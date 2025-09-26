https://crimea.ria.ru/20250926/chto-tramp-dal-ponyat-evrope-o-rossii-svoimi-zayavleniyami-v-oon-1149770650.html

Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООН

Резкая риторика президента США Дональда Трампа в адрес России в день его выступления Генассамблее ООН, включая публикации о кризисе на Украине в социальной... РИА Новости Крым, 26.09.2025

радио "спутник в крыму"

россия

украина

сша

дональд трамп

политика

внешняя политика

нато

европа

мнения

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Резкая риторика президента США Дональда Трампа в адрес России в день его выступления Генассамблее ООН, включая публикации о кризисе на Украине в социальной сети, доказывают, что американский лидер признает непобедимость РФ на поле боя и, в отличие от Европы, не желает втягивать в конфликт Америку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.23 сентября Дональд Трамп после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что при поддержке ЕС Украина "могла бы вернуть свою страну в первоначальном виде", а возможно, и "пойти дальше". То же самое он позже написал в соцсети Truth Social. Но на этот раз завуалировано дал понять, что рассчитывать на такое развитие событий Киев может, если будет расшатывать общественное равновесие внутри России.По мнению Колесниченко, это, по сути, признание того, что Россия на поле боя непобедима и Европа не справляется с ситуацией на Украине. Эксперт отметил, что "своеобразное обращение Трампа к населению России" в виде намеков на то, каким путем может прекратиться конфликт на Украине, напомнило тезисы Запада в 1990-е годы."Когда обращались к России с предложением либеральных ценностей, но для этого нужно разрушить страну под названием СССР – и будет вам всем счастье", – заметил политолог.Россия выстояла, больше того, "маленькими шажками" с 2008 года сформировала новую систему отношений, двигаясь к созданию многополярного мира, и в этом ее поддержали Глобальный Юг и Восток, но не Запад, подчеркнул Колесниченко."Глобальный Запад был к этому не готов, не хотел, и как маленький ребенок закрывал глаза по принципу: "Если я этого не вижу, никто и не заметит", – прокомментировал он.Но мир заметил, старый порядок разрушился и продолжает трансформироваться, и если Россия в этих процессах "является серьезным драйвером и лидером", то Запад, наоборот, в упадке, "особенно раскачивает Европу", отметил политолог."Вчера наш президент выступал на атомном форуме и сказал, что первые в мире дата-центры с замкнутым циклом на атомную энергию будут у нас, в России. А это глобальнейший прорыв. И на Западе это осознают", – добавил эксперт.Именно с отставанием и катастрофической нехваткой ресурсов для развития в эпоху искусственного интеллекта и новейших технологий, требующих колоссального объема энергии, и связано стремление Европы продолжать конфликт на Украине и помогать Киеву "идти дальше", убежден Колесниченко.Но "Америка Трампа" в этом участвовать не намерена, считает политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский может потерять всю Украину – ЛукашенкоИгра слов: в Крыму оценили высказывания Трампа об УкраинеМожет ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля

Новости

