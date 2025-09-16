Рейтинг@Mail.ru
Пентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Пентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО
Пентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Пентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО
Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T21:25
2025-09-16T21:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Об этом со ссылкой на агентство Reuters пишет РИА Новости.По данным издания, помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL).Уточняется, что механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.На прошлой неделе глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что считает реалистичным сценарием продолжение конфликта на Украине еще в течение пары лет. По ее мнению, пессимистичным завершением боевых действий будет исход, при котором Украина должна будет пойти на территориальные уступки.Как отметил доктор политических наук Андрей Манойло, Европа находится в рабском подчиненном положении, они полностью зависима от США. Поскольку во главе Штатов сейчас стоит Трамп, регулярно провозглашающий себя "миротворцем", на фоне его контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, заявляющим о готовности вести переговоры по урегулированию украинского конфликта без обсуждения территориальной темы, зависимый от американцев Евросоюз вынужден подстраиваться под эту повестку, считает Манойло. Однако есть и другая сторона: США продолжают зарабатывать на этом конфликте.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства заводаФранция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль
Пентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО

Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет НАТО на 1 млрд долларов – СМИ

21:25 16.09.2025
 
Здание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Об этом со ссылкой на агентство Reuters пишет РИА Новости.
По данным издания, помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL).
"(Заместитель главы Пентагона – ред.) Элбридж Колби одобрил две партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием Prioritized Ukraine Requirements List", – говорится в публикации.
Уточняется, что механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
На прошлой неделе глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что считает реалистичным сценарием продолжение конфликта на Украине еще в течение пары лет. По ее мнению, пессимистичным завершением боевых действий будет исход, при котором Украина должна будет пойти на территориальные уступки.
Как отметил доктор политических наук Андрей Манойло, Европа находится в рабском подчиненном положении, они полностью зависима от США. Поскольку во главе Штатов сейчас стоит Трамп, регулярно провозглашающий себя "миротворцем", на фоне его контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, заявляющим о готовности вести переговоры по урегулированию украинского конфликта без обсуждения территориальной темы, зависимый от американцев Евросоюз вынужден подстраиваться под эту повестку, считает Манойло. Однако есть и другая сторона: США продолжают зарабатывать на этом конфликте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
