219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму
219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2025
219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму
219 тысяч человек стали жертвами нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны по официальной статистике. О периоде немецкой оккупации полуострова... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T15:55
2025-12-15T15:55
2025-12-15T15:55
крым
219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму
Официально жертвами нацистской оккупации Крыма признаны 219 тысяч человек – ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. 219 тысяч человек стали жертвами нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны по официальной статистике. О периоде немецкой оккупации полуострова рассказал доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Олег Романько в ходе Круглого стола на площадке Общественной Палаты РФ, посвященного презентации книги "Оккупация Крыма немецко-фашистскими захватчиками. Битва за Кавказ".
"Материальные потери в довоенном денежном исчислении – 20 миллиардов золотых рублей, но еще больше, конечно же, было людских потерь. На территории Крыма до 1 октября 1939 года проживали 1,1 млн человек. Разумеется, были мобилизация, эвакуации … но, тем не менее, значительные жертвы были понесены за годы нацистской оккупации. По официальным данным, которые признаны Верховным судом Республики Крым по делу о геноциде советского народа, жертвами нацистской оккупации признаны 219 тысяч человек", – проинформировал Романько.
По его словам, речь идет об обобщенной цифре, которая включает в себя 45 тысяч советских военнопленных, убитых разными способами на территории Крыма: замученных в лагерях, погибших от голода, антисанитарных условий. Также это 90 тысяч жертв среди гражданского населения, уничтоженных немцами, в том числе, в ходе антипартизанских операций. Еще около 90 тысяч человек угнаны с территории Крыма на принудительные работы в Германию.
"По данным Чрезвычайной Государственной Комиссии Крыма, фактически целиком были разрушены два города: Керчь и Севастополь, 127 деревень и поселков. Сейчас даже говорят, что их было больше – около 150, но официальная цифра пока 127. Очень много было разрушено зданий: где-то 17 тысяч государственных, 30 тысяч – жилого фонда", – привел ученый статистку.
Кроме того, по словам историка, политика нацистов, связанная с разделением между народами на территории Крыма, спровоцировала то, что часть из них была позже обвинена в сотрудничестве с оккупантами и выселена за пределы полуострова и это, по мнению Романько, тоже косвенное следствие нацистской оккупационной политики.
Круглый стол, посвященный презентации второй книги Исы Сардалова "Оккупация Крыма немецко-фашистскими захватчиками. Битва за Кавказ" проходит в Москве на площадке Общественной палаты РФ и организован Комиссиями ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике, по вопросам образования, науки и культуры, а также ОП Чеченской Республики и региональным отделением Поискового движения России в Чечне.
Книга содержит биографические справки, документы и исторические данные о самых важных событиях периода с 1941 по 1944 год на территории Северного Кавказа. Мероприятие посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками.
