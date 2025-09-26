Рейтинг@Mail.ru
Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООН - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250926/chto-tramp-dal-ponyat-evrope-o-rossii-svoimi-zayavleniyami-v-oon-1149770650.html
Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООН
Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООН - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООН
Резкая риторика президента США Дональда Трампа в адрес России в день его выступления Генассамблее ООН, включая публикации о кризисе на Украине в социальной... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T21:29
2025-09-26T21:16
радио "спутник в крыму"
россия
украина
сша
дональд трамп
политика
внешняя политика
нато
европа
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145524118_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_aca21069eca2a6a2762a74a2691f1367.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Резкая риторика президента США Дональда Трампа в адрес России в день его выступления Генассамблее ООН, включая публикации о кризисе на Украине в социальной сети, доказывают, что американский лидер признает непобедимость РФ на поле боя и, в отличие от Европы, не желает втягивать в конфликт Америку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.23 сентября Дональд Трамп после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что при поддержке ЕС Украина "могла бы вернуть свою страну в первоначальном виде", а возможно, и "пойти дальше". То же самое он позже написал в соцсети Truth Social. Но на этот раз завуалировано дал понять, что рассчитывать на такое развитие событий Киев может, если будет расшатывать общественное равновесие внутри России.По мнению Колесниченко, это, по сути, признание того, что Россия на поле боя непобедима и Европа не справляется с ситуацией на Украине. Эксперт отметил, что "своеобразное обращение Трампа к населению России" в виде намеков на то, каким путем может прекратиться конфликт на Украине, напомнило тезисы Запада в 1990-е годы."Когда обращались к России с предложением либеральных ценностей, но для этого нужно разрушить страну под названием СССР – и будет вам всем счастье", – заметил политолог.Россия выстояла, больше того, "маленькими шажками" с 2008 года сформировала новую систему отношений, двигаясь к созданию многополярного мира, и в этом ее поддержали Глобальный Юг и Восток, но не Запад, подчеркнул Колесниченко."Глобальный Запад был к этому не готов, не хотел, и как маленький ребенок закрывал глаза по принципу: "Если я этого не вижу, никто и не заметит", – прокомментировал он.Но мир заметил, старый порядок разрушился и продолжает трансформироваться, и если Россия в этих процессах "является серьезным драйвером и лидером", то Запад, наоборот, в упадке, "особенно раскачивает Европу", отметил политолог."Вчера наш президент выступал на атомном форуме и сказал, что первые в мире дата-центры с замкнутым циклом на атомную энергию будут у нас, в России. А это глобальнейший прорыв. И на Западе это осознают", – добавил эксперт.Именно с отставанием и катастрофической нехваткой ресурсов для развития в эпоху искусственного интеллекта и новейших технологий, требующих колоссального объема энергии, и связано стремление Европы продолжать конфликт на Украине и помогать Киеву "идти дальше", убежден Колесниченко.Но "Америка Трампа" в этом участвовать не намерена, считает политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский может потерять всю Украину – ЛукашенкоИгра слов: в Крыму оценили высказывания Трампа об УкраинеМожет ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
россия
украина
сша
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145524118_66:0:977:683_1920x0_80_0_0_dcb42eb5c394ce9d4ed33ae9f2bc851c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, сша, дональд трамп, политика, внешняя политика, нато, европа, мнения, вадим колесниченко
Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООН

Трамп после событий в штаб-квартире ООН признал непобедимость РФ на поле боя – политолог

