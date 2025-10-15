https://crimea.ria.ru/20251015/germaniya-peredast-ukraine-amerikanskoe-oruzhie-na-500-millionov-dollarov-1150213814.html
Германия передаст Украине американское оружие на 500 миллионов долларов
Германия передаст Украине американское оружие на 500 миллионов долларов - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Германия передаст Украине американское оружие на 500 миллионов долларов
Германия в рамках новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Всего же по инициативе PURL ФРГ профинансирует закупку... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T22:23
2025-10-15T22:23
2025-10-15T19:38
германия
украина
нато
сша
коллективный запад
поставки западного оружия украине
в мире
борис писториус
новости
оружие
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Германия в рамках новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Всего же по инициативе PURL ФРГ профинансирует закупку американского оружия для Киева на 500 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны страны Бориса Писториуса.В пакет военной помощи войдут системы противовоздушной обороны, системы Patriot, радиолокационные системы, а также высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты и прочие боеприпасы.Кроме того, по словам Писториуса, Киев получит также современное противотанковое вооружение, средства связи и новейшее стрелковое оружие."Мы также запустим комплексный проект по модернизации уже поставленных Украине систем вооружения и продлению срока их службы", - добавил он.Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины. Механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.18 сентября украинские СМИ заявили о прибытии в страну первой партии военной помощи по совместной программе Америки и Альянса PURL.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Германия в рамках новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Всего же по инициативе PURL ФРГ профинансирует закупку американского оружия для Киева на 500 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны страны Бориса Писториуса.
"Германия предоставит дополнительную поддержку на сумму более 2 миллиардов евро. Это включает (вклад в - ред.) пакет PURL на сумму 500 миллионов долларов США. Пакет направлен на удовлетворение ряда неотложных потребностей Украины", - сказал он в ходе заседания контактной группы по Украине.
В пакет военной помощи войдут системы противовоздушной обороны, системы Patriot, радиолокационные системы, а также высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты и прочие боеприпасы.
"Мы продолжим укреплять противовоздушную оборону Украины благодаря новым контрактам на поставку еще двух систем ПВО IRIS-T, включая большое количество управляемых ракет, а также переносных зенитных ракетных комплексов", - добавил министр обороны ФРГ.
Кроме того, по словам Писториуса, Киев получит также современное противотанковое вооружение, средства связи и новейшее стрелковое оружие.
"Мы также запустим комплексный проект по модернизации уже поставленных Украине систем вооружения и продлению срока их службы", - добавил он.
Пентагон одобрил
отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины. Механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял
украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
18 сентября украинские СМИ заявили о прибытии в страну первой партии военной помощи
по совместной программе Америки и Альянса PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
