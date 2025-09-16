https://crimea.ria.ru/20250916/pentagon-odobril-otpravku-voennoy-pomoschi-ukraine-za-schet-stran-nato-1149498190.html

Пентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО

2025-09-16T21:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Об этом со ссылкой на агентство Reuters пишет РИА Новости.По данным издания, помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL).Уточняется, что механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.На прошлой неделе глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что считает реалистичным сценарием продолжение конфликта на Украине еще в течение пары лет. По ее мнению, пессимистичным завершением боевых действий будет исход, при котором Украина должна будет пойти на территориальные уступки.Как отметил доктор политических наук Андрей Манойло, Европа находится в рабском подчиненном положении, они полностью зависима от США. Поскольку во главе Штатов сейчас стоит Трамп, регулярно провозглашающий себя "миротворцем", на фоне его контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, заявляющим о готовности вести переговоры по урегулированию украинского конфликта без обсуждения территориальной темы, зависимый от американцев Евросоюз вынужден подстраиваться под эту повестку, считает Манойло. Однако есть и другая сторона: США продолжают зарабатывать на этом конфликте.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства заводаФранция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль

2025

