Удар возмездия по Украине: "Кинжалами" поражены объекты ВПК и ТЭК - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Удар возмездия по Украине: "Кинжалами" поражены объекты ВПК и ТЭК
Удар возмездия по Украине: "Кинжалами" поражены объекты ВПК и ТЭК - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Удар возмездия по Украине: "Кинжалами" поражены объекты ВПК и ТЭК
Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами... РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК, сообщило министерство обороны РФ."Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
удары по украине, гиперзвуковые ракеты "кинжал", новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина
Удар возмездия по Украине: "Кинжалами" поражены объекты ВПК и ТЭК

Удар возмездия по Украине - "Кинжалами" поражены объекты ВПК и ТЭК

12:25 13.12.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК, сообщило министерство обороны РФ.
"Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ
Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин
ВСУ теряют людей, самолеты и танки – страшные потери Киева за неделю
