В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
В Севастополе на улице Привольной уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщают в правительстве города. РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Привольной уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщают в правительстве города.По данным властей, на время саперных работ девять местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения.В операции приняли участие 46 сотрудников экстренных служб.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядовВ Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранатуВ Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов
18:07 27.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Привольной уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщают в правительстве города.
По данным властей, на время саперных работ девять местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения.
"Взрыватель опасного предмета уничтожили на месте, а саму бомбу – на полигоне", – уточнили в публикации.
В операции приняли участие 46 сотрудников экстренных служб.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
