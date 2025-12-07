Рейтинг@Mail.ru
В Крыму растет интерес к электромобилям - РИА Новости Крым, 07.12.2025
В Крыму растет интерес к электромобилям
В Крыму растет интерес к электромобилям - РИА Новости Крым, 07.12.2025
В Крыму растет интерес к электромобилям
Популярность электромобилей растет на юге России, и этот тренд не обходит стороной Крым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автоэксперт Иван... РИА Новости Крым, 07.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111118/66/1111186624_0:396:2936:2048_1920x0_80_0_0_e9f9eca1024dcaecd49eb33912fe9da7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Популярность электромобилей растет на юге России, и этот тренд не обходит стороной Крым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автоэксперт Иван Новиков. По его мнению, на юге России электротранспорта становится все больше, и тому есть простое объяснение.Кроме того, по его словам, в тех городах, где много пробок круглый год, или в курортный сезон электрокары могут очень выручать, как это происходит, например, в Москве, отметил он. "У автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на трассе меньше расход (топлива – ред.), в пробках больше, а тут (в случае с электромобилями – ред.) наоборот", – пояснил Новиков.Поэтому электромобили все больше пользуются спросом, к тому же это что-то новое, а люди любят новинки, а еще и удобные, потому это тренд, делает вывод автоэксперт.Разумеется, есть и у электромобилей свои минусы – например, доехав от Симферополя до Керчи его непременно придется заряжать, и процесс это небыстрый, заметил специалист. А потому, по словам Новикова, нельзя сказать с уверенностью, что электромобили полностью заменят привычные нам автомобили с бензиновым двигателем. Но в любом случае какая-то часть рынка за этим транспортом будет, и в Крым в этом смысле не исключение, считает он.
В Крыму растет интерес к электромобилям

Крым в тренде роста популярности электромобилей на юге России – автоэксперт

20:11 07.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Популярность электромобилей растет на юге России, и этот тренд не обходит стороной Крым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автоэксперт Иван Новиков. По его мнению, на юге России электротранспорта становится все больше, и тому есть простое объяснение.

"В южной части Российской Федерации это более развито, потому что аккумулятор имеет свойство саморазряжаться на холоде, и если будет стоять на морозе где-то в северных регионах России, то использовать такой транспорт не совсем удобно, если нет гаража, какого-то теплого паркинга. И южные регионы в силу погодных условий сильно отличаются", – сказал собеседник.

Кроме того, по его словам, в тех городах, где много пробок круглый год, или в курортный сезон электрокары могут очень выручать, как это происходит, например, в Москве, отметил он. "У автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на трассе меньше расход (топлива – ред.), в пробках больше, а тут (в случае с электромобилями – ред.) наоборот", – пояснил Новиков.
Поэтому электромобили все больше пользуются спросом, к тому же это что-то новое, а люди любят новинки, а еще и удобные, потому это тренд, делает вывод автоэксперт.
Разумеется, есть и у электромобилей свои минусы – например, доехав от Симферополя до Керчи его непременно придется заряжать, и процесс это небыстрый, заметил специалист. А потому, по словам Новикова, нельзя сказать с уверенностью, что электромобили полностью заменят привычные нам автомобили с бензиновым двигателем. Но в любом случае какая-то часть рынка за этим транспортом будет, и в Крым в этом смысле не исключение, считает он.

"И в целом я считаю, что очень большой пласт работы уже проделан. Почти все основные заправки в Республике Крым имеют устройства для зарядки электротранспорта, что достаточно удобно", – подытожил эксперт.

