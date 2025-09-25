https://crimea.ria.ru/20250925/rossiya-zapustit-pervuyu-v-mire-yadernuyu-energosistemu-1149733545.html

Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему

2025-09-25T17:20

2025-09-25T17:20

2025-09-25T17:23

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149732948_358:500:3111:2048_1920x0_80_0_0_16158bc823a71061ace7067d6a341b8a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Российский лидер отметил, что только Россия на сегодняшний день обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября. Перед началом мероприятия глава государства пообщался с главами иностранных делегаций. На встрече присутствовали гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и представители других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

