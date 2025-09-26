Рейтинг@Mail.ru
Зеленский может потерять всю Украину – Лукашенко - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Зеленский может потерять всю Украину – Лукашенко
Зеленский может потерять всю Украину – Лукашенко - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Зеленский может потерять всю Украину – Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский рискует потерять всю Украину, если не примет мирные предложения России и не остановится. РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский рискует потерять всю Украину, если не примет мирные предложения России и не остановится.Белорусский лидер также прокомментировал угрозы Зеленского ударить по Кремлю, посоветовав ему "успокоиться". Лукашенко рассказал, что согласно докладу Генштаба РФ, который он заслушал в пятницу вместе с Путиным, на всех фронтах, и особенно на некоторых участках, российские силы захватили крупные населенные пункты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский рискует потерять всю Украину, если не примет мирные предложения России и не остановится.
"Есть на столе хорошее предложение по Украине, которое на Аляске в том числе было услышано (президентом США) Дональдом Трампом и увезено в Вашингтон, чтобы подумать и обсудить. Если украинцы не пойдут на это предложение, будет то, что было в начале СВО. Будет еще хуже. Если сейчас не остановятся, они потеряют всю Украину", - сказал Лукашенко в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину.
Белорусский лидер также прокомментировал угрозы Зеленского ударить по Кремлю, посоветовав ему "успокоиться".
"Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Владимиру Александровичу надо успокоиться", - сказал президент республики.
Лукашенко рассказал, что согласно докладу Генштаба РФ, который он заслушал в пятницу вместе с Путиным, на всех фронтах, и особенно на некоторых участках, российские силы захватили крупные населенные пункты.
"А что дальше? Дальше российскую армию сложно будет остановить. Чтобы не потерять страну Зеленский не просто должен разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия, которые, в общем-то, были одобрены американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать, россияне согласились", - сказал Лукашенко.
Николай ЛукашенкоВладимир ЗеленскийУкраинаПолитикаВнешняя политикаВ миреНовости СВОПереговорыНовости
 
