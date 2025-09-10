https://crimea.ria.ru/20250910/frantsiya-peredast-ukraine-istrebiteli-mirage--shmygal-1149340947.html

Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль

Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль

Франция пообещала Украине истребители Mirage. Такое заявление по итогам заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате "Рамштайн" сделал РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T14:01

2025-09-10T14:01

2025-09-10T14:01

украина

денис шмыгаль

в мире

франция

германия

истребитель mirage

patriot (зенитный ракетный комплекс)

коллективный запад

поставки западного оружия украине

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143962558_0:33:1025:609_1920x0_80_0_0_a5dc41a431946c5c092f9d67df962c41.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Франция пообещала Украине истребители Mirage. Такое заявление по итогам заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате "Рамштайн" сделал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.От Германии, по словам украинского министра, Киев ждет две системы ПВО Patriot и 500 миллионов евро в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке вооружения у США для Киева.Кроме того, Евросоюз обещал передать Украине 2 миллиона боеприпасов и предоставить возможность использовать 6,6 миллиарда евро из "фонда мира" ЕС для закупки вооружения в США. Норвегия обязалась выделить 8 миллиардов долларов на поддержку Украины в 2026 году, а Нидерланды – передать 1,2 миллиарда евро до конца этого года. Канада профинансирует закупки вооружения в США на 500 миллионов долларов, еще 385 миллионов пойдут на приобретение дронов и другие расходы. Также приобретение американского оружия профинансируют Литва, Бельгия, Люксембург и Латвия. Чехия, Польша и Испания передадут боеприпасы, технику и ракеты для систем ПВО IRIS-T, заверил Шмыгаль. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракетыАнтироссийская риторика Мерца: в СВР сделали заявление

https://crimea.ria.ru/20250208/starik-s-korotkimi-rukami-rostekh-o-vozmozhnostyakh-mirage-2000-na-ukraine-1144016095.html

https://crimea.ria.ru/20250206/istrebitel-mirage-2000-vooruzhenie-i-drugie-kharakteristiki-1143963326.html

украина

франция

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, денис шмыгаль, в мире, франция, германия, истребитель mirage, patriot (зенитный ракетный комплекс), коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости