https://crimea.ria.ru/20250129/signal-vozdushnoy-trevogi-zvuchit-v-sevastopole-1143524121.html

Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе

Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе

В Севастополе звучит воздушная тревога, сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатор региона Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T19:31

2025-01-29T19:31

2025-01-29T19:31

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воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит воздушная тревога, сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатор региона Михаила Развожаева.Жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.В случае угрозы баллистики найти безопасное место нужно очень быстро, на это есть всего около двух минут. Общественный транспорт в это время обязан занять правый ряд и прекратить движение, а пассажиры укрыться в проходе подальше от окон.23 сентября в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, воздушная тревога в севастополе