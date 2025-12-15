https://crimea.ria.ru/20251215/v-krymu-obrabotali-opasnye-uchastki-dorog-na-sluchay-gololeda-i-snegopadov-1151674229.html

В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов

В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов - РИА Новости Крым, 15.12.2025

В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов

В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы Крыма обработали подъемы и спуски, мосты и путепроводы, чтобы не допустить образования гололеда и... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T10:58

2025-12-15T10:58

2025-12-15T10:58

крым

новости крыма

крымавтодор

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

погода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151672124_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2ebfb7226d32b2723834a16ae38290c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы Крыма обработали подъемы и спуски, мосты и путепроводы, чтобы не допустить образования гололеда и обеспечить безопасное движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".Из-за ухудшения погоды во всех филиалах "Крымавтодора" организовано круглосуточное зимнее дежурство. Специалисты следят за состоянием дорожного покрытия на дорогах полуострова и готовы оперативно реагировать на любые изменения погоды, добавили в пресс-службе.13 декабря коммунальные службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности в связи с резким понижением температуры. По информации главы администрации города Михаила Афанасьева, в крымской столице к зиме уже подготовили 935 тонн противогололедных материалов. Также специалисты переоборудовали 14 комбинированных дорожных машин и шесть тракторов.Ранее сообщалось, что дорожные службы Крыма полностью завершили подготовку к работе в осенне-зимний период. Для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях возможных снегопадов и гололеда организована круглосуточная работа дежурных бригад, включая ночные смены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морозы ударят на выходных в Крыму - в воскресенье на дорогах гололедСнежная буря с грозой движется на КубаньКак будет работать общественный транспорт в Симферополе зимой

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымавтодор, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, погода в крыму