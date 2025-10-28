https://crimea.ria.ru/20251028/evropa-gotovitsya-k-novoy-bolshoy-voyne---lavrov-1150487529.html

Европа готовится к новой большой войне - Лавров

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Европа не скрывает приготовления к новой большой европейской войне и создает коалиции для этих целей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.Министр напомнил, что Германия и Великобритания недавно подписали соглашение о военном сотрудничестве, а на днях "стали раздаваться голоса о придании этому военному сотрудничеству еще и ядерного измерения".Перспектива диалога России с нынешними элитами Евросоюза не просматривается, учитывая их текущую политику, констатировал также глава МИД РФ."Нынешние элиты ЕС и НАТО взяли курс на изоляцию любого, кто хочет проводить самостоятельную политику. Политику, основанную на национальных интересах и здравом смысле. Как следствие, перспективы осмысленного диалога с большинством из этих элит в Европе не просматривается", - сказал министр.Глава МИД также напомнил, что расширение НАТО не прекращается ни на минуту, вопреки всем обязательствам. По его словам, многие западные страны не могут признать того, что взамен доминированию наступила новая историческая эпоха.Что касается конфликта на Украине, то именно европейские члены НАТО затягивают его, предоставляя киевскому режиму оружие и оказывая ему всяческую поддержку."Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров", - констатировал глава российского МИД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул условие для перемирияШвеция передаст Украине боевые самолеты Gripen – ЗеленскийПремьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активахБритания призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя

