В Крыму растет интерес к электромобилям
радио "спутник в крыму"
иван новиков
мнения
автомобиль
электромобиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Популярность электромобилей растет на юге России, и этот тренд не обходит стороной Крым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автоэксперт Иван Новиков. По его мнению, на юге России электротранспорта становится все больше, и тому есть простое объяснение.Кроме того, по его словам, в тех городах, где много пробок круглый год, или в курортный сезон электрокары могут очень выручать, как это происходит, например, в Москве, отметил он. "У автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на трассе меньше расход (топлива – ред.), в пробках больше, а тут (в случае с электромобилями – ред.) наоборот", – пояснил Новиков.Поэтому электромобили все больше пользуются спросом, к тому же это что-то новое, а люди любят новинки, а еще и удобные, потому это тренд, делает вывод автоэксперт.Разумеется, есть и у электромобилей свои минусы – например, доехав от Симферополя до Керчи его непременно придется заряжать, и процесс это небыстрый, заметил специалист. А потому, по словам Новикова, нельзя сказать с уверенностью, что электромобили полностью заменят привычные нам автомобили с бензиновым двигателем. Но в любом случае какая-то часть рынка за этим транспортом будет, и в Крым в этом смысле не исключение, считает он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России до 2030 года будут ежегодно индексировать утильсбор на 10-20%В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадамЧто будет с ценами на товары и услуги из-за повышения НДС
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым.
Популярность электромобилей растет на юге России, и этот тренд не обходит стороной Крым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму
" рассказал автоэксперт Иван Новиков. По его мнению, на юге России электротранспорта становится все больше, и тому есть простое объяснение.
"В южной части Российской Федерации это более развито, потому что аккумулятор имеет свойство саморазряжаться на холоде, и если будет стоять на морозе где-то в северных регионах России, то использовать такой транспорт не совсем удобно, если нет гаража, какого-то теплого паркинга. И южные регионы в силу погодных условий сильно отличаются", – сказал собеседник.
Кроме того, по его словам, в тех городах, где много пробок круглый год, или в курортный сезон электрокары могут очень выручать, как это происходит, например, в Москве, отметил он. "У автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на трассе меньше расход (топлива – ред.), в пробках больше, а тут (в случае с электромобилями – ред.) наоборот", – пояснил Новиков.
Поэтому электромобили все больше пользуются спросом, к тому же это что-то новое, а люди любят новинки, а еще и удобные, потому это тренд, делает вывод автоэксперт.
Разумеется, есть и у электромобилей свои минусы – например, доехав от Симферополя до Керчи его непременно придется заряжать, и процесс это небыстрый, заметил специалист. А потому, по словам Новикова, нельзя сказать с уверенностью, что электромобили полностью заменят привычные нам автомобили с бензиновым двигателем. Но в любом случае какая-то часть рынка за этим транспортом будет, и в Крым в этом смысле не исключение, считает он.
"И в целом я считаю, что очень большой пласт работы уже проделан. Почти все основные заправки в Республике Крым имеют устройства для зарядки электротранспорта, что достаточно удобно", – подытожил эксперт.
