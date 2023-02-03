https://crimea.ria.ru/20230203/v-krymu-bessrochno-vveli-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1126771228.html

В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 03.02.2023

В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлевается с 5 февраля на неопределенное время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T18:02

2023-02-03T18:02

2023-02-03T18:02

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлевается с 5 февраля на неопределенное время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Также во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в Крыму усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.Ранее высокий уровень террористической опасности был бессрочно установлен в Курской и Брянской областях.

https://crimea.ria.ru/20230203/terakt-v-energodare--pri-vzryve-avtomobilya-pogib-chelovek-1126755023.html

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