Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя

Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя

2025-10-24T07:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Премьер-министр Британии Кир Стармер призовет лидеров стран так называемой "коалиции желающих" к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву. Об этом говорится в распространенном канцелярией премьера заявлении, перелает РИА Новости.Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" пройдет в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Как сообщается, в Лондон прибудут Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединятся к встрече по видеосвязи.Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы в случае нанесения ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk будет ошеломляющим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия передаст Украине американское оружие на 500 миллионов долларовАмериканский министр войны пригрозил РоссииРакеты "Томагавк": характеристики и дальность полета

