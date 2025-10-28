https://crimea.ria.ru/20251028/zelenskiy-vydvinul-uslovie-dlya-peremiriya-1150482840.html

Зеленский выдвинул условие для перемирия

Зеленский выдвинул условие для перемирия

Украина готова к прекращению огня и перемирию только по текущей линии соприкосновения войск, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Украина готова к прекращению огня и перемирию только по текущей линии соприкосновения войск, заявил Владимир Зеленский.Он также сообщил, что готов провести трехстороннюю встречу с участием России и США, если она "принесет позитивный результат для Украины и поможет закончить войну".Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что немедленная остановка войск РФ и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского режима. Более того, такое перемирие будет означать также возможность вновь накачивать киевский режим оружием, стимулировать его террористические действия на территории РФ, добавил он.Российская сторона не раз подчеркивал, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал новое заявление по территориямЕС и Украина готовят план остановки конфликта по линии боевых действийСлова Зеленского об окончании конфликта имеют двойной смысл – мнение

