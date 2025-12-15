https://crimea.ria.ru/20251215/219-tysyach-zhertv--uzhasy-nemetskoy-okkupatsii-v-krymu-1151680385.html

219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму

219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2025

219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму

219 тысяч человек стали жертвами нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны по официальной статистике. О периоде немецкой оккупации полуострова... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T15:55

2025-12-15T15:55

2025-12-15T15:55

крым

история

крым в великой отечественной войне

фашизм

новости

память

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150904789_0:165:3001:1853_1920x0_80_0_0_952c6bd290b31866452a103810e85efa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. 219 тысяч человек стали жертвами нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны по официальной статистике. О периоде немецкой оккупации полуострова рассказал доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Олег Романько в ходе Круглого стола на площадке Общественной Палаты РФ, посвященного презентации книги "Оккупация Крыма немецко-фашистскими захватчиками. Битва за Кавказ".По его словам, речь идет об обобщенной цифре, которая включает в себя 45 тысяч советских военнопленных, убитых разными способами на территории Крыма: замученных в лагерях, погибших от голода, антисанитарных условий. Также это 90 тысяч жертв среди гражданского населения, уничтоженных немцами, в том числе, в ходе антипартизанских операций. Еще около 90 тысяч человек угнаны с территории Крыма на принудительные работы в Германию."По данным Чрезвычайной Государственной Комиссии Крыма, фактически целиком были разрушены два города: Керчь и Севастополь, 127 деревень и поселков. Сейчас даже говорят, что их было больше – около 150, но официальная цифра пока 127. Очень много было разрушено зданий: где-то 17 тысяч государственных, 30 тысяч – жилого фонда", – привел ученый статистку.Кроме того, по словам историка, политика нацистов, связанная с разделением между народами на территории Крыма, спровоцировала то, что часть из них была позже обвинена в сотрудничестве с оккупантами и выселена за пределы полуострова и это, по мнению Романько, тоже косвенное следствие нацистской оккупационной политики.Круглый стол, посвященный презентации второй книги Исы Сардалова "Оккупация Крыма немецко-фашистскими захватчиками. Битва за Кавказ" проходит в Москве на площадке Общественной палаты РФ и организован Комиссиями ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике, по вопросам образования, науки и культуры, а также ОП Чеченской Республики и региональным отделением Поискового движения России в Чечне.Книга содержит биографические справки, документы и исторические данные о самых важных событиях периода с 1941 по 1944 год на территории Северного Кавказа. Мероприятие посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинский Шиндлер: рентгенолог спас более 5 тысяч человек из концлагеряУколы смерти: ФСБ рассекретила допросы гитлеровского медика в КрымуУжасы нацистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБКрымский холокост: истории расстрелянных семей

https://crimea.ria.ru/20250622/a-fashisty--eto-natsiya-kakaya-krymskiy-poluostrov-v-pervyy-den-voyny-1129485554.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, история, крым в великой отечественной войне, фашизм, новости, память, великая отечественная война