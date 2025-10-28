Рейтинг@Mail.ru
Европа готовится к новой большой войне - Лавров - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251028/evropa-gotovitsya-k-novoy-bolshoy-voyne---lavrov-1150487529.html
Европа готовится к новой большой войне - Лавров
Европа готовится к новой большой войне - Лавров - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Европа готовится к новой большой войне - Лавров
Европа не скрывает приготовления к новой большой европейской войне и создает коалиции для этих целей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T13:38
2025-10-28T13:55
сергей лавров
политика
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
европа
безопасность
нато
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143921027_0:137:2990:1819_1920x0_80_0_0_ec8cdf51165ae16fa98061be7a466b9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Европа не скрывает приготовления к новой большой европейской войне и создает коалиции для этих целей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.Министр напомнил, что Германия и Великобритания недавно подписали соглашение о военном сотрудничестве, а на днях "стали раздаваться голоса о придании этому военному сотрудничеству еще и ядерного измерения".Перспектива диалога России с нынешними элитами Евросоюза не просматривается, учитывая их текущую политику, констатировал также глава МИД РФ."Нынешние элиты ЕС и НАТО взяли курс на изоляцию любого, кто хочет проводить самостоятельную политику. Политику, основанную на национальных интересах и здравом смысле. Как следствие, перспективы осмысленного диалога с большинством из этих элит в Европе не просматривается", - сказал министр.Глава МИД также напомнил, что расширение НАТО не прекращается ни на минуту, вопреки всем обязательствам. По его словам, многие западные страны не могут признать того, что взамен доминированию наступила новая историческая эпоха.Что касается конфликта на Украине, то именно европейские члены НАТО затягивают его, предоставляя киевскому режиму оружие и оказывая ему всяческую поддержку."Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров", - констатировал глава российского МИД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул условие для перемирияШвеция передаст Украине боевые самолеты Gripen – ЗеленскийПремьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активахБритания призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя
россия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143921027_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_9af7f9c5e7d5da224a357b7a109abf87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, политика, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), европа, безопасность, нато, новости
Европа готовится к новой большой войне - Лавров

Европа не скрывает подготовку к новой большой войне - Лавров

13:38 28.10.2025 (обновлено: 13:55 28.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Европа не скрывает приготовления к новой большой европейской войне и создает коалиции для этих целей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Они не скрывают и те приготовления, которые они ведут к западу от Союзного Государства России и Белоруссии, - приготовление новой большой европейской войны и осуществляют коалиционное строительство с этой целью. В июле, например, Франция и Англия условились о координации между их ядерными силами, создали некую Антанту для разработки ракетных систем", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр напомнил, что Германия и Великобритания недавно подписали соглашение о военном сотрудничестве, а на днях "стали раздаваться голоса о придании этому военному сотрудничеству еще и ядерного измерения".
Перспектива диалога России с нынешними элитами Евросоюза не просматривается, учитывая их текущую политику, констатировал также глава МИД РФ.
"Нынешние элиты ЕС и НАТО взяли курс на изоляцию любого, кто хочет проводить самостоятельную политику. Политику, основанную на национальных интересах и здравом смысле. Как следствие, перспективы осмысленного диалога с большинством из этих элит в Европе не просматривается", - сказал министр.
Глава МИД также напомнил, что расширение НАТО не прекращается ни на минуту, вопреки всем обязательствам. По его словам, многие западные страны не могут признать того, что взамен доминированию наступила новая историческая эпоха.
"В этом их принципиальное отличие от России, наших партнеров по СНГ, Китая, Индии, Ирана, КНДР и всех тех государств Евразии, которые убеждены, что залогом стабильности и благополучия нашего континента является неукоснительное соблюдение принципа суверенного равенства и неделимости безопасности всех, а не только отдельных избранных, считающих себя выше закона и вне морали", - подчеркнул Лавров.
Что касается конфликта на Украине, то именно европейские члены НАТО затягивают его, предоставляя киевскому режиму оружие и оказывая ему всяческую поддержку.
"Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров", - констатировал глава российского МИД.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский выдвинул условие для перемирия
Швеция передаст Украине боевые самолеты Gripen – Зеленский
Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах
Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя
 
Сергей ЛавровПолитикаРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ЕвропаБезопасностьНАТОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ
14:52Уроки трагедии и подвига: в Севастополе вспоминают гибель "Новороссийска"
14:37Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов умер в возрасте 40 лет
14:27"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"
14:16В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион
14:02Морской транспорт Севастополя возобновил работу
13:57Новости СВО: российские бойцы уничтожили еще 1400 украинских боевиков
13:38Европа готовится к новой большой войне - Лавров
13:33В Севастополе остановили катера и паромы
13:31В Кремле высказались о ситуации с экспортом нефти из РФ в Индию и Китай
13:14Госдума РФ приняла закон о призыве на военную службу
13:04Бойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации
12:56Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район
12:47Путин поддержал идею создать отряды для защиты спецобъектов – Шойгу
12:20В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы
12:09Зеленский выдвинул условие для перемирия
11:50Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных
11:42За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие
11:30Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены
11:19Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом
Лента новостейМолния