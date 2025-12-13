https://crimea.ria.ru/20251213/udar-vozmezdiya-po-ukraine-kinzhalami-porazheny-obekty-vpk-i-tek-1151637678.html

Удар возмездия по Украине: "Кинжалами" поражены объекты ВПК и ТЭК

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК, сообщило министерство обороны РФ."Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – ПутинВСУ теряют людей, самолеты и танки – страшные потери Киева за неделю

