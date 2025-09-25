Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему

https://crimea.ria.ru/20250925/rossiya-zapustit-pervuyu-v-mire-yadernuyu-energosistemu-1149733545.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Российский лидер отметил, что только Россия на сегодняшний день обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября. Перед началом мероприятия глава государства пообщался с главами иностранных делегаций. На встрече присутствовали гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и представители других стран.
17:20 25.09.2025 (обновлено: 17:23 25.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
"Сейчас перехожу к главному, чем, считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом", - сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что только Россия на сегодняшний день обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября. Перед началом мероприятия глава государства пообщался с главами иностранных делегаций. На встрече присутствовали гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и представители других стран.
