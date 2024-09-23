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Схему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят

Схему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Схему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят

В Севастополе пересмотрят схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшат систему... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T13:31

2024-09-23T13:31

2024-09-23T13:31

укрытия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе пересмотрят схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшат систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан. Соответствующее поручение на аппаратном совещании правительства дал губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в Центр управления регионом поступают жалобы от жителей города о том, что некоторые укрытия стоят не там, где они нужны.Также глава города распорядился разобраться, почему в некоторых районах города перестало быть громко слышно сирену, как раньше. По словам Краснокутского, это связано с установкой новых устройств и настройкой каналов."Опять жалобы, что там, где раньше было хорошо слышно сигнал системы оповещения, теперь стало или глухо, или не слышно вообще. Если это временная техническая сложность – это одно. Если что-то неправильно настроили – это другое. В порядок это все привести", – поручил губернатор.Ранее сообщалось, что Севастополь усилит защиту населения от атак, в частности в городе будет увеличено число укрытий и систем оповещения о воздушных тревогах. Устанавливать бетонные укрытия блиндажного типа по всему городу, включая сельскую зону, стали в Севастополе в августе по решению властей после атаки ВСУ с применением дальнобойных ракет ATACMS. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО координирует украинские удары по России – Лавров Россия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнение

https://crimea.ria.ru/20240921/sistemy-pvo-srabotali-nad-simferopolem-1140515362.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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