время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене", - написал он в своем Telegram-канале.
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
Также во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в Крыму усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.
Ранее высокий уровень террористической опасности был бессрочно установлен в Курской и Брянской областях.