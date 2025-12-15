https://crimea.ria.ru/20251215/es-pridetsya-platit-po-schetam-ukrainy---dmitriev-1151674871.html

ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Россия вернет обратно свои активы, а ЕС будет платить по счетам Украины. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Он уверен, что решение ЕС о заморозке российских активов нанесет урон самой западной финансовой системе.Иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы поступил в суд, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. К рассмотрению он пока не принят.12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активовБудут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФКонфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс

