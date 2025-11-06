https://crimea.ria.ru/20251106/na-vostoke-kryma-budet-gromko--otrabotayut-sapery-i-voennye-1150697110.html
На востоке Крыма будет громко – отработают саперы и военные
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На Керченском полуострове и в Феодосии в четверг запланированы уничтожение взрывоопасных предметов и тренировка военнослужащих. Об этом сообщают пресс-службы местных администраций.Специалисты уточнили, что подрыв взрывоопасных предметов времен Великой отечественной войны запланирован во второй половине дня.Также после 15 часов в Феодосии запланированы учения военнослужащих.Жителей и гостей этих районов просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Ранее сообщалось, что до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе.Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На Керченском полуострове и в Феодосии в четверг запланированы уничтожение взрывоопасных предметов и тренировка военнослужащих. Об этом сообщают пресс-службы местных администраций.
"6 ноября на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении администрации Багеровского сельского поселения Ленинского района.
Специалисты уточнили, что подрыв взрывоопасных предметов времен Великой отечественной войны запланирован во второй половине дня.
Также после 15 часов в Феодосии запланированы учения военнослужащих.
"6 ноября, в период с 15:00 до 23:00 планируется проведение боевых упражнений", – сообщили в городской администрации.
Жителей и гостей этих районов просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе.
Также проходят учения военных
и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень
террористической опасности.
