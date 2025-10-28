https://crimea.ria.ru/20251028/evropa-gotovitsya-k-novoy-bolshoy-voyne---lavrov-1150487529.html
Европа готовится к новой большой войне - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Европа не скрывает приготовления к новой большой европейской войне и создает коалиции для этих целей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.Министр напомнил, что Германия и Великобритания недавно подписали соглашение о военном сотрудничестве, а на днях "стали раздаваться голоса о придании этому военному сотрудничеству еще и ядерного измерения".Перспектива диалога России с нынешними элитами Евросоюза не просматривается, учитывая их текущую политику, констатировал также глава МИД РФ."Нынешние элиты ЕС и НАТО взяли курс на изоляцию любого, кто хочет проводить самостоятельную политику. Политику, основанную на национальных интересах и здравом смысле. Как следствие, перспективы осмысленного диалога с большинством из этих элит в Европе не просматривается", - сказал министр.Глава МИД также напомнил, что расширение НАТО не прекращается ни на минуту, вопреки всем обязательствам. По его словам, многие западные страны не могут признать того, что взамен доминированию наступила новая историческая эпоха.Что касается конфликта на Украине, то именно европейские члены НАТО затягивают его, предоставляя киевскому режиму оружие и оказывая ему всяческую поддержку."Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров", - констатировал глава российского МИД.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Европа не скрывает приготовления к новой большой европейской войне и создает коалиции для этих целей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"Они не скрывают и те приготовления, которые они ведут к западу от Союзного Государства России и Белоруссии, - приготовление новой большой европейской войны и осуществляют коалиционное строительство с этой целью. В июле, например, Франция и Англия условились о координации между их ядерными силами, создали некую Антанту для разработки ракетных систем", - цитирует Лаврова РИА Новости.
Министр напомнил, что Германия и Великобритания недавно подписали соглашение о военном сотрудничестве, а на днях "стали раздаваться голоса о придании этому военному сотрудничеству еще и ядерного измерения".
Перспектива диалога России с нынешними элитами Евросоюза не просматривается, учитывая их текущую политику, констатировал также глава МИД РФ.
"Нынешние элиты ЕС и НАТО взяли курс на изоляцию любого, кто хочет проводить самостоятельную политику. Политику, основанную на национальных интересах и здравом смысле. Как следствие, перспективы осмысленного диалога с большинством из этих элит в Европе не просматривается", - сказал министр.
Глава МИД также напомнил, что расширение НАТО не прекращается ни на минуту, вопреки всем обязательствам. По его словам, многие западные страны не могут признать того, что взамен доминированию наступила новая историческая эпоха.
"В этом их принципиальное отличие от России, наших партнеров по СНГ, Китая, Индии, Ирана, КНДР и всех тех государств Евразии, которые убеждены, что залогом стабильности и благополучия нашего континента является неукоснительное соблюдение принципа суверенного равенства и неделимости безопасности всех, а не только отдельных избранных, считающих себя выше закона и вне морали", - подчеркнул Лавров.
Что касается конфликта на Украине, то именно европейские члены НАТО затягивают его, предоставляя киевскому режиму оружие и оказывая ему всяческую поддержку.
"Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров", - констатировал глава российского МИД.
