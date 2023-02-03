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В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 03.02.2023
В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлевается с 5 февраля на неопределенное время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T18:02
2023-02-03T18:02
безопасность республики крым и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлевается с 5 февраля на неопределенное время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Также во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в Крыму усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.Ранее высокий уровень террористической опасности был бессрочно установлен в Курской и Брянской областях.
https://crimea.ria.ru/20230203/terakt-v-energodare--pri-vzryve-avtomobilya-pogib-chelovek-1126755023.html
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В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов бессрочно установил высокий уровень террористической опасности в РК

18:02 03.02.2023
 
© РИА Новости КрымЖёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлевается с 5 февраля на неопределенное время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене", - написал он в своем Telegram-канале.
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
Также во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в Крыму усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.
Ранее высокий уровень террористической опасности был бессрочно установлен в Курской и Брянской областях.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымСергей АксеновНовости КрымаБезопасностьНовости
 
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