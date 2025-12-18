Рейтинг@Mail.ru
Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за Украины - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251218/mir-ili-voyna-kak-slozhatsya-otnosheniya-rossii-i-evropy-iz-za-ukrainy-1151742792.html
Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за Украины
Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за Украины - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за Украины
высказал член ОП РФ от Севастополя, политический консультант Станислав Корякин. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T06:10
2025-12-18T07:40
радио "спутник в крыму"
станислав корякин
мнения
политика
европейский союз (ес)
коллективный запад
россия
мировая война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111593/40/1115934055_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_7df2a2b0b97b04e4d45c4fdd171b5312.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Отношения России и Европы будут зависеть от того, какой из трендов, существующих сегодня в европейских странах, будет превалировать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член ОП РФ от Севастополя, политический консультант Станислав Корякин.По словам Корякина, Европа и Россия имеют сложную историю взаимоотношений в веках, были периоды, когда они воевали, и когда по-настоящему помогали друг другу. И многое здесь – и тогда, и теперь – "определяется наличием тех или иных лидеров во главе стран", сказал Корякин.С точностью, по мнению Корякина, пока можно сказать только одно: в Европе в действии наблюдаются два тренда одновременно, и второй усиливается."Первый – Европа вооружается, готовится к большой войне. Во многом это обусловлено ястребами, которые стимулируются, в том числе Украиной. Польша, например, активно подбрасывает дров, Прибалтика и так далее. С другой стороны, есть движение правых партий, консервативных, которые набирают вес и которые не настроены воевать, а наоборот, выступают за конструктивное взаимодействие с Россией", – сказал Корякин.Второй тренд сегодня укрепляется позицией европейского бизнеса," который уже очевидно обозначает, что конфронтация с Россией привела к издержкам, которые не только бизнеса касаются", добавил эксперт.Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООНВ условиях этих разнонаправленных трендов долговременное решение о будущем в отношениях между Россией и Европой будет определяться все-таки тем, кто будет возглавлять Европу и в каком формате Европа будет решать эти вопросы, считает Корякин."Будет ли у них единая армия, например, или это будет НАТО. Если НАТО, то кто будет его финансировать, если не США... Все это в совокупности приведет к градусу противостояния", – сказал Корякин.При этом, несмотря на все алармистские заявления из Европы в адрес России сегодня, эксперт считает, что речь о прямом противостоянии не идет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа готовится к новой большой войне - Лавров Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВРЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111593/40/1115934055_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_44d27c9ec88fa2b040f4402a923b5fad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
станислав корякин, мнения, политика, европейский союз (ес), коллективный запад, россия, мировая война
Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за Украины

Отношения России и Европы будут зависеть от победы трендов в ЕС – политконсультант

06:10 18.12.2025 (обновлено: 07:40 18.12.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Отношения России и Европы будут зависеть от того, какой из трендов, существующих сегодня в европейских странах, будет превалировать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член ОП РФ от Севастополя, политический консультант Станислав Корякин.
По словам Корякина, Европа и Россия имеют сложную историю взаимоотношений в веках, были периоды, когда они воевали, и когда по-настоящему помогали друг другу. И многое здесь – и тогда, и теперь – "определяется наличием тех или иных лидеров во главе стран", сказал Корякин.
"Сейчас в Европе находится прослойка лидеров, которые настроены на конфронтацию. И что будет через некоторое время, до конца непонятно: 50х50", – сказал он.
С точностью, по мнению Корякина, пока можно сказать только одно: в Европе в действии наблюдаются два тренда одновременно, и второй усиливается.
"Первый – Европа вооружается, готовится к большой войне. Во многом это обусловлено ястребами, которые стимулируются, в том числе Украиной. Польша, например, активно подбрасывает дров, Прибалтика и так далее. С другой стороны, есть движение правых партий, консервативных, которые набирают вес и которые не настроены воевать, а наоборот, выступают за конструктивное взаимодействие с Россией", – сказал Корякин.
Второй тренд сегодня укрепляется позицией европейского бизнеса," который уже очевидно обозначает, что конфронтация с Россией привела к издержкам, которые не только бизнеса касаются", добавил эксперт.
"И есть, например, мнение европейской молодежи, которая просто не хочет служить. И мы наблюдаем, как в Германии ведется серьезная дискуссия относительно Бундесвера, как обеспечить наполняемость немецкой армии: за счет жребия либо какого-то массового призыва", – заметил Корякин.
Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООН
В условиях этих разнонаправленных трендов долговременное решение о будущем в отношениях между Россией и Европой будет определяться все-таки тем, кто будет возглавлять Европу и в каком формате Европа будет решать эти вопросы, считает Корякин.
"Будет ли у них единая армия, например, или это будет НАТО. Если НАТО, то кто будет его финансировать, если не США... Все это в совокупности приведет к градусу противостояния", – сказал Корякин.
При этом, несмотря на все алармистские заявления из Европы в адрес России сегодня, эксперт считает, что речь о прямом противостоянии не идет.

"Я считаю, что до войны между Европой и Россией очень далеко. Пока все выглядит, скорее, как заявления, которые демонстрируют европейцы США и внутри Европы друг другу о том, что они едины. Это такой способ сказать, что они вместе", – заключил он.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Европа готовится к новой большой войне - Лавров
Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР
ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
 
Радио "Спутник в Крыму"Станислав КорякинМненияПолитикаЕвропейский Союз (ЕС)Коллективный ЗападРоссияМировая война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:54Использовали "втемную": ФСБ раскрыла детали предотвращенного теракта
09:39Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ
09:30Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро четверга
08:56Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на год
08:33"Белый лебедь" российской авиации: история Ту-160 в инфографике
08:08Автобус въехал в бетономешалку под Иркутском – пострадали 11 человек
07:59В Волгодонске задержали студентку-смертницу за полчаса до теракта
07:55"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина
07:32В тройном ДТП с грузовиком на Кубани погибли двое и пострадали четверо
07:25Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:10Взрывной рост: Крым стал первым в стране по популярности у туристов
06:44Удар ВСУ по Ростову: погибли два члена экипажа судна и мирный житель
06:35Зерновые культуры занимают половину пашни Крыма
06:10Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за Украины
05:44Трамп обратился к нации – главное
05:25Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненные
00:01Изморозь и гололед: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 18 декабря
23:23За три часа над Крымом и Черным морем сбили 30 беспилотников
22:51Атака ВСУ на Севастополь и "Орешник" на боевом дежурстве: главное за день
Лента новостейМолния