Рейтинг@Mail.ru
219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251215/219-tysyach-zhertv--uzhasy-nemetskoy-okkupatsii-v-krymu-1151680385.html
219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму
219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2025
219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму
219 тысяч человек стали жертвами нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны по официальной статистике. О периоде немецкой оккупации полуострова... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T15:55
2025-12-15T15:55
крым
история
крым в великой отечественной войне
фашизм
новости
память
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150904789_0:165:3001:1853_1920x0_80_0_0_952c6bd290b31866452a103810e85efa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. 219 тысяч человек стали жертвами нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны по официальной статистике. О периоде немецкой оккупации полуострова рассказал доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Олег Романько в ходе Круглого стола на площадке Общественной Палаты РФ, посвященного презентации книги "Оккупация Крыма немецко-фашистскими захватчиками. Битва за Кавказ".По его словам, речь идет об обобщенной цифре, которая включает в себя 45 тысяч советских военнопленных, убитых разными способами на территории Крыма: замученных в лагерях, погибших от голода, антисанитарных условий. Также это 90 тысяч жертв среди гражданского населения, уничтоженных немцами, в том числе, в ходе антипартизанских операций. Еще около 90 тысяч человек угнаны с территории Крыма на принудительные работы в Германию."По данным Чрезвычайной Государственной Комиссии Крыма, фактически целиком были разрушены два города: Керчь и Севастополь, 127 деревень и поселков. Сейчас даже говорят, что их было больше – около 150, но официальная цифра пока 127. Очень много было разрушено зданий: где-то 17 тысяч государственных, 30 тысяч – жилого фонда", – привел ученый статистку.Кроме того, по словам историка, политика нацистов, связанная с разделением между народами на территории Крыма, спровоцировала то, что часть из них была позже обвинена в сотрудничестве с оккупантами и выселена за пределы полуострова и это, по мнению Романько, тоже косвенное следствие нацистской оккупационной политики.Круглый стол, посвященный презентации второй книги Исы Сардалова "Оккупация Крыма немецко-фашистскими захватчиками. Битва за Кавказ" проходит в Москве на площадке Общественной палаты РФ и организован Комиссиями ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике, по вопросам образования, науки и культуры, а также ОП Чеченской Республики и региональным отделением Поискового движения России в Чечне.Книга содержит биографические справки, документы и исторические данные о самых важных событиях периода с 1941 по 1944 год на территории Северного Кавказа. Мероприятие посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинский Шиндлер: рентгенолог спас более 5 тысяч человек из концлагеряУколы смерти: ФСБ рассекретила допросы гитлеровского медика в КрымуУжасы нацистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБКрымский холокост: истории расстрелянных семей
https://crimea.ria.ru/20250622/a-fashisty--eto-natsiya-kakaya-krymskiy-poluostrov-v-pervyy-den-voyny-1129485554.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150904789_154:0:2845:2018_1920x0_80_0_0_6ca360bd2a3b19fda9a994a1b0e2f839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, история, крым в великой отечественной войне, фашизм, новости, память, великая отечественная война
219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму

Официально жертвами нацистской оккупации Крыма признаны 219 тысяч человек – ученый

15:55 15.12.2025
 
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Зверская расправа нацистов с жителями Керчи. Багеровский противотанковый ров близ Керчи. Здесь были расстреляны около 7 тысяч жителей Керчи, в том числе 245 детей и школьников. Жители Керчи опознают расстрелянных фашистами советских граждан, трупы которых были извлечены из противотанкового рва. Материалы в том числе и об этих зверствах стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Зверская расправа нацистов с жителями Керчи. Багеровский противотанковый ров близ Керчи. Здесь были расстреляны около 7 тысяч жителей Керчи, в том числе 245 детей и школьников. Жители Керчи опознают расстрелянных фашистами советских граждан, трупы которых были извлечены из противотанкового рва. Материалы в том числе и об этих зверствах стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе. - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Макс Альперт
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. 219 тысяч человек стали жертвами нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны по официальной статистике. О периоде немецкой оккупации полуострова рассказал доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Олег Романько в ходе Круглого стола на площадке Общественной Палаты РФ, посвященного презентации книги "Оккупация Крыма немецко-фашистскими захватчиками. Битва за Кавказ".
"Материальные потери в довоенном денежном исчислении – 20 миллиардов золотых рублей, но еще больше, конечно же, было людских потерь. На территории Крыма до 1 октября 1939 года проживали 1,1 млн человек. Разумеется, были мобилизация, эвакуации … но, тем не менее, значительные жертвы были понесены за годы нацистской оккупации. По официальным данным, которые признаны Верховным судом Республики Крым по делу о геноциде советского народа, жертвами нацистской оккупации признаны 219 тысяч человек", – проинформировал Романько.
По его словам, речь идет об обобщенной цифре, которая включает в себя 45 тысяч советских военнопленных, убитых разными способами на территории Крыма: замученных в лагерях, погибших от голода, антисанитарных условий. Также это 90 тысяч жертв среди гражданского населения, уничтоженных немцами, в том числе, в ходе антипартизанских операций. Еще около 90 тысяч человек угнаны с территории Крыма на принудительные работы в Германию.
"По данным Чрезвычайной Государственной Комиссии Крыма, фактически целиком были разрушены два города: Керчь и Севастополь, 127 деревень и поселков. Сейчас даже говорят, что их было больше – около 150, но официальная цифра пока 127. Очень много было разрушено зданий: где-то 17 тысяч государственных, 30 тысяч – жилого фонда", – привел ученый статистку.
Кроме того, по словам историка, политика нацистов, связанная с разделением между народами на территории Крыма, спровоцировала то, что часть из них была позже обвинена в сотрудничестве с оккупантами и выселена за пределы полуострова и это, по мнению Романько, тоже косвенное следствие нацистской оккупационной политики.
Круглый стол, посвященный презентации второй книги Исы Сардалова "Оккупация Крыма немецко-фашистскими захватчиками. Битва за Кавказ" проходит в Москве на площадке Общественной палаты РФ и организован Комиссиями ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике, по вопросам образования, науки и культуры, а также ОП Чеченской Республики и региональным отделением Поискового движения России в Чечне.
Книга содержит биографические справки, документы и исторические данные о самых важных событиях периода с 1941 по 1944 год на территории Северного Кавказа. Мероприятие посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ялтинский Шиндлер: рентгенолог спас более 5 тысяч человек из концлагеря
Уколы смерти: ФСБ рассекретила допросы гитлеровского медика в Крыму
Ужасы нацистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ
Крымский холокост: истории расстрелянных семей
Бойцы истребительного батальона, Большая Алушта
22 июня, 12:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны
 
КрымИсторияКрым в Великой Отечественной войнеФашизмНовостиПамятьВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию
17:22Путин расширил запрет на применение обязательных работ
17:13В одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
17:02Алушта и Симферопольский район частично остались без света
16:52В Симферополь привезли военные фото из архива Совинформбюро
16:34Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии
16:13За 20 тысяч рублей – в Керчи осудили курьера телефонных мошенников
15:55219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму
15:31Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорах
15:05В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения Фиолента
14:56ЕС расширил санкционный список против России
14:44В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размере
14:39На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции
14:09Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирных жителей
13:59ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в Севастополе
13:50Новости СВО: армия России продолжает громить противника на всех фронтах
13:40В Симферополе открылись 24 елочных базара
13:26Россиянам рассказали, как можно получить дополнительный доход с ИИС
13:17Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области
13:04В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу – приговор суда
Лента новостейМолния