Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль
Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль
Франция пообещала Украине истребители Mirage. Такое заявление по итогам заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате "Рамштайн" сделал
2025-09-10T14:01
2025-09-10T14:01
2025-09-10T14:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Франция пообещала Украине истребители Mirage. Такое заявление по итогам заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате "Рамштайн" сделал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
"Ключевые договоренности 30-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины: <...> Франция... передача самолетов Mirage и поддержка авиационных возможностей Украины", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
От Германии, по словам украинского министра, Киев ждет две системы ПВО Patriot и 500 миллионов евро в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке вооружения у США для Киева.
Кроме того, Евросоюз обещал передать Украине 2 миллиона боеприпасов и предоставить возможность использовать 6,6 миллиарда евро из "фонда мира" ЕС для закупки вооружения в США.
Норвегия обязалась выделить 8 миллиардов долларов на поддержку Украины в 2026 году, а Нидерланды – передать 1,2 миллиарда евро до конца этого года.
Канада профинансирует закупки вооружения в США на 500 миллионов долларов, еще 385 миллионов пойдут на приобретение дронов и другие расходы. Также приобретение американского оружия профинансируют Литва, Бельгия, Люксембург и Латвия.
Чехия, Польша и Испания передадут боеприпасы, технику и ракеты для систем ПВО IRIS-T, заверил Шмыгаль.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
