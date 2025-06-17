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Уколы смерти: ФСБ рассекретила допросы гитлеровского медика в Крыму

Уколы смерти: ФСБ рассекретила допросы гитлеровского медика в Крыму - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Уколы смерти: ФСБ рассекретила допросы гитлеровского медика в Крыму

От 15 до 25 военнопленных в день - такую печальную статистику погибших советских людей вели гитлеровцы в 1942 году в лагере для военнопленных на территории... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T09:49

2025-06-17T09:49

2025-06-17T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. От 15 до 25 военнопленных в день - такую печальную статистику погибших советских людей вели гитлеровцы в 1942 году в лагере для военнопленных на территории Симферополя. Погибшим гражданам СССР вводили в вену смесь морфия и перекиси водорода. Об этом стало известно УФСБ России по Республике Крым и Севастополю из архивных документов, которые рассекречены в рамках проекта "Без срока давности" .Специалисты изучили выписку из протокола допроса от 26 мая 1948 года капитана медицинской службы 11-й немецкой армии Эбергарда Мюллера, который летом 1942 года находился на должности начальника терапевтического отделения лазарета в лагере военнопленных в Симферополе.По словам Мюллера, его начальник генерал Фаульгербер сказал, что "им отданы приказы по линии русских военнопленных, которые мне будет тяжело выполнять как врачу, но я должен буду их выполнять, ибо невыполнение влечет предание суду".Также Мюллер рассказал о том, что, согласно тому же приказу, немецким врачам строго настрого запрещалось самим вводить смертельную смесь."Это должны были делать врачи-коллаборационисты из числа бывших военнопленных, которые согласились служить оккупантам", – рассказал на допросе капитан медицинской службы Мюллер.По показаниям Мюллера, такие же процедуры происходили и в хирургическом отделении лазарета. Там, если верить арестованному, было убито гораздо больше военнопленных, чем в его отделении.Всех убитых советских военнопленных хоронили на кладбище, на северной окраине Симферополя. Ежедневно из лазарета увозили от 15 до 25 человек, которым вводили смертельные инъекции. И это не считая тех, кто умер в лагере от голода, побоев, непосильного труда и просто от нечеловеческих условий содержания, сказано в тексте рассекреченного документа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Независимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в КрымуТравили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в АджимушкаеПоказания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, архив, великая отечественная война