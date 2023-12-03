https://crimea.ria.ru/20231203/kakaya-iskusstvennaya-elka-luchshe--sovet-eksperta-1133241686.html

Какая искусственная елка лучше – совет эксперта

Какая искусственная елка лучше – совет эксперта - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Какая искусственная елка лучше – совет эксперта

При покупке искусственной ели в первую очередь необходимо обращать внимание на наличие химической отдушки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T08:37

2023-12-03T08:37

2023-12-03T08:37

радио "спутник в крыму"

новый год

елка

совет эксперта

павел шапкин

новый год 2024

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. При покупке искусственной ели в первую очередь необходимо обращать внимание на наличие химической отдушки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.Гость студии отметил, что искусственные елки красивы, долговечны и помогают сохранить натуральные деревья. Но чтобы пластиковая елочка радовала много лет, лучше отдать предпочтение безопасным и качественным изделиям.Выбор лучше остановить на дереве, изготовленном из качественного сырья без посторонних запахов. Самым безопасным является полиэтилен, отличить его от других составов можно по маркировке латинскими буквами РЕ. Он долговечен и безвреден для людей и животных, отметил эксперт."При этом некоторые производители стараются снизить себестоимость продукции и комбинируют более дорогие и дешевые виды сырья", – предупредил Шапкин.Эксперт пояснил, что отличить такие изделия можно по внешнему виду и на ощупь. В частности, елки из недорогого сырья хуже держат форму, после хранения примятые "иголки" долго не распрямляются. Кроме того, в этом случае искусственная хвоя как бы липкая на ощупь. Спрос на искусственные елки в России вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость таких изделий также выросла на 21%.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елкуКрымчан попросили не запускать фейерверки в Новый годСхемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, елка, совет эксперта, павел шапкин, новый год 2024, общество