25.09.2025
Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему
Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему
Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему
Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на международном... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T17:20
2025-09-25T17:23
россия
новости
атомная энергетика
владимир путин (политик)
москва
наука и технологии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Российский лидер отметил, что только Россия на сегодняшний день обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября. Перед началом мероприятия глава государства пообщался с главами иностранных делегаций. На встрече присутствовали гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и представители других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия, новости, атомная энергетика, владимир путин (политик), москва, наука и технологии
Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему

Путин: Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему - Путин

17:20 25.09.2025 (обновлено: 17:23 25.09.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Мировая атомная неделя"
Международный форум Мировая атомная неделя
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
"Сейчас перехожу к главному, чем, считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом", - сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что только Россия на сегодняшний день обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября. Перед началом мероприятия глава государства пообщался с главами иностранных делегаций. На встрече присутствовали гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и представители других стран.

РоссияНовостиАтомная энергетикаВладимир Путин (политик)МоскваНаука и технологии
 