21:29 26.09.2025
 
© AP Photo Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo Manuel Balce Ceneta
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Резкая риторика президента США Дональда Трампа в адрес России в день его выступления Генассамблее ООН, включая публикации о кризисе на Украине в социальной сети, доказывают, что американский лидер признает непобедимость РФ на поле боя и, в отличие от Европы, не желает втягивать в конфликт Америку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
23 сентября Дональд Трамп после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что при поддержке ЕС Украина "могла бы вернуть свою страну в первоначальном виде", а возможно, и "пойти дальше". То же самое он позже написал в соцсети Truth Social. Но на этот раз завуалировано дал понять, что рассчитывать на такое развитие событий Киев может, если будет расшатывать общественное равновесие внутри России.
По мнению Колесниченко, это, по сути, признание того, что Россия на поле боя непобедима и Европа не справляется с ситуацией на Украине. Эксперт отметил, что "своеобразное обращение Трампа к населению России" в виде намеков на то, каким путем может прекратиться конфликт на Украине, напомнило тезисы Запада в 1990-е годы.
"Когда обращались к России с предложением либеральных ценностей, но для этого нужно разрушить страну под названием СССР – и будет вам всем счастье", – заметил политолог.
Россия выстояла, больше того, "маленькими шажками" с 2008 года сформировала новую систему отношений, двигаясь к созданию многополярного мира, и в этом ее поддержали Глобальный Юг и Восток, но не Запад, подчеркнул Колесниченко.
"Глобальный Запад был к этому не готов, не хотел, и как маленький ребенок закрывал глаза по принципу: "Если я этого не вижу, никто и не заметит", – прокомментировал он.
Но мир заметил, старый порядок разрушился и продолжает трансформироваться, и если Россия в этих процессах "является серьезным драйвером и лидером", то Запад, наоборот, в упадке, "особенно раскачивает Европу", отметил политолог.

"И как они могут расширяться и формироваться, если им не из чего подпитывать себя? Нет ни живой массы, ни природной, и самое главное – нет энергетической ресурсной базы. Вопрос о ресурсах – номер один. В нашей стране от 30 до 70% всех мировых запасов, и задача стоит серьезная: правильно этим распорядиться", – сказал Колесниченко.

"Вчера наш президент выступал на атомном форуме и сказал, что первые в мире дата-центры с замкнутым циклом на атомную энергию будут у нас, в России. А это глобальнейший прорыв. И на Западе это осознают", – добавил эксперт.
Именно с отставанием и катастрофической нехваткой ресурсов для развития в эпоху искусственного интеллекта и новейших технологий, требующих колоссального объема энергии, и связано стремление Европы продолжать конфликт на Украине и помогать Киеву "идти дальше", убежден Колесниченко.
Но "Америка Трампа" в этом участвовать не намерена, считает политолог.
"И то, что Трамп сказал: "Вы там, Европа и Украина, самые сильные, и разбирайтесь сами" – это ирония и цинизм. Потому что Европа уже не в тысячный даже раз говорит, что готова воевать и даже войска какие-то вводить, но ты (Трамп – ред.) нас спаси. А Трамп говорит, что никого спасать не будет. Продавать оружие НАТО – пожалуйста, и потом делайте, что хотите. Но НАТО, а не отдельным странам. Следовательно, не страны будут принимать решение, куда это оружие направлять. Трамп и здесь их обыграл. Ведь США – козырная карта, голосующая в составе НАТО. Поэтому будет это все в первую очередь на укрепление ВПК США", – резюмировал эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский может потерять всю Украину – Лукашенко
Игра слов: в Крыму оценили высказывания Трампа об Украине
Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
 
Радио "Спутник в Крыму"РоссияУкраинаСШАДональд ТрампПолитикаВнешняя политикаНАТОЕвропаМненияВадим Колесниченко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:50В РФ ужесточат ответственность банков и их сотрудников за мошенничество
21:29Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООН
21:04Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы
20:56Госдолг Украины вырос на шесть миллиардов долларов за месяц
20:35Нам не оставили выбора: зачем Белоруссия размещает у себя "Орешник"
20:14Что Трамп ответил Зеленскому на просьбу передать ракеты Tomahawk
19:53Серия взрывов прогремела в Харькове
19:39В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
19:18В Крым на выходных придет скандинавская прохлада
18:57Главы регионов все время должны быть в контакте с людьми – Путин
18:46"Начал сходить с ума:" в Венгрии ответил на обвинения Зеленского
18:32Путин призвал губернаторов активно вовлекать во власть ветеранов СВО
18:21Зеленский может потерять всю Украину – Лукашенко
18:11Жительница Херсонской области призывала собирать деньги на ВСУ
17:58В Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах"
17:43В Кремле ответили на угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты
17:37Путин выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна
17:22Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках
17:18Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания
16:58Зеленский заявил о нарушении венгерскими дронами границы Украины
Лента новостейМолния