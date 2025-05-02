https://crimea.ria.ru/20250502/uzhasy-fashistskikh-kontslagerey-v-krymu--rassekrechennye-dokumenty-fsb-1146151674.html

Ужасы фашистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ

Ужасы фашистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Ужасы фашистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ

ФСБ рассекретила материалы об издевательствах над советскими военнопленными и расправах над ними в концентрационных лагерях в Симферополе и Бахчисарае. В числе... РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T10:54

2025-05-02T10:54

2025-05-02T10:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. ФСБ рассекретила материалы об издевательствах над советскими военнопленными и расправах над ними в концентрационных лагерях в Симферополе и Бахчисарае. В числе документов, впервые представленных УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, протокол допроса свидетеля Ибраима Муждабаева от 16 декабря 1974 года."Картофельный городок"В соответствии с представленными материалами, Муждабаев попал в плен под Севастополем, с июля 1942 по январь 1943 года содержался в пересыльном лагере военнопленных Dulag 241 ("Картофельный городок") на территории бывшей овощебазы в Симферополе.Уже на пути из Севастополя в Симферополь красноармейцев не кормили и не давали воды. В колонне, которой находился Муждабаев, конвоиры расстреляли примерно десять человек, которые имели тяжелые ранения и не могли идти.Около 3,5 тысяч военнопленных, по словам свидетеля, находились в лагере постоянно, состав менялся, медицинской помощи и минимальных условий гигиены не было – пленных ни разу не водили в баню, их буквально заедали вши. При этом в овощехранилищах находилось много больных и сильно истощенных пленных, которых просто оставляли умирать.От отсутствия нормальных условий содержания, медицинской помощи, гигиены и отвратительного питания в лагере ежедневно умирали не менее десяти человек. Их трупы по утрам вывозились на подводах. По словам свидетеля, расстрелов в лагере он не помнит, но случаи жестокого избиения были нормой.Со ссылкой на доктора исторических наук, профессора Олега Романько, в ФСБ сообщают, что через "Картофельный городок" прошли примерно 140 тыяч советских военнопленных, около 6 тысяч из них погибли."Бахчисарайский" лагерьЕще один блок рассекреченных документов дает информацию об обстоятельствах гибели сотен бойцов и офицеров Красной Армии в концлагере, который располагался в Бахчисарайском районе. В ФСБ приводят выжившего советского военнопленного Михаила Александровича Зубкова.Один раз в день пленным выдавалось до 100 граммов некачественного хлеба с запахом керосина и примерно пол-литра супа-баланды, из грязной воды с неочищенными зернами проса либо с отрубями."Часто и такой баланды не доставалось. Многие пленные опухали от голода, почти поголовно страдали дизентерией и другими желудочно-кишечными заболеваниями. Медицинского обслуживания в лагере не было. Военнопленных систематически избивали немецкие солдаты, охранявшие лагерь. В этом лагере я пробыл примерно две недели", – вспоминал Зубков.Работа по рассекречиванию архивных документов о злодеяниях нацистов на территории Крымского полуострова продолжается. Историкам предстоит создать целостную картину репрессивной политики нацистских оккупантов в 1941 – 1944 гг. на территории крымского полуостроваСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в КрымуРассекреченные архивы ФСБ открывают новые грани исторических исследованийБыл переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика

https://crimea.ria.ru/20240303/uvekovechit-pamyat-o-chem-rasskazyvaet-memorial-kartofelnyy-gorodok-1135365980.html

https://crimea.ria.ru/20250429/v-krymu-v-gody-vov-natsisty-ubili-i-ugnali-v-rabstvo-220-tysyach-chelovek-1146077873.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, крым в истории: секреты, факты, фото, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), память, 80 лет победы, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне