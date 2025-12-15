Рейтинг@Mail.ru
В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251215/v-krymu-obrabotali-opasnye-uchastki-dorog-na-sluchay-gololeda-i-snegopadov-1151674229.html
В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов - РИА Новости Крым, 15.12.2025
В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы Крыма обработали подъемы и спуски, мосты и путепроводы, чтобы не допустить образования гололеда и... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T10:58
2025-12-15T10:58
крым
новости крыма
крымавтодор
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151672124_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2ebfb7226d32b2723834a16ae38290c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы Крыма обработали подъемы и спуски, мосты и путепроводы, чтобы не допустить образования гололеда и обеспечить безопасное движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".Из-за ухудшения погоды во всех филиалах "Крымавтодора" организовано круглосуточное зимнее дежурство. Специалисты следят за состоянием дорожного покрытия на дорогах полуострова и готовы оперативно реагировать на любые изменения погоды, добавили в пресс-службе.13 декабря коммунальные службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности в связи с резким понижением температуры. По информации главы администрации города Михаила Афанасьева, в крымской столице к зиме уже подготовили 935 тонн противогололедных материалов. Также специалисты переоборудовали 14 комбинированных дорожных машин и шесть тракторов.Ранее сообщалось, что дорожные службы Крыма полностью завершили подготовку к работе в осенне-зимний период. Для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях возможных снегопадов и гололеда организована круглосуточная работа дежурных бригад, включая ночные смены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морозы ударят на выходных в Крыму - в воскресенье на дорогах гололедСнежная буря с грозой движется на КубаньКак будет работать общественный транспорт в Симферополе зимой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151672124_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_497292fb79e893775eeb6f9fe6b99179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымавтодор, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, погода в крыму
В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов

В Крыму дорожные службы обработали на случай снегопадов сложные участки трасс

10:58 15.12.2025
 
© КрымавтодорВ Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы Крыма обработали подъемы и спуски, мосты и путепроводы, чтобы не допустить образования гололеда и обеспечить безопасное движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".
"В течение прошедших выходных дорожники работали в усиленном режиме. На дежурстве находилось более 70 человек и 53 единицы специализированной техники. Была проведена превентивная обработка проезжей части на участках с потенциально сложными дорожными условиями — подъемах, спусках, поворотах, мостах и путепроводах", - говорится в сообщении.
Из-за ухудшения погоды во всех филиалах "Крымавтодора" организовано круглосуточное зимнее дежурство. Специалисты следят за состоянием дорожного покрытия на дорогах полуострова и готовы оперативно реагировать на любые изменения погоды, добавили в пресс-службе.
13 декабря коммунальные службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности в связи с резким понижением температуры. По информации главы администрации города Михаила Афанасьева, в крымской столице к зиме уже подготовили 935 тонн противогололедных материалов. Также специалисты переоборудовали 14 комбинированных дорожных машин и шесть тракторов.
Ранее сообщалось, что дорожные службы Крыма полностью завершили подготовку к работе в осенне-зимний период. Для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях возможных снегопадов и гололеда организована круглосуточная работа дежурных бригад, включая ночные смены.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Морозы ударят на выходных в Крыму - в воскресенье на дорогах гололед
Снежная буря с грозой движется на Кубань
Как будет работать общественный транспорт в Симферополе зимой
 
КрымНовости КрымаКрымавтодорСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
11:09Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму
10:58В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
10:50Каллас просит гарантий для Украины взамен членства в НАТО
10:41Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России
10:35ВТБ назвал популярные мошеннические схемы против пенсионеров
10:28Без компромиссов: как прошли переговоры США И Украины
10:22Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света
10:16Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях
09:53В России 63% девятиклассников выбирают для обучения колледжи и техникумы
09:33Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферу
09:25В Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человека
09:13Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России
09:05Покупки на новый год: как защищены права потребителей в Крыму
08:52Пять человек ранены и двое погибли при атаках ВСУ на Запорожскую область
08:36Евреи Севастополя помолились за пострадавших при теракте в Сиднее
08:19За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым
07:59Беспилотник повредил ЛЭП в Ростовской области - люди без воды
07:51Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"
07:34Тела режиссера Роба Райнера и его жены обнаружили в их доме в США
Лента новостейМолния