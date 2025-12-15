Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе открылись 24 елочных базара - РИА Новости Крым, 15.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251215/v-simferopole-otkrylis-24-elochnykh-bazara-1151678873.html
В Симферополе открылись 24 елочных базара
В Симферополе открылись 24 елочных базара - РИА Новости Крым, 15.12.2025
В Симферополе открылись 24 елочных базара
В Симферополе с 15 декабря начали работать все 24 елочных базара. Большинство новогодних деревьев привезли из Пензенской, Челябинской областей и Республика... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T13:40
2025-12-15T13:40
новый год в крыму
новый год
новый год 2026
елочные базары
симферополь
крым
новости крыма
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151678759_0:81:1620:992_1920x0_80_0_0_0351be79bf972acb2a8c5e9ce9a7c129.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе с 15 декабря начали работать все 24 елочных базара. Большинство новогодних деревьев привезли из Пензенской, Челябинской областей и Республика Мордовия. Об этом сообщил начальник отдела управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Максим Вотчель.Чтобы торговля была законной, продавцам необходимо иметь все правоустанавливающие документы, подчеркнул он."На торговой площадке необходимо иметь договор, заключенный с администрацией Симферополя на размещение данной площадки, прейскурант цен, мерную линейку, средства пожаротушения, товарно-транспортную накладную", - перечислил начальник отдела.По его информации, специалисты ежедневно проводят мониторинг фактов стихийной торговли. В первую очередь проверяют маршруты, где незаконную торговлю обнаружили в прошедших годах. Сейчас нарушителей нет, добавил Максим Вотчель.В случае, если незаконный елочный базар обнаружат, на реализатора составят административный протокол, а продукцию конфискуют.Ранее сообщалось, где в Симферополе можно купить новогоднюю елку.
симферополь
крым
новый год в крыму, новый год, новый год 2026, елочные базары, симферополь, крым, новости крыма, видео, видео
В Симферополе открылись 24 елочных базара

В Симферополе работают 24 елочных базара

13:40 15.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе с 15 декабря начали работать все 24 елочных базара. Большинство новогодних деревьев привезли из Пензенской, Челябинской областей и Республика Мордовия. Об этом сообщил начальник отдела управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Максим Вотчель.
"В этом году открыто 24 торговых площадки по реализации хвойных насаждений. Сосны и ели, представленные на базарах, привезли из Пензенской области, Республики Мордовия и Челябинской области", - рассказал Максим Вотчель.
Чтобы торговля была законной, продавцам необходимо иметь все правоустанавливающие документы, подчеркнул он.
"На торговой площадке необходимо иметь договор, заключенный с администрацией Симферополя на размещение данной площадки, прейскурант цен, мерную линейку, средства пожаротушения, товарно-транспортную накладную", - перечислил начальник отдела.
По его информации, специалисты ежедневно проводят мониторинг фактов стихийной торговли. В первую очередь проверяют маршруты, где незаконную торговлю обнаружили в прошедших годах. Сейчас нарушителей нет, добавил Максим Вотчель.
В случае, если незаконный елочный базар обнаружат, на реализатора составят административный протокол, а продукцию конфискуют.
Ранее сообщалось, где в Симферополе можно купить новогоднюю елку.
Читайте также на РИА Новости Крым:
От елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВО
"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции
Какая искусственная елка лучше – совет эксперта
 
Новый год в КрымуНовый годНовый год 2026Елочные базарыСимферопольКрымНовости КрымаВидео
 
