Игра слов: в Крыму оценили высказывания Трампа об Украине

В Крыму назвали заявление Трампа о возвращении Украины к границам игрой слов
09:23 26.09.2025 (обновлено: 09:44 26.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам является игрой слов и попыткой "подзадорить" Россию. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости.
Трамп ранее заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".
"Заявление Трампа стоит расценивать как словесную перепалку и подзадоривание нас на принуждение Украины к миру, а Зеленского - активнее продолжать самоубиваться. Для нашей ментальности свойственно буквально воспринимать заявления официальных лиц, но Трамп любит играть словами, вкладывать в свои формулировки скрытый смысл, иронизировать над визави", - сказал Константинов.
Он также подчеркнул, что видит в заявлении Трампа декларацию позиции, отрабатываемой им с момента избрания на пост президента США.
"Трамп выводит США за скобки этого конфликта. Он неоднократно говорил об этом, что это не его война. И он не собирается ничего делать, только громко заявлять. Но при этом он не может себе позволить выглядеть проигравшим или откровенно бросить на произвол террористический режим Киева. Вот он и бросает его под аккомпанемент громких заявлений", - сказал Константинов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждение о том, что у Украины может получиться отвоевать обратно какие-либо территории, является ошибочным, поскольку позиции Киева на фронте ухудшаются с каждым днем и эта динамика будет продолжаться.
