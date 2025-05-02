https://crimea.ria.ru/20250502/uzhasy-fashistskikh-kontslagerey-v-krymu--rassekrechennye-dokumenty-fsb-1146151674.html
Ужасы фашистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ
Ужасы фашистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Ужасы фашистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ
ФСБ рассекретила материалы об издевательствах над советскими военнопленными и расправах над ними в концентрационных лагерях в Симферополе и Бахчисарае. В числе... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T10:54
2025-05-02T10:54
2025-05-02T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. ФСБ рассекретила материалы об издевательствах над советскими военнопленными и расправах над ними в концентрационных лагерях в Симферополе и Бахчисарае. В числе документов, впервые представленных УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, протокол допроса свидетеля Ибраима Муждабаева от 16 декабря 1974 года."Картофельный городок"В соответствии с представленными материалами, Муждабаев попал в плен под Севастополем, с июля 1942 по январь 1943 года содержался в пересыльном лагере военнопленных Dulag 241 ("Картофельный городок") на территории бывшей овощебазы в Симферополе.Уже на пути из Севастополя в Симферополь красноармейцев не кормили и не давали воды. В колонне, которой находился Муждабаев, конвоиры расстреляли примерно десять человек, которые имели тяжелые ранения и не могли идти.Около 3,5 тысяч военнопленных, по словам свидетеля, находились в лагере постоянно, состав менялся, медицинской помощи и минимальных условий гигиены не было – пленных ни разу не водили в баню, их буквально заедали вши. При этом в овощехранилищах находилось много больных и сильно истощенных пленных, которых просто оставляли умирать.От отсутствия нормальных условий содержания, медицинской помощи, гигиены и отвратительного питания в лагере ежедневно умирали не менее десяти человек. Их трупы по утрам вывозились на подводах. По словам свидетеля, расстрелов в лагере он не помнит, но случаи жестокого избиения были нормой.Со ссылкой на доктора исторических наук, профессора Олега Романько, в ФСБ сообщают, что через "Картофельный городок" прошли примерно 140 тыяч советских военнопленных, около 6 тысяч из них погибли."Бахчисарайский" лагерьЕще один блок рассекреченных документов дает информацию об обстоятельствах гибели сотен бойцов и офицеров Красной Армии в концлагере, который располагался в Бахчисарайском районе. В ФСБ приводят выжившего советского военнопленного Михаила Александровича Зубкова.Один раз в день пленным выдавалось до 100 граммов некачественного хлеба с запахом керосина и примерно пол-литра супа-баланды, из грязной воды с неочищенными зернами проса либо с отрубями."Часто и такой баланды не доставалось. Многие пленные опухали от голода, почти поголовно страдали дизентерией и другими желудочно-кишечными заболеваниями. Медицинского обслуживания в лагере не было. Военнопленных систематически избивали немецкие солдаты, охранявшие лагерь. В этом лагере я пробыл примерно две недели", – вспоминал Зубков.Работа по рассекречиванию архивных документов о злодеяниях нацистов на территории Крымского полуострова продолжается. Историкам предстоит создать целостную картину репрессивной политики нацистских оккупантов в 1941 – 1944 гг. на территории крымского полуостроваСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в КрымуРассекреченные архивы ФСБ открывают новые грани исторических исследованийБыл переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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история, крым в истории: секреты, факты, фото, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), память, 80 лет победы, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне
Ужасы фашистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ
Материалы о фашистских концлагерях в Симферополе и Бахчисарае рассекретили в ФСБ
10:54 02.05.2025 (обновлено: 10:57 02.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. ФСБ рассекретила материалы об издевательствах над советскими военнопленными и расправах над ними в концентрационных лагерях в Симферополе и Бахчисарае. В числе документов, впервые представленных УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, протокол допроса свидетеля Ибраима Муждабаева от 16 декабря 1974 года.
"Картофельный городок"
В соответствии с представленными материалами, Муждабаев попал в плен под Севастополем, с июля 1942 по январь 1943 года содержался в пересыльном лагере военнопленных Dulag 241 ("Картофельный городок") на территории бывшей овощебазы в Симферополе.
"В дневное время – в любое время года – все военнопленные размещались под открытым небом на голой земле, на ночь их загоняли в овощехранилища – сырые погреба с земляными стенами и полами и постоянно протекающими крышами", – приводит воспоминания свидетеля ФСБ.
Уже на пути из Севастополя в Симферополь красноармейцев не кормили и не давали воды. В колонне, которой находился Муждабаев, конвоиры расстреляли примерно десять человек, которые имели тяжелые ранения и не могли идти.
Около 3,5 тысяч военнопленных, по словам свидетеля, находились в лагере постоянно, состав менялся, медицинской помощи и минимальных условий гигиены не было – пленных ни разу не водили в баню, их буквально заедали вши. При этом в овощехранилищах находилось много больных и сильно истощенных пленных, которых просто оставляли умирать.
"Кормили в лагере также очень плохо: по утрам выдавали по кружке подогретой воды, вечером – 100 грамм хлеба, испеченного из каких-то отходов от зерна, и примерно пол-литра баланды из листьев гнилой капусты. Такое "питание" приводило к желудочно-кишечным расстройствам и, как следствие, быстрому физическому истощению", – сказано в релизе ФСБ.
От отсутствия нормальных условий содержания, медицинской помощи, гигиены и отвратительного питания в лагере ежедневно умирали не менее десяти человек. Их трупы по утрам вывозились на подводах. По словам свидетеля, расстрелов в лагере он не помнит, но случаи жестокого избиения были нормой.
Со ссылкой на доктора исторических наук, профессора Олега Романько, в ФСБ сообщают, что через "Картофельный городок" прошли примерно 140 тыяч советских военнопленных, около 6 тысяч из них погибли.
"Бахчисарайский" лагерь
Еще один блок рассекреченных документов дает информацию об обстоятельствах гибели сотен бойцов и офицеров Красной Армии в концлагере, который располагался в Бахчисарайском районе. В ФСБ приводят выжившего советского военнопленного Михаила Александровича Зубкова.
"Я был угнан пешком в Бахчисарайский лагерь, находившийся в степи. Из города Бахчисарая этого лагеря не было видно, но среди пленных я слышал, что лагерь назывался Бахчисарайским. Пленных в лагере было много, несколько тысяч, которые содержались под открытым небом на участке местности, огороженном колючей проволокой. Нам в летние жаркие дни не давали воды и мы изнывали от жажды", – приводит воспоминания свидетеля ФСБ.
Один раз в день пленным выдавалось до 100 граммов некачественного хлеба с запахом керосина и примерно пол-литра супа-баланды, из грязной воды с неочищенными зернами проса либо с отрубями.
"Часто и такой баланды не доставалось. Многие пленные опухали от голода, почти поголовно страдали дизентерией и другими желудочно-кишечными заболеваниями. Медицинского обслуживания в лагере не было. Военнопленных систематически избивали немецкие солдаты, охранявшие лагерь. В этом лагере я пробыл примерно две недели", – вспоминал Зубков.
Работа по рассекречиванию архивных документов о злодеяниях нацистов на территории Крымского полуострова продолжается. Историкам предстоит создать целостную картину репрессивной политики нацистских оккупантов в 1941 – 1944 гг. на территории крымского полуострова
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