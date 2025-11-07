https://crimea.ria.ru/20251107/v-krymu-podgotovili-dorogi-k-zime-i-vozmozhnym-snegopadam-1150740305.html

В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадам

Дорожные службы Крыма полностью завершили подготовку к работе в осенне-зимний период. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора". РИА Новости Крым, 07.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма полностью завершили подготовку к работе в осенне-зимний период. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".По словам представителя предприятия, для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях возможных снегопадов и гололеда организована круглосуточная работа дежурных бригад, включая ночные смены. Их задача – оперативно реагировать на ухудшение погодных условий и внештатные ситуации.На всех обслуживаемых участках предприятия ведется постоянный мониторинг состояния проезда и погодных условий, при необходимости проводится предварительная обработка дорожного покрытия противогололедными материалами.На ключевых участках крымских автодорог функционируют метеостанции, обеспечивающие своевременное получение данных о погоде. Они установлены на перевалах и стратегически важных направлениях.При необходимости к круглосуточному дежурству на автодорогах привлекаются все филиалы предприятия, обеспечивая взаимодействие с муниципальными службами.В подразделениях "Крымавтодора" полностью завершена заготовка противогололедных материалов: подготовлено 20,8 тысячи тонн песка и 9,1 тысячи тонн соли. В зимний период филиалы предприятия планируют использовать жидкие противогололедные реагенты.Кроме того, для содержания дорог в осенне-зимний период подготовлено 244 единицы техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, а также автомобили и тракторы с отвалами.

