В Крыму растет интерес к электромобилям

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Популярность электромобилей растет на юге России, и этот тренд не обходит стороной Крым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автоэксперт Иван Новиков. По его мнению, на юге России электротранспорта становится все больше, и тому есть простое объяснение.Кроме того, по его словам, в тех городах, где много пробок круглый год, или в курортный сезон электрокары могут очень выручать, как это происходит, например, в Москве, отметил он. "У автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на трассе меньше расход (топлива – ред.), в пробках больше, а тут (в случае с электромобилями – ред.) наоборот", – пояснил Новиков.Поэтому электромобили все больше пользуются спросом, к тому же это что-то новое, а люди любят новинки, а еще и удобные, потому это тренд, делает вывод автоэксперт.Разумеется, есть и у электромобилей свои минусы – например, доехав от Симферополя до Керчи его непременно придется заряжать, и процесс это небыстрый, заметил специалист. А потому, по словам Новикова, нельзя сказать с уверенностью, что электромобили полностью заменят привычные нам автомобили с бензиновым двигателем. Но в любом случае какая-то часть рынка за этим транспортом будет, и в Крым в этом смысле не исключение, считает он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России до 2030 года будут ежегодно индексировать утильсбор на 10-20%В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадамЧто будет с ценами на товары и услуги из-за повышения НДС

