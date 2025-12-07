https://crimea.ria.ru/20251207/kak-zakonno-kupit-zemlyu-u-sadovogo-tovarischestva-v-krymu-1151385680.html

Как законно купить землю у садового товарищества в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. На полуострове актуальна продажа земельных участков в СНТ – садовых некоммерческих товариществах. Какие "подводные камни" могут подстерегать покупателей и как оформить сделку по закону, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат Екатерина Денисова.Проблема покупки данного вида земельных участков состоит в том, что владельцы земли зачастую имеют на руках некие членские книжки, не являющиеся документом.Сейчас, по ее словам, очень много таких случаев. "Зачастую люди приобретали участок еще при Украине по членской книжке в 2014-16 годах… Теперь председатель по какой-либо причине отказывается признавать их членство… В этом случае судебная практика не на стороне человека, у которого на руках только членская книжка, потому что, по факту, это просто бумага, выданная СНТ", – разъяснила Денисова.Если председатель не признает этого человека и его членскую книжку, добавила она, то практически невозможно доказать права на обладание землей, и право собственности на земельный участок может уйти другому человеку.Единственными правоустанавливающими документами, утверждает юрист, является решение о выделении земельного участка на основе права собственности и выписка из ЕГРН, подтверждающая, что данное право зарегистрировано.Кроме этого, юрист обратила внимание, что в настоящий момент необходимо, при покупке земельного участка, на котором ничего не стоит, подавать уведомление о начале строительства, чтобы ваш дом был законен при окончании строительства, введен в эксплуатацию.Все вопросы по покупке, продаже земли и недвижимости адвокат советует решать при участии грамотных юристов.Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, в республике все еще не оформлены в собственность свыше 26 тысяч участков в СНТ. При этом оформить землю бесплатно и по упрощенной схеме можно до 2027 года, процедуре предшествует утверждение общего плана межевания территории товарищества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5% СНТ Крыма не имеют правоустанавливающих документовВ Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – АксеновВ Крыму выставят на торги неоформленные участки иностранных граждан в СНТ

