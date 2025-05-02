Рейтинг@Mail.ru
Ужасы фашистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250502/uzhasy-fashistskikh-kontslagerey-v-krymu--rassekrechennye-dokumenty-fsb-1146151674.html
Ужасы фашистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ
Ужасы фашистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Ужасы фашистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ
ФСБ рассекретила материалы об издевательствах над советскими военнопленными и расправах над ними в концентрационных лагерях в Симферополе и Бахчисарае. В числе... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T10:54
2025-05-02T10:57
история
крым в истории: секреты, факты, фото
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
память
80 лет победы
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/10/1123240460_0:81:854:561_1920x0_80_0_0_15725acc66939779c8f1599a67c38cc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. ФСБ рассекретила материалы об издевательствах над советскими военнопленными и расправах над ними в концентрационных лагерях в Симферополе и Бахчисарае. В числе документов, впервые представленных УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, протокол допроса свидетеля Ибраима Муждабаева от 16 декабря 1974 года."Картофельный городок"В соответствии с представленными материалами, Муждабаев попал в плен под Севастополем, с июля 1942 по январь 1943 года содержался в пересыльном лагере военнопленных Dulag 241 ("Картофельный городок") на территории бывшей овощебазы в Симферополе.Уже на пути из Севастополя в Симферополь красноармейцев не кормили и не давали воды. В колонне, которой находился Муждабаев, конвоиры расстреляли примерно десять человек, которые имели тяжелые ранения и не могли идти.Около 3,5 тысяч военнопленных, по словам свидетеля, находились в лагере постоянно, состав менялся, медицинской помощи и минимальных условий гигиены не было – пленных ни разу не водили в баню, их буквально заедали вши. При этом в овощехранилищах находилось много больных и сильно истощенных пленных, которых просто оставляли умирать.От отсутствия нормальных условий содержания, медицинской помощи, гигиены и отвратительного питания в лагере ежедневно умирали не менее десяти человек. Их трупы по утрам вывозились на подводах. По словам свидетеля, расстрелов в лагере он не помнит, но случаи жестокого избиения были нормой.Со ссылкой на доктора исторических наук, профессора Олега Романько, в ФСБ сообщают, что через "Картофельный городок" прошли примерно 140 тыяч советских военнопленных, около 6 тысяч из них погибли."Бахчисарайский" лагерьЕще один блок рассекреченных документов дает информацию об обстоятельствах гибели сотен бойцов и офицеров Красной Армии в концлагере, который располагался в Бахчисарайском районе. В ФСБ приводят выжившего советского военнопленного Михаила Александровича Зубкова.Один раз в день пленным выдавалось до 100 граммов некачественного хлеба с запахом керосина и примерно пол-литра супа-баланды, из грязной воды с неочищенными зернами проса либо с отрубями."Часто и такой баланды не доставалось. Многие пленные опухали от голода, почти поголовно страдали дизентерией и другими желудочно-кишечными заболеваниями. Медицинского обслуживания в лагере не было. Военнопленных систематически избивали немецкие солдаты, охранявшие лагерь. В этом лагере я пробыл примерно две недели", – вспоминал Зубков.Работа по рассекречиванию архивных документов о злодеяниях нацистов на территории Крымского полуострова продолжается. Историкам предстоит создать целостную картину репрессивной политики нацистских оккупантов в 1941 – 1944 гг. на территории крымского полуостроваСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в КрымуРассекреченные архивы ФСБ открывают новые грани исторических исследованийБыл переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика
https://crimea.ria.ru/20240303/uvekovechit-pamyat-o-chem-rasskazyvaet-memorial-kartofelnyy-gorodok-1135365980.html
https://crimea.ria.ru/20250429/v-krymu-v-gody-vov-natsisty-ubili-i-ugnali-v-rabstvo-220-tysyach-chelovek-1146077873.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/10/1123240460_0:0:854:641_1920x0_80_0_0_6903f81eb01c922f1ee45f636cbe1604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, крым в истории: секреты, факты, фото, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), память, 80 лет победы, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне
Ужасы фашистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ

Материалы о фашистских концлагерях в Симферополе и Бахчисарае рассекретили в ФСБ

10:54 02.05.2025 (обновлено: 10:57 02.05.2025)
 
Мемориал на месте лагеря военнопленных "Картофельный городок" в Симферополе
Мемориал на месте лагеря военнопленных Картофельный городок в Симферополе
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. ФСБ рассекретила материалы об издевательствах над советскими военнопленными и расправах над ними в концентрационных лагерях в Симферополе и Бахчисарае. В числе документов, впервые представленных УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, протокол допроса свидетеля Ибраима Муждабаева от 16 декабря 1974 года.

