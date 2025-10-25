https://crimea.ria.ru/20251025/shvetsiya-peredast-ukraine-boevye-samolety-gripen--zelenskiy-1150432225.html

Швеция передаст Украине боевые самолеты Gripen – Зеленский

Швеция передаст Украине боевые самолеты Gripen – Зеленский

Украина в следующем году получит от Швеции 150 истребителей Gripen. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Украина в следующем году получит от Швеции 150 истребителей Gripen. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.Зеленский заявил, что "такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было".Ранее глава киевского режима потребовал от Европы выдать Украине комплексы ПВО Patriot вне очереди, до получения их от США.Поставки Украине западного оружия15 октября сообщалось, что Германия в рамках новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Всего же по инициативе PURL ФРГ профинансирует закупку американского оружия для Киева на 500 млн долларов.Кроме того, Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины.Механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.18 сентября украинские СМИ заявили о прибытии в страну первой партии военной помощи по совместной программе Америки и Альянса PURL.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

