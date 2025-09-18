https://crimea.ria.ru/20250918/na-ukrainu-dostavili-pervyy-paket-voennoy-pomoschi-za-schet-nato-1149543302.html

На Украину доставили первый пакет военной помощи за счет НАТО

На Украину доставили первый пакет военной помощи за счет НАТО - РИА Новости Крым, 18.09.2025

На Украину доставили первый пакет военной помощи за счет НАТО

18.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Украина получила первую партию военной помощи по совместной программе США и НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.По данным изданий, на данный момент в рамках программы PURL профинансировано четыре пакета военной помощи для Киева.Ранее сообщалось, что Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины. Механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТОЖелающих не нашлось: в МИД оценили встречу по Украине в ПарижеРабское подчинение – что означают заявления Каллас о конфликте на Украине

