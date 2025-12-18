https://crimea.ria.ru/20251218/mir-ili-voyna-kak-slozhatsya-otnosheniya-rossii-i-evropy-iz-za-ukrainy-1151742792.html

Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за Украины

Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за Украины - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за Украины

2025-12-18

2025-12-18T06:10

2025-12-18T07:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Отношения России и Европы будут зависеть от того, какой из трендов, существующих сегодня в европейских странах, будет превалировать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член ОП РФ от Севастополя, политический консультант Станислав Корякин.По словам Корякина, Европа и Россия имеют сложную историю взаимоотношений в веках, были периоды, когда они воевали, и когда по-настоящему помогали друг другу. И многое здесь – и тогда, и теперь – "определяется наличием тех или иных лидеров во главе стран", сказал Корякин.С точностью, по мнению Корякина, пока можно сказать только одно: в Европе в действии наблюдаются два тренда одновременно, и второй усиливается."Первый – Европа вооружается, готовится к большой войне. Во многом это обусловлено ястребами, которые стимулируются, в том числе Украиной. Польша, например, активно подбрасывает дров, Прибалтика и так далее. С другой стороны, есть движение правых партий, консервативных, которые набирают вес и которые не настроены воевать, а наоборот, выступают за конструктивное взаимодействие с Россией", – сказал Корякин.Второй тренд сегодня укрепляется позицией европейского бизнеса," который уже очевидно обозначает, что конфронтация с Россией привела к издержкам, которые не только бизнеса касаются", добавил эксперт.Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООНВ условиях этих разнонаправленных трендов долговременное решение о будущем в отношениях между Россией и Европой будет определяться все-таки тем, кто будет возглавлять Европу и в каком формате Европа будет решать эти вопросы, считает Корякин."Будет ли у них единая армия, например, или это будет НАТО. Если НАТО, то кто будет его финансировать, если не США... Все это в совокупности приведет к градусу противостояния", – сказал Корякин.При этом, несмотря на все алармистские заявления из Европы в адрес России сегодня, эксперт считает, что речь о прямом противостоянии не идет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа готовится к новой большой войне - Лавров Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВРЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев

