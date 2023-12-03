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Какая искусственная елка лучше – совет эксперта - РИА Новости Крым, 03.12.2023
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https://crimea.ria.ru/20231203/kakaya-iskusstvennaya-elka-luchshe--sovet-eksperta-1133241686.html
Какая искусственная елка лучше – совет эксперта
Какая искусственная елка лучше – совет эксперта - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Какая искусственная елка лучше – совет эксперта
При покупке искусственной ели в первую очередь необходимо обращать внимание на наличие химической отдушки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил... РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T08:37
2023-12-03T08:37
радио "спутник в крыму"
новый год
елка
совет эксперта
павел шапкин
новый год 2024
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. При покупке искусственной ели в первую очередь необходимо обращать внимание на наличие химической отдушки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.Гость студии отметил, что искусственные елки красивы, долговечны и помогают сохранить натуральные деревья. Но чтобы пластиковая елочка радовала много лет, лучше отдать предпочтение безопасным и качественным изделиям.Выбор лучше остановить на дереве, изготовленном из качественного сырья без посторонних запахов. Самым безопасным является полиэтилен, отличить его от других составов можно по маркировке латинскими буквами РЕ. Он долговечен и безвреден для людей и животных, отметил эксперт."При этом некоторые производители стараются снизить себестоимость продукции и комбинируют более дорогие и дешевые виды сырья", – предупредил Шапкин.Эксперт пояснил, что отличить такие изделия можно по внешнему виду и на ощупь. В частности, елки из недорогого сырья хуже держат форму, после хранения примятые "иголки" долго не распрямляются. Кроме того, в этом случае искусственная хвоя как бы липкая на ощупь. Спрос на искусственные елки в России вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость таких изделий также выросла на 21%.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елкуКрымчан попросили не запускать фейерверки в Новый годСхемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новый год, елка, совет эксперта, павел шапкин, новый год 2024, общество
Какая искусственная елка лучше – совет эксперта

Какой искусственной ели отдать предпочтение – совет эксперта

08:37 03.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети возле новогодней ёлки
Дети возле новогодней ёлки - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. При покупке искусственной ели в первую очередь необходимо обращать внимание на наличие химической отдушки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Гость студии отметил, что искусственные елки красивы, долговечны и помогают сохранить натуральные деревья. Но чтобы пластиковая елочка радовала много лет, лучше отдать предпочтение безопасным и качественным изделиям.
"В производстве елей может использоваться разный по качеству пластик. Поэтому, если слышите характерный запах синтетики – лучше отказаться от покупки", – сказал Шапкин.
Выбор лучше остановить на дереве, изготовленном из качественного сырья без посторонних запахов. Самым безопасным является полиэтилен, отличить его от других составов можно по маркировке латинскими буквами РЕ. Он долговечен и безвреден для людей и животных, отметил эксперт.
"При этом некоторые производители стараются снизить себестоимость продукции и комбинируют более дорогие и дешевые виды сырья", – предупредил Шапкин.
Эксперт пояснил, что отличить такие изделия можно по внешнему виду и на ощупь. В частности, елки из недорогого сырья хуже держат форму, после хранения примятые "иголки" долго не распрямляются. Кроме того, в этом случае искусственная хвоя как бы липкая на ощупь. Спрос на искусственные елки в России вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость таких изделий также выросла на 21%.
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Радио "Спутник в Крыму"Новый годЕлкаСовет экспертаПавел ШапкинНовый год 2024Общество
 
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