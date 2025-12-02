Рейтинг@Mail.ru
Как будет работать общественный транспорт в Симферополе зимой - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Как будет работать общественный транспорт в Симферополе зимой
Как будет работать общественный транспорт в Симферополе зимой - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Как будет работать общественный транспорт в Симферополе зимой
Общественный транспорт Симферополя прошел подготовку к наступлению зимнего периода. Как будут осуществляться перевозки пассажиров в холодное время года, в эфире РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Общественный транспорт Симферополя прошел подготовку к наступлению зимнего периода. Как будут осуществляться перевозки пассажиров в холодное время года, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспортом администрации Симферополя Георгий Сухацкий.Под кураторством управления транспортом, отметил Сухацкий, прошли проверку и частные перевозчики.Говоря о нехватке водителей муниципального транспорта, начальник управления отметил, что соответствующие объявления о привлечении сотрудников уже размещены на остановках общественного транспорта, в информационных источниках, в Телеграмм-канале.В преддверии новогодних праздников пассажиров волнует вопрос работы транспорта, особенно в новогоднюю ночь.На всех уровнях, по словам Георгия Сухацкого, проходит и подготовка к снегопадам, гололеду и другим погодным неурядицам на дорогах столицы. Совместно с МБУ "Город" и Департаментом городского хозяйства разработана схема уборки уличной дорожной сети города, предполагающей уборку в первую очередь самых загруженных транспортом участков. Выбрано порядка 50 километров таких участков автодорог."Вспоминаю сегодня видео, которые публиковались в прошлом году по микрорайону Пневматика, когда троллейбус не мог подняться в гору… Были еще эпизоды по Ялтинскому шоссе, где было затруднение с подъемом в период снегопада. Все эти моменты учитываются нами каждый год, включаются в схему первоочередной уборки, и в дальнейшем будут исключены", – заверил он.Все единицы техники, планируемые к эксплуатации при уборке, переоснастили под зимний период, в том числе закупили реагент, добавил Сухацкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
симферополь
крым
Новости
Как будет работать общественный транспорт в Симферополе зимой

Муниципальный транспорт в столице Крыма готов к зимнему периоду - власти

22:22 02.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоАвтобус в Симферополе
Автобус в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Общественный транспорт Симферополя прошел подготовку к наступлению зимнего периода. Как будут осуществляться перевозки пассажиров в холодное время года, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспортом администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

"В рамках подготовки к зимнему сезону очень активно готовилось в первую очередь предприятие "Крымтроллейбус"… Проверены отопители салонов транспортных средств, полностью проверено санитарное состояние, визуальное, внешняя, внутренняя информация… , кожухи и обшивки сидений в салонах...", – рассказал он.

Под кураторством управления транспортом, отметил Сухацкий, прошли проверку и частные перевозчики.
Говоря о нехватке водителей муниципального транспорта, начальник управления отметил, что соответствующие объявления о привлечении сотрудников уже размещены на остановках общественного транспорта, в информационных источниках, в Телеграмм-канале.
В преддверии новогодних праздников пассажиров волнует вопрос работы транспорта, особенно в новогоднюю ночь.

"Касаемо новогодней ночи и праздников, в текущий момент данные планы прорабатываются, но я думаю, что магистральные маршруты, например, троллейбусные, которые и сегодня работают до поздних часов, мы будем планировать в работу до поздней ночи. Опять же, мы должны синхронизироваться с графиком проведения праздничных мероприятий. В любом случае, новогодние праздники – это выходные дни. Соответственно, транспорт в выходной день у нас работает по графику выходного дня", – отметил он.

На всех уровнях, по словам Георгия Сухацкого, проходит и подготовка к снегопадам, гололеду и другим погодным неурядицам на дорогах столицы. Совместно с МБУ "Город" и Департаментом городского хозяйства разработана схема уборки уличной дорожной сети города, предполагающей уборку в первую очередь самых загруженных транспортом участков. Выбрано порядка 50 километров таких участков автодорог.
"Вспоминаю сегодня видео, которые публиковались в прошлом году по микрорайону Пневматика, когда троллейбус не мог подняться в гору… Были еще эпизоды по Ялтинскому шоссе, где было затруднение с подъемом в период снегопада. Все эти моменты учитываются нами каждый год, включаются в схему первоочередной уборки, и в дальнейшем будут исключены", – заверил он.
Все единицы техники, планируемые к эксплуатации при уборке, переоснастили под зимний период, в том числе закупили реагент, добавил Сухацкий.
