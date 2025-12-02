https://crimea.ria.ru/20251202/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-simferopole-zimoy-1151344058.html

Как будет работать общественный транспорт в Симферополе зимой

Общественный транспорт Симферополя прошел подготовку к наступлению зимнего периода. Как будут осуществляться перевозки пассажиров в холодное время года, в эфире РИА Новости Крым, 02.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Общественный транспорт Симферополя прошел подготовку к наступлению зимнего периода. Как будут осуществляться перевозки пассажиров в холодное время года, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспортом администрации Симферополя Георгий Сухацкий.Под кураторством управления транспортом, отметил Сухацкий, прошли проверку и частные перевозчики.Говоря о нехватке водителей муниципального транспорта, начальник управления отметил, что соответствующие объявления о привлечении сотрудников уже размещены на остановках общественного транспорта, в информационных источниках, в Телеграмм-канале.В преддверии новогодних праздников пассажиров волнует вопрос работы транспорта, особенно в новогоднюю ночь.На всех уровнях, по словам Георгия Сухацкого, проходит и подготовка к снегопадам, гололеду и другим погодным неурядицам на дорогах столицы. Совместно с МБУ "Город" и Департаментом городского хозяйства разработана схема уборки уличной дорожной сети города, предполагающей уборку в первую очередь самых загруженных транспортом участков. Выбрано порядка 50 километров таких участков автодорог."Вспоминаю сегодня видео, которые публиковались в прошлом году по микрорайону Пневматика, когда троллейбус не мог подняться в гору… Были еще эпизоды по Ялтинскому шоссе, где было затруднение с подъемом в период снегопада. Все эти моменты учитываются нами каждый год, включаются в схему первоочередной уборки, и в дальнейшем будут исключены", – заверил он.Все единицы техники, планируемые к эксплуатации при уборке, переоснастили под зимний период, в том числе закупили реагент, добавил Сухацкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

