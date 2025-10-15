Рейтинг@Mail.ru
Германия передаст Украине американское оружие на 500 миллионов долларов - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/germaniya-peredast-ukraine-amerikanskoe-oruzhie-na-500-millionov-dollarov-1150213814.html
Германия передаст Украине американское оружие на 500 миллионов долларов
Германия передаст Украине американское оружие на 500 миллионов долларов - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Германия передаст Украине американское оружие на 500 миллионов долларов
Германия в рамках новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Всего же по инициативе PURL ФРГ профинансирует закупку... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T22:23
2025-10-15T19:38
германия
украина
нато
сша
коллективный запад
поставки западного оружия украине
в мире
борис писториус
новости
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144422524_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a2a6944eb707088e863cb036680d825a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Германия в рамках новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Всего же по инициативе PURL ФРГ профинансирует закупку американского оружия для Киева на 500 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны страны Бориса Писториуса.В пакет военной помощи войдут системы противовоздушной обороны, системы Patriot, радиолокационные системы, а также высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты и прочие боеприпасы.Кроме того, по словам Писториуса, Киев получит также современное противотанковое вооружение, средства связи и новейшее стрелковое оружие."Мы также запустим комплексный проект по модернизации уже поставленных Украине систем вооружения и продлению срока их службы", - добавил он.Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины. Механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.18 сентября украинские СМИ заявили о прибытии в страну первой партии военной помощи по совместной программе Америки и Альянса PURL.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки "Томагавков" Украине - сколько ракет дадут СШАЛондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВОБольшая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп
https://crimea.ria.ru/20251002/budem-sbivat-putin-o-vozmozhnoy-peredache-ukraine-raket-tomahawk-1149928353.html
германия
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144422524_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_e60cf69e90179c9d0fc1a9cbd4194a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, украина, нато, сша, коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, борис писториус, новости, оружие
Германия передаст Украине американское оружие на 500 миллионов долларов

Германия выделит 500 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины

22:23 15.10.2025
 
© AP Photo Markus SchreiberВид на здание Рейхстага в Берлине, Германия, в воскресенье, 23 февраля 2025 года, во время национальных выборов в Германии. (AP Photo/Markus Schreiber)
Вид на здание Рейхстага в Берлине, Германия, в воскресенье, 23 февраля 2025 года, во время национальных выборов в Германии. (AP Photo/Markus Schreiber) - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo Markus Schreiber
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Германия в рамках новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Всего же по инициативе PURL ФРГ профинансирует закупку американского оружия для Киева на 500 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны страны Бориса Писториуса.
"Германия предоставит дополнительную поддержку на сумму более 2 миллиардов евро. Это включает (вклад в - ред.) пакет PURL на сумму 500 миллионов долларов США. Пакет направлен на удовлетворение ряда неотложных потребностей Украины", - сказал он в ходе заседания контактной группы по Украине.
В пакет военной помощи войдут системы противовоздушной обороны, системы Patriot, радиолокационные системы, а также высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты и прочие боеприпасы.

"Мы продолжим укреплять противовоздушную оборону Украины благодаря новым контрактам на поставку еще двух систем ПВО IRIS-T, включая большое количество управляемых ракет, а также переносных зенитных ракетных комплексов", - добавил министр обороны ФРГ.

Кроме того, по словам Писториуса, Киев получит также современное противотанковое вооружение, средства связи и новейшее стрелковое оружие.
"Мы также запустим комплексный проект по модернизации уже поставленных Украине систем вооружения и продлению срока их службы", - добавил он.
Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины. Механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
18 сентября украинские СМИ заявили о прибытии в страну первой партии военной помощи по совместной программе Америки и Альянса PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поставки "Томагавков" Украине - сколько ракет дадут США
Лондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВО
Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
2 октября, 21:27
Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
 
ГерманияУкраинаНАТОСШАКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеВ миреБорис ПисториусНовостиОружие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:25Индия готова отказаться от российской нефти – Трамп
22:56Путин утвердил Концепцию миграционной политики в России
22:53Встреча Путина с аш-Шараа и блэкаут на Украине: главное за день
22:23Германия передаст Украине американское оружие на 500 миллионов долларов
22:14"Зеленский взялся за Одессу": зачем городу военная администрация
22:04Экспорт российского зерна в этом сезоне может достигнуть 50 млн тонн
21:56Хуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь
21:39Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву
21:29Путину доложили о вводе новых мощностей электрогенерации в Крыму
21:14Спустя 8 лет: музей Крошицкого в Севастополе откроют после реставрации
20:49Приехал с началом СВО: как айтишник из Ливана помогает России побеждать
20:43Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынка
20:32Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
20:24В России отремонтируют еще 28 тысяч километров дорог до конца года
20:17Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России
20:04Карачаево-Черкесия и Крым создадут совместные проекты в сфере туризма
19:43Севастополь признан лучшим городом России по развитию креативного туризма
19:29"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму
19:11В Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения света
18:59"Аляскинский процесс" еще не завершен – Лавров
Лента новостейМолния