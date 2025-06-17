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Уколы смерти: ФСБ рассекретила допросы гитлеровского медика в Крыму - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Уколы смерти: ФСБ рассекретила допросы гитлеровского медика в Крыму
Уколы смерти: ФСБ рассекретила допросы гитлеровского медика в Крыму - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Уколы смерти: ФСБ рассекретила допросы гитлеровского медика в Крыму
От 15 до 25 военнопленных в день - такую печальную статистику погибших советских людей вели гитлеровцы в 1942 году в лагере для военнопленных на территории... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T09:49
2025-06-17T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. От 15 до 25 военнопленных в день - такую печальную статистику погибших советских людей вели гитлеровцы в 1942 году в лагере для военнопленных на территории Симферополя. Погибшим гражданам СССР вводили в вену смесь морфия и перекиси водорода. Об этом стало известно УФСБ России по Республике Крым и Севастополю из архивных документов, которые рассекречены в рамках проекта "Без срока давности" .Специалисты изучили выписку из протокола допроса от 26 мая 1948 года капитана медицинской службы 11-й немецкой армии Эбергарда Мюллера, который летом 1942 года находился на должности начальника терапевтического отделения лазарета в лагере военнопленных в Симферополе.По словам Мюллера, его начальник генерал Фаульгербер сказал, что "им отданы приказы по линии русских военнопленных, которые мне будет тяжело выполнять как врачу, но я должен буду их выполнять, ибо невыполнение влечет предание суду".Также Мюллер рассказал о том, что, согласно тому же приказу, немецким врачам строго настрого запрещалось самим вводить смертельную смесь."Это должны были делать врачи-коллаборационисты из числа бывших военнопленных, которые согласились служить оккупантам", – рассказал на допросе капитан медицинской службы Мюллер.По показаниям Мюллера, такие же процедуры происходили и в хирургическом отделении лазарета. Там, если верить арестованному, было убито гораздо больше военнопленных, чем в его отделении.Всех убитых советских военнопленных хоронили на кладбище, на северной окраине Симферополя. Ежедневно из лазарета увозили от 15 до 25 человек, которым вводили смертельные инъекции. И это не считая тех, кто умер в лагере от голода, побоев, непосильного труда и просто от нечеловеческих условий содержания, сказано в тексте рассекреченного документа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Независимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в КрымуТравили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в АджимушкаеПоказания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма
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РИА Новости Крым
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россия, крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, архив, великая отечественная война
Уколы смерти: ФСБ рассекретила допросы гитлеровского медика в Крыму

ФСБ: гитлеровские врачи умерщвляли советских военнопленных в Крыму специальными инъекциями

09:49 17.06.2025
 
© Центральный архив ФСБ РоссииПохороны опознанных жителей Ичкинского (Нижнегорского) района, убитых фашистами при отступлении
Похороны опознанных жителей Ичкинского (Нижнегорского) района, убитых фашистами при отступлении
© Центральный архив ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. От 15 до 25 военнопленных в день - такую печальную статистику погибших советских людей вели гитлеровцы в 1942 году в лагере для военнопленных на территории Симферополя. Погибшим гражданам СССР вводили в вену смесь морфия и перекиси водорода. Об этом стало известно УФСБ России по Республике Крым и Севастополю из архивных документов, которые рассекречены в рамках проекта "Без срока давности" .
Специалисты изучили выписку из протокола допроса от 26 мая 1948 года капитана медицинской службы 11-й немецкой армии Эбергарда Мюллера, который летом 1942 года находился на должности начальника терапевтического отделения лазарета в лагере военнопленных в Симферополе.
По словам Мюллера, его начальник генерал Фаульгербер сказал, что "им отданы приказы по линии русских военнопленных, которые мне будет тяжело выполнять как врачу, но я должен буду их выполнять, ибо невыполнение влечет предание суду".
"Согласно письменному приказу генерала, уничтожение военнопленных должно было проводиться путем введения им в вену смеси морфия и перекиси водорода", – сказано в документе.
Также Мюллер рассказал о том, что, согласно тому же приказу, немецким врачам строго настрого запрещалось самим вводить смертельную смесь.
"Это должны были делать врачи-коллаборационисты из числа бывших военнопленных, которые согласились служить оккупантам", – рассказал на допросе капитан медицинской службы Мюллер.
По показаниям Мюллера, такие же процедуры происходили и в хирургическом отделении лазарета. Там, если верить арестованному, было убито гораздо больше военнопленных, чем в его отделении.
"Протокол допроса Мюллера дает довольно точную картину о процессе уничтожения советских военнопленных путем медицинских инъекций и о количестве убитых за первое полугодие 1942 года. Так, сам Мюллер признался в убийстве только 50 человек. В хирургическом отделении было уничтожено еще около 950. До его же прибытия в лагерь таким способом там умертвили до 1,5 тысяч военнопленных", – сообщил доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Олег Романько.
Всех убитых советских военнопленных хоронили на кладбище, на северной окраине Симферополя. Ежедневно из лазарета увозили от 15 до 25 человек, которым вводили смертельные инъекции. И это не считая тех, кто умер в лагере от голода, побоев, непосильного труда и просто от нечеловеческих условий содержания, сказано в тексте рассекреченного документа.
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