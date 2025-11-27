https://crimea.ria.ru/20251127/v-sevastopole-unichtozhili-aviatsionnuyu-bombu-vremen-voyny-1151236502.html
В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Привольной уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщают в правительстве города.По данным властей, на время саперных работ девять местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения.В операции приняли участие 46 сотрудников экстренных служб.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядовВ Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранатуВ Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов
