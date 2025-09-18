Рейтинг@Mail.ru
На Украину доставили первый пакет военной помощи за счет НАТО - РИА Новости Крым, 18.09.2025
На Украину доставили первый пакет военной помощи за счет НАТО
На Украину доставили первый пакет военной помощи за счет НАТО - РИА Новости Крым, 18.09.2025
На Украину доставили первый пакет военной помощи за счет НАТО
Украина получила первую партию военной помощи по совместной программе США и НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), сообщает РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T17:43
2025-09-18T17:43
украина
нато
сша
коллективный запад
поставки западного оружия украине
в мире
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Украина получила первую партию военной помощи по совместной программе США и НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.По данным изданий, на данный момент в рамках программы PURL профинансировано четыре пакета военной помощи для Киева.Ранее сообщалось, что Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины. Механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
сша
украина, нато, сша, коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, новости сво, новости
На Украину доставили первый пакет военной помощи за счет НАТО

Первая поставка вооружений по совместной программе США и НАТО прибыло на Украину – СМИ

17:43 18.09.2025
 
© AP Photo Matt RourkeГаубичные снаряды
Гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo Matt Rourke
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Украина получила первую партию военной помощи по совместной программе США и НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"На Украину прибыло первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL. В ближайшее время ожидается новые поставки. Еще больше пакетов помощи "уже в пути", – говорится в сообщении со ссылкой на представителя НАТО.

По данным изданий, на данный момент в рамках программы PURL профинансировано четыре пакета военной помощи для Киева.
Ранее сообщалось, что Пентагон одобрил отправку Украине двух партий военной помощи общим объемом 1 миллиард долларов за счет добровольных взносов стран НАТО. Помощь будет оказываться в рамках новой программы приоритетных потребностей Украины. Механизм был запущен в августе по инициативе США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине за счет добровольных вкладов стран альянса, о чем ранее заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
