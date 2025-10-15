Германия передаст Украине американское оружие на 500 миллионов долларов

https://crimea.ria.ru/20251015/germaniya-peredast-ukraine-amerikanskoe-oruzhie-na-500-millionov-dollarov-1150213814.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Германия в рамках новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Всего же по инициативе PURL ФРГ профинансирует закупку американского оружия для Киева на 500 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны страны Бориса Писториуса.В пакет военной помощи войдут системы противовоздушной обороны, системы Patriot, радиолокационные системы, а также высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты и прочие боеприпасы.Кроме того, по словам Писториуса, Киев получит также современное противотанковое вооружение, средства связи и новейшее стрелковое оружие."Мы также запустим комплексный проект по модернизации уже поставленных Украине систем вооружения и продлению срока их службы", - добавил он.Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины. Механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.18 сентября украинские СМИ заявили о прибытии в страну первой партии военной помощи по совместной программе Америки и Альянса PURL.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки "Томагавков" Украине - сколько ракет дадут СШАЛондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВОБольшая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп

https://crimea.ria.ru/20251002/budem-sbivat-putin-o-vozmozhnoy-peredache-ukraine-raket-tomahawk-1149928353.html

