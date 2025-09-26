Рейтинг@Mail.ru
Игра слов: в Крыму оценили высказывания Трампа об Украине - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Игра слов: в Крыму оценили высказывания Трампа об Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам является игрой слов и попыткой "подзадорить" Россию. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости. Трамп ранее заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".Он также подчеркнул, что видит в заявлении Трампа декларацию позиции, отрабатываемой им с момента избрания на пост президента США.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждение о том, что у Украины может получиться отвоевать обратно какие-либо территории, является ошибочным, поскольку позиции Киева на фронте ухудшаются с каждым днем и эта динамика будет продолжаться.
09:23 26.09.2025 (обновлено: 09:44 26.09.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам является игрой слов и попыткой "подзадорить" Россию. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости.
Трамп ранее заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".

"Заявление Трампа стоит расценивать как словесную перепалку и подзадоривание нас на принуждение Украины к миру, а Зеленского - активнее продолжать самоубиваться. Для нашей ментальности свойственно буквально воспринимать заявления официальных лиц, но Трамп любит играть словами, вкладывать в свои формулировки скрытый смысл, иронизировать над визави", - сказал Константинов.

Он также подчеркнул, что видит в заявлении Трампа декларацию позиции, отрабатываемой им с момента избрания на пост президента США.
"Трамп выводит США за скобки этого конфликта. Он неоднократно говорил об этом, что это не его война. И он не собирается ничего делать, только громко заявлять. Но при этом он не может себе позволить выглядеть проигравшим или откровенно бросить на произвол террористический режим Киева. Вот он и бросает его под аккомпанемент громких заявлений", - сказал Константинов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждение о том, что у Украины может получиться отвоевать обратно какие-либо территории, является ошибочным, поскольку позиции Киева на фронте ухудшаются с каждым днем и эта динамика будет продолжаться.
