Рейтинг@Mail.ru
ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251215/es-pridetsya-platit-po-schetam-ukrainy---dmitriev-1151674871.html
ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев - РИА Новости Крым, 15.12.2025
ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
Россия вернет обратно свои активы, а ЕС будет платить по счетам Украины. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T11:30
2025-12-15T11:32
европейский союз (ес)
замороженные активы россии
конфискация замороженных российских активов
украина
кирилл дмитриев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151674755_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_0a5c9965186ceb29541b2d252d79c4d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Россия вернет обратно свои активы, а ЕС будет платить по счетам Украины. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Он уверен, что решение ЕС о заморозке российских активов нанесет урон самой западной финансовой системе.Иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы поступил в суд, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. К рассмотрению он пока не принят.12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активовБудут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФКонфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151674755_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_2451bed00ace386040583fd1b686e095.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский союз (ес), замороженные активы россии, конфискация замороженных российских активов , украина, кирилл дмитриев, политика
ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев

ЕС будет платить по счетам Украины - Дмитриев

11:30 15.12.2025 (обновлено: 11:32 15.12.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Россия вернет обратно свои активы, а ЕС будет платить по счетам Украины. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он уверен, что решение ЕС о заморозке российских активов нанесет урон самой западной финансовой системе.
"Охваченные паникой бюрократы ЕС продолжают допускать ошибки. Они знают, что использование российских резервов без согласия Банка России незаконно - это подрывает созданную США резервную систему и увеличивает издержки для всех. Россия выиграет в суде и вернет их. Гаранты ЕС оплатят счета Украины. ЕС, евро и Euroclear пострадают", - приводит цитату Дмитриева в соцсети X РИА Новости.
Иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы поступил в суд, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. К рассмотрению он пока не принят.
12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов
Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ
Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс
 
Европейский Союз (ЕС)Замороженные активы РоссииКонфискация замороженных российских активовУкраинаКирилл ДмитриевПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
11:09Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму
10:58В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
10:50Каллас просит гарантий для Украины взамен членства в НАТО
10:41Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России
10:35ВТБ назвал популярные мошеннические схемы против пенсионеров
10:28Без компромиссов: как прошли переговоры США И Украины
10:22Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света
10:16Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях
09:53В России 63% девятиклассников выбирают для обучения колледжи и техникумы
09:33Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферу
09:25В Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человека
09:13Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России
09:05Покупки на новый год: как защищены права потребителей в Крыму
08:52Пять человек ранены и двое погибли при атаках ВСУ на Запорожскую область
08:36Евреи Севастополя помолились за пострадавших при теракте в Сиднее
08:19За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым
07:59Беспилотник повредил ЛЭП в Ростовской области - люди без воды
07:51Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"
07:34Тела режиссера Роба Райнера и его жены обнаружили в их доме в США
Лента новостейМолния