Рейтинг@Mail.ru
Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250910/frantsiya-peredast-ukraine-istrebiteli-mirage--shmygal-1149340947.html
Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль
Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль
Франция пообещала Украине истребители Mirage. Такое заявление по итогам заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате "Рамштайн" сделал РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T14:01
2025-09-10T14:01
украина
денис шмыгаль
в мире
франция
германия
истребитель mirage
patriot (зенитный ракетный комплекс)
коллективный запад
поставки западного оружия украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143962558_0:33:1025:609_1920x0_80_0_0_a5dc41a431946c5c092f9d67df962c41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Франция пообещала Украине истребители Mirage. Такое заявление по итогам заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате "Рамштайн" сделал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.От Германии, по словам украинского министра, Киев ждет две системы ПВО Patriot и 500 миллионов евро в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке вооружения у США для Киева.Кроме того, Евросоюз обещал передать Украине 2 миллиона боеприпасов и предоставить возможность использовать 6,6 миллиарда евро из "фонда мира" ЕС для закупки вооружения в США. Норвегия обязалась выделить 8 миллиардов долларов на поддержку Украины в 2026 году, а Нидерланды – передать 1,2 миллиарда евро до конца этого года. Канада профинансирует закупки вооружения в США на 500 миллионов долларов, еще 385 миллионов пойдут на приобретение дронов и другие расходы. Также приобретение американского оружия профинансируют Литва, Бельгия, Люксембург и Латвия. Чехия, Польша и Испания передадут боеприпасы, технику и ракеты для систем ПВО IRIS-T, заверил Шмыгаль. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракетыАнтироссийская риторика Мерца: в СВР сделали заявление
https://crimea.ria.ru/20250208/starik-s-korotkimi-rukami-rostekh-o-vozmozhnostyakh-mirage-2000-na-ukraine-1144016095.html
https://crimea.ria.ru/20250206/istrebitel-mirage-2000-vooruzhenie-i-drugie-kharakteristiki-1143963326.html
украина
франция
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143962558_84:0:940:642_1920x0_80_0_0_e0566614b3a03bc1b9889d66b5d4928b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, денис шмыгаль, в мире, франция, германия, истребитель mirage, patriot (зенитный ракетный комплекс), коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости
Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль

Украина получит истребители Mirage от Франции – Шмыгаль

14:01 10.09.2025
 
© AP Photo Chiang Ying-yingГруппа истребителей Mirage 2000
Группа истребителей Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo Chiang Ying-ying
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Франция пообещала Украине истребители Mirage. Такое заявление по итогам заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате "Рамштайн" сделал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
"Ключевые договоренности 30-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины: <...> Франция... передача самолетов Mirage и поддержка авиационных возможностей Украины", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Французский истребитель Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
8 февраля, 10:48
"Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине
От Германии, по словам украинского министра, Киев ждет две системы ПВО Patriot и 500 миллионов евро в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке вооружения у США для Киева.
Кроме того, Евросоюз обещал передать Украине 2 миллиона боеприпасов и предоставить возможность использовать 6,6 миллиарда евро из "фонда мира" ЕС для закупки вооружения в США.
Норвегия обязалась выделить 8 миллиардов долларов на поддержку Украины в 2026 году, а Нидерланды – передать 1,2 миллиарда евро до конца этого года.
Канада профинансирует закупки вооружения в США на 500 миллионов долларов, еще 385 миллионов пойдут на приобретение дронов и другие расходы. Также приобретение американского оружия профинансируют Литва, Бельгия, Люксембург и Латвия.
Чехия, Польша и Испания передадут боеприпасы, технику и ракеты для систем ПВО IRIS-T, заверил Шмыгаль.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев
"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты
Антироссийская риторика Мерца: в СВР сделали заявление
Истребитель Дассо Мираж 2000 (Dassault Mirage 2000) на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow-2015 - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
6 февраля, 14:19
Истребитель Mirage 2000: вооружение и другие характеристики
 
УкраинаДенис ШмыгальВ миреФранцияГерманияИстребитель MiragePatriot (зенитный ракетный комплекс)Коллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
16:00Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Феодосии
15:47В Крыму из-за непогоды временно ограничено электроснабжение
15:27ПВО снова отработала над акваторией Черного моря
15:22В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках
15:12Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины
15:07Обогнавшие время: в Крыму открыли выставку архитектурного наследия РФ
14:57В Крыму 190 многодетных семей бесплатно получили земельные участки
14:48Дороги и дворы ушли под воду: шторм обрушился на Крым
14:16Трамп не нашел причин для экономической изоляции России
14:01Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль
13:57В Кремле сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках
13:45Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья
13:37В Феодосии закрыли пляжи
13:16Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по Учкуевке
13:06Житель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен
13:01С пляжей Новороссийска эвакуировали людей из-за атаки ВСУ
12:52Из-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма
12:37ПВО отработала над Крымом: беспилотники ВСУ пытались атаковать полуостров
12:20Беспилотники пытаются атаковать Новороссийск
Лента новостейМолния