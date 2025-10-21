Рейтинг@Mail.ru
Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море
Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море
Специалисты Главного управления МЧС по Крыму обезвредили более 20 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных рыбаками в бухте... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Главного управления МЧС по Крыму обезвредили более 20 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных рыбаками в бухте Булганак Азовского моря в 50 метрах от берега. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."Сообщение об опасных находках поступило от рыбаков из лодочного кооператива. Инженерами-пиротехниками специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым проведено обследование дна. На глубине трех метров и на расстоянии около 50 м от берега были обнаружены 26 боеприпасов: 12 минометных мин, 10 артиллерийских снарядов и четыре ручных гранаты", - говорится в сообщении.Все боеприпасы принадлежали затопленному во времена Великой Отечественной войны судну "Ейск". На большинстве из них сохранились оригинальные взрыватели, что создавало угрозу при транспортировке. В этой связи было принято решение об их уничтожении на месте.На время проведения операции местные жители на прибрежной территории и рыбаки в акватории были эвакуированы.Уничтожение боеприпасов проводилось в два этапа: сначала произвели небольшой предупредительный отпугивающий взрыв для минимизации воздействия на флору и фауну, а затем осуществили основной подрыв.Пароход "Ейск" во время Великой Отечественной войны участвовал в десантной операции, высаживая войска 51-й армии на Крымский полуостров у мыса Хрони в Азовском море, где от огня противника получил повреждения и затонул 1 января 1942 года. Только в 1986 году затонувший "Ейск" нашли на дне Керченского пролива спортсмены-подводники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море

В Азовском море у берегов Крыма рыбаки обнаружили более 20 мин и снарядов времен войны

10:29 21.10.2025 (обновлено: 11:01 21.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Главного управления МЧС по Крыму обезвредили более 20 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных рыбаками в бухте Булганак Азовского моря в 50 метрах от берега. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Сообщение об опасных находках поступило от рыбаков из лодочного кооператива. Инженерами-пиротехниками специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым проведено обследование дна. На глубине трех метров и на расстоянии около 50 м от берега были обнаружены 26 боеприпасов: 12 минометных мин, 10 артиллерийских снарядов и четыре ручных гранаты", - говорится в сообщении.
Все боеприпасы принадлежали затопленному во времена Великой Отечественной войны судну "Ейск". На большинстве из них сохранились оригинальные взрыватели, что создавало угрозу при транспортировке. В этой связи было принято решение об их уничтожении на месте.
На время проведения операции местные жители на прибрежной территории и рыбаки в акватории были эвакуированы.
Уничтожение боеприпасов проводилось в два этапа: сначала произвели небольшой предупредительный отпугивающий взрыв для минимизации воздействия на флору и фауну, а затем осуществили основной подрыв.
Пароход "Ейск" во время Великой Отечественной войны участвовал в десантной операции, высаживая войска 51-й армии на Крымский полуостров у мыса Хрони в Азовском море, где от огня противника получил повреждения и затонул 1 января 1942 года. Только в 1986 году затонувший "Ейск" нашли на дне Керченского пролива спортсмены-подводники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымАзовское мореУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуКрымНовости КрымаБезопасность
 
