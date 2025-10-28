Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выдвинул условие для перемирия - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Зеленский выдвинул условие для перемирия
Зеленский выдвинул условие для перемирия - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Зеленский выдвинул условие для перемирия
Украина готова к прекращению огня и перемирию только по текущей линии соприкосновения войск, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Украина готова к прекращению огня и перемирию только по текущей линии соприкосновения войск, заявил Владимир Зеленский.Он также сообщил, что готов провести трехстороннюю встречу с участием России и США, если она "принесет позитивный результат для Украины и поможет закончить войну".Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что немедленная остановка войск РФ и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского режима. Более того, такое перемирие будет означать также возможность вновь накачивать киевский режим оружием, стимулировать его террористические действия на территории РФ, добавил он.Российская сторона не раз подчеркивал, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса.
Зеленский выдвинул условие для перемирия

Украина готова к перемирию только по линии соприкосновения – Зеленский

12:09 28.10.2025 (обновлено: 12:33 28.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Украина готова к прекращению огня и перемирию только по текущей линии соприкосновения войск, заявил Владимир Зеленский.

"Мы идем к дипломатии только с позиции, где мы стоим. Мы не будем делать никаких шагов назад и выходить из той или иной части нашего государства", – сказал глава киевского режима.

Он также сообщил, что готов провести трехстороннюю встречу с участием России и США, если она "принесет позитивный результат для Украины и поможет закончить войну".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что немедленная остановка войск РФ и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского режима. Более того, такое перемирие будет означать также возможность вновь накачивать киевский режим оружием, стимулировать его террористические действия на территории РФ, добавил он.
Российская сторона не раз подчеркивал, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса.
