В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадам
В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадам
В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадам - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадам
Дорожные службы Крыма полностью завершили подготовку к работе в осенне-зимний период. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора". РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма полностью завершили подготовку к работе в осенне-зимний период. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".По словам представителя предприятия, для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях возможных снегопадов и гололеда организована круглосуточная работа дежурных бригад, включая ночные смены. Их задача – оперативно реагировать на ухудшение погодных условий и внештатные ситуации.На всех обслуживаемых участках предприятия ведется постоянный мониторинг состояния проезда и погодных условий, при необходимости проводится предварительная обработка дорожного покрытия противогололедными материалами.На ключевых участках крымских автодорог функционируют метеостанции, обеспечивающие своевременное получение данных о погоде. Они установлены на перевалах и стратегически важных направлениях.При необходимости к круглосуточному дежурству на автодорогах привлекаются все филиалы предприятия, обеспечивая взаимодействие с муниципальными службами.В подразделениях "Крымавтодора" полностью завершена заготовка противогололедных материалов: подготовлено 20,8 тысячи тонн песка и 9,1 тысячи тонн соли. В зимний период филиалы предприятия планируют использовать жидкие противогололедные реагенты.Кроме того, для содержания дорог в осенне-зимний период подготовлено 244 единицы техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, а также автомобили и тракторы с отвалами.
В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадам

В Крыму дорожные службы полностью готовы к осенне-зимнему периоду

18:06 07.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма полностью завершили подготовку к работе в осенне-зимний период. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".
По словам представителя предприятия, для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях возможных снегопадов и гололеда организована круглосуточная работа дежурных бригад, включая ночные смены. Их задача – оперативно реагировать на ухудшение погодных условий и внештатные ситуации.
На всех обслуживаемых участках предприятия ведется постоянный мониторинг состояния проезда и погодных условий, при необходимости проводится предварительная обработка дорожного покрытия противогололедными материалами.
На ключевых участках крымских автодорог функционируют метеостанции, обеспечивающие своевременное получение данных о погоде. Они установлены на перевалах и стратегически важных направлениях.
"Осуществляется регулярный обмен информацией между диспетчерской службой "Крымавтодор" и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований (в зимнее время отчет о погодных условиях и состояния проезда поступает дважды в сутки, при ухудшении погодных условий – через 2-3 часа)", – добавили в пресс-службе.
При необходимости к круглосуточному дежурству на автодорогах привлекаются все филиалы предприятия, обеспечивая взаимодействие с муниципальными службами.
В подразделениях "Крымавтодора" полностью завершена заготовка противогололедных материалов: подготовлено 20,8 тысячи тонн песка и 9,1 тысячи тонн соли. В зимний период филиалы предприятия планируют использовать жидкие противогололедные реагенты.
Кроме того, для содержания дорог в осенне-зимний период подготовлено 244 единицы техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, а также автомобили и тракторы с отвалами.
