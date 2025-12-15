В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы Крыма обработали подъемы и спуски, мосты и путепроводы, чтобы не допустить образования гололеда и обеспечить безопасное движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".
"В течение прошедших выходных дорожники работали в усиленном режиме. На дежурстве находилось более 70 человек и 53 единицы специализированной техники. Была проведена превентивная обработка проезжей части на участках с потенциально сложными дорожными условиями — подъемах, спусках, поворотах, мостах и путепроводах", - говорится в сообщении.
Из-за ухудшения погоды во всех филиалах "Крымавтодора" организовано круглосуточное зимнее дежурство. Специалисты следят за состоянием дорожного покрытия на дорогах полуострова и готовы оперативно реагировать на любые изменения погоды, добавили в пресс-службе.
13 декабря коммунальные службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности в связи с резким понижением температуры. По информации главы администрации города Михаила Афанасьева, в крымской столице к зиме уже подготовили 935 тонн противогололедных материалов. Также специалисты переоборудовали 14 комбинированных дорожных машин и шесть тракторов.
Ранее сообщалось, что дорожные службы Крыма полностью завершили подготовку к работе в осенне-зимний период. Для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях возможных снегопадов и гололеда организована круглосуточная работа дежурных бригад, включая ночные смены.
