В Симферополе открылись 24 елочных базара

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе с 15 декабря начали работать все 24 елочных базара. Большинство новогодних деревьев привезли из Пензенской, Челябинской областей и Республика Мордовия. Об этом сообщил начальник отдела управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Максим Вотчель.Чтобы торговля была законной, продавцам необходимо иметь все правоустанавливающие документы, подчеркнул он."На торговой площадке необходимо иметь договор, заключенный с администрацией Симферополя на размещение данной площадки, прейскурант цен, мерную линейку, средства пожаротушения, товарно-транспортную накладную", - перечислил начальник отдела.По его информации, специалисты ежедневно проводят мониторинг фактов стихийной торговли. В первую очередь проверяют маршруты, где незаконную торговлю обнаружили в прошедших годах. Сейчас нарушителей нет, добавил Максим Вотчель.В случае, если незаконный елочный базар обнаружат, на реализатора составят административный протокол, а продукцию конфискуют.Ранее сообщалось, где в Симферополе можно купить новогоднюю елку. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВО"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акцииКакая искусственная елка лучше – совет эксперта

