25.10.2025
Зеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очереди
Зеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очереди - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Зеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очереди
Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от Европы выдать Украине комплексы ПВО Patriot вне очереди, до получения их от США. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 25.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от Европы выдать Украине комплексы ПВО Patriot вне очереди, до получения их от США. Об этом сказано в заявлении на сайте его офиса.Он уточнил, что Украина обсуждает с США вопрос покупки этих систем, но сразу их получить не получится, так как несколько европейских стран стоят в очереди на приобретение перед Киевом.При этом глава киевского режима отметил, что надеется повлиять на такое положение дел. Ранее сообщалось, что Германия в рамках новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Всего же по инициативе PURL ФРГ профинансирует закупку американского оружия для Киева на 500 млн долларов.Кроме того, Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины.Механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.18 сентября украинские СМИ заявили о прибытии в страну первой партии военной помощи по совместной программе Америки и Альянса PURL.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобояОтвет будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по РоссииНАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией
Зеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очереди

Зеленский призвал Европу одолжить "простаивающие" системы Patriot до получения их от США

11:12 25.10.2025
 
© AP Photo Mindaugas Kulbis
Зенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo Mindaugas Kulbis
Читать в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от Европы выдать Украине комплексы ПВО Patriot вне очереди, до получения их от США. Об этом сказано в заявлении на сайте его офиса.
"В Европе есть значительное количество ПВО Patriot и других систем противовоздушной обороны, которые просто стоят в режиме ожидания. Ми могли бы использовать их сейчас, чтобы нам не надо было ждать своей очереди", - заявил Зеленский.
Он уточнил, что Украина обсуждает с США вопрос покупки этих систем, но сразу их получить не получится, так как несколько европейских стран стоят в очереди на приобретение перед Киевом.
При этом глава киевского режима отметил, что надеется повлиять на такое положение дел.
Ранее сообщалось, что Германия в рамках новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Всего же по инициативе PURL ФРГ профинансирует закупку американского оружия для Киева на 500 млн долларов.
Кроме того, Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины.
Механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
18 сентября украинские СМИ заявили о прибытии в страну первой партии военной помощи по совместной программе Америки и Альянса PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
