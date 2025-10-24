Рейтинг@Mail.ru
Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя
Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя
кир стармер
великобритания
украина
владимир зеленский
поставки западного оружия украине
замороженные российские активы
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Премьер-министр Британии Кир Стармер призовет лидеров стран так называемой "коалиции желающих" к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву. Об этом говорится в распространенном канцелярией премьера заявлении, перелает РИА Новости.Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" пройдет в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Как сообщается, в Лондон прибудут Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединятся к встрече по видеосвязи.Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы в случае нанесения ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk будет ошеломляющим.
кир стармер, великобритания, украина, владимир зеленский, поставки западного оружия украине, замороженные российские активы, новости
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Премьер-министр Британии Кир Стармер призовет лидеров стран так называемой "коалиции желающих" к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву. Об этом говорится в распространенном канцелярией премьера заявлении, перелает РИА Новости.
"Во время звонка премьер-министр обратится к лидерам с призывом обеспечить Украине как можно более сильную позицию в преддверии зимы. Он призовет лидеров принять меры для ликвидации российской нефти и газа с мирового рынка, завершить работу по российским суверенным активам, чтобы высвободить миллиарды фунтов стерлингов для финансирования обороны Украины, и активизировать поставки оружия дальнего радиуса действия", - цитирует заявление Даунинг-стрит РИА Новости.
Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" пройдет в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Как сообщается, в Лондон прибудут Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединятся к встрече по видеосвязи.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы в случае нанесения ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk будет ошеломляющим.
