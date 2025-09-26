https://crimea.ria.ru/20250926/igra-slov-v-krymu-otsenili-vyskazyvaniya-trampa-ob-ukraine-1149744544.html

Игра слов: в Крыму оценили высказывания Трампа об Украине

26.09.2025

Игра слов: в Крыму оценили высказывания Трампа об Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам является игрой слов и попыткой "подзадорить" Россию. Такое мнение выразил глава РИА Новости Крым, 26.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам является игрой слов и попыткой "подзадорить" Россию. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости. Трамп ранее заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".Он также подчеркнул, что видит в заявлении Трампа декларацию позиции, отрабатываемой им с момента избрания на пост президента США.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждение о том, что у Украины может получиться отвоевать обратно какие-либо территории, является ошибочным, поскольку позиции Киева на фронте ухудшаются с каждым днем и эта динамика будет продолжаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ КремляУкраина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – ТрампТрамп отказался отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Украине