"Картофельный городок"

В соответствии с представленными материалами, Муждабаев попал в плен под Севастополем, с июля 1942 по январь 1943 года содержался в пересыльном лагере военнопленных Dulag 241 ("Картофельный городок") на территории бывшей овощебазы в Симферополе.
"В дневное время – в любое время года – все военнопленные размещались под открытым небом на голой земле, на ночь их загоняли в овощехранилища – сырые погреба с земляными стенами и полами и постоянно протекающими крышами", – приводит воспоминания свидетеля ФСБ.
Уже на пути из Севастополя в Симферополь красноармейцев не кормили и не давали воды. В колонне, которой находился Муждабаев, конвоиры расстреляли примерно десять человек, которые имели тяжелые ранения и не могли идти.
Около 3,5 тысяч военнопленных, по словам свидетеля, находились в лагере постоянно, состав менялся, медицинской помощи и минимальных условий гигиены не было – пленных ни разу не водили в баню, их буквально заедали вши. При этом в овощехранилищах находилось много больных и сильно истощенных пленных, которых просто оставляли умирать.
"Кормили в лагере также очень плохо: по утрам выдавали по кружке подогретой воды, вечером – 100 грамм хлеба, испеченного из каких-то отходов от зерна, и примерно пол-литра баланды из листьев гнилой капусты. Такое "питание" приводило к желудочно-кишечным расстройствам и, как следствие, быстрому физическому истощению", – сказано в релизе ФСБ.
От отсутствия нормальных условий содержания, медицинской помощи, гигиены и отвратительного питания в лагере ежедневно умирали не менее десяти человек. Их трупы по утрам вывозились на подводах. По словам свидетеля, расстрелов в лагере он не помнит, но случаи жестокого избиения были нормой.
Со ссылкой на доктора исторических наук, профессора Олега Романько, в ФСБ сообщают, что через "Картофельный городок" прошли примерно 140 тыяч советских военнопленных, около 6 тысяч из них погибли.
Мемориальный сквер на месте концлагеря Картофельный городок - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
3 марта 2024, 18:43
Увековечить память: о чем рассказывает мемориал "Картофельный городок"

"Бахчисарайский" лагерь

Еще один блок рассекреченных документов дает информацию об обстоятельствах гибели сотен бойцов и офицеров Красной Армии в концлагере, который располагался в Бахчисарайском районе. В ФСБ приводят выжившего советского военнопленного Михаила Александровича Зубкова.

"Я был угнан пешком в Бахчисарайский лагерь, находившийся в степи. Из города Бахчисарая этого лагеря не было видно, но среди пленных я слышал, что лагерь назывался Бахчисарайским. Пленных в лагере было много, несколько тысяч, которые содержались под открытым небом на участке местности, огороженном колючей проволокой. Нам в летние жаркие дни не давали воды и мы изнывали от жажды", – приводит воспоминания свидетеля ФСБ.

Один раз в день пленным выдавалось до 100 граммов некачественного хлеба с запахом керосина и примерно пол-литра супа-баланды, из грязной воды с неочищенными зернами проса либо с отрубями.
"Часто и такой баланды не доставалось. Многие пленные опухали от голода, почти поголовно страдали дизентерией и другими желудочно-кишечными заболеваниями. Медицинского обслуживания в лагере не было. Военнопленных систематически избивали немецкие солдаты, охранявшие лагерь. В этом лагере я пробыл примерно две недели", – вспоминал Зубков.
Работа по рассекречиванию архивных документов о злодеяниях нацистов на территории Крымского полуострова продолжается. Историкам предстоит создать целостную картину репрессивной политики нацистских оккупантов в 1941 – 1944 гг. на территории крымского полуострова
Жители села возле разрушенного немецко-фашистскими захватчиками дома - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
29 апреля, 16:31
В Крыму в годы ВОВ нацисты убили и угнали в рабство 220 тысяч человек
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в Крыму
Рассекреченные архивы ФСБ открывают новые грани исторических исследований
Был переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика
ИсторияКрым в истории: секреты, факты, фотоФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Память80 лет ПобедыВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войне
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Массированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности
10:54Ужасы фашистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ
10:21Теракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ
10:10Крымский мост: очередь и время ожидания растут
09:45Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей
09:1680 лет назад Красная армия штурмом взяла Рейхстаг
08:5211 лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
08:22Легковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – Алушта
08:04Раздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейк
07:36Фрагменты беспилотника упали в Саках: на одной из улиц перекрыто движение
07:27Крымский мост: оперативная информация после открытия движения
07:16112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем
06:46Ночной удар по Севастополю – что известно
00:01Холодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 2 мая
23:03Теракт ВСУ на Херсонщине и коллапс на Крымском мосту - главное за день
22:22Холера остается фактором риска в летний период в России - эксперт
21:43В Алешках под угрозой новых ударов эвакуируют тела погибших
21:25Ситуация на Крымском мосту - оперативные данные
21:13Песни правды и мужества - Аксенов о фестивале "Дорога на Ялту"
Лента новостейМолния