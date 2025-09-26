https://crimea.ria.ru/20250926/zelenskiy-mozhet-poteryat-vsyu-ukrainu--lukashenko-1149767991.html

Зеленский может потерять всю Украину – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский рискует потерять всю Украину, если не примет мирные предложения России и не остановится. РИА Новости Крым, 26.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский рискует потерять всю Украину, если не примет мирные предложения России и не остановится.Белорусский лидер также прокомментировал угрозы Зеленского ударить по Кремлю, посоветовав ему "успокоиться". Лукашенко рассказал, что согласно докладу Генштаба РФ, который он заслушал в пятницу вместе с Путиным, на всех фронтах, и особенно на некоторых участках, российские силы захватили крупные населенные пункты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

