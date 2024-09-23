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Схему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
Схему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Схему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
В Севастополе пересмотрят схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшат систему... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T13:31
2024-09-23T13:31
2024-09-23T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе пересмотрят схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшат систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан. Соответствующее поручение на аппаратном совещании правительства дал губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в Центр управления регионом поступают жалобы от жителей города о том, что некоторые укрытия стоят не там, где они нужны.Также глава города распорядился разобраться, почему в некоторых районах города перестало быть громко слышно сирену, как раньше. По словам Краснокутского, это связано с установкой новых устройств и настройкой каналов."Опять жалобы, что там, где раньше было хорошо слышно сигнал системы оповещения, теперь стало или глухо, или не слышно вообще. Если это временная техническая сложность – это одно. Если что-то неправильно настроили – это другое. В порядок это все привести", – поручил губернатор.Ранее сообщалось, что Севастополь усилит защиту населения от атак, в частности в городе будет увеличено число укрытий и систем оповещения о воздушных тревогах. Устанавливать бетонные укрытия блиндажного типа по всему городу, включая сельскую зону, стали в Севастополе в августе по решению властей после атаки ВСУ с применением дальнобойных ракет ATACMS. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО координирует украинские удары по России – Лавров Россия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнение
https://crimea.ria.ru/20240921/sistemy-pvo-srabotali-nad-simferopolem-1140515362.html
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укрытия, севастополь, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу на крым
Схему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
Развожаев поручил пересмотреть схему размещения укрытий в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе пересмотрят схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшат систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан. Соответствующее поручение на аппаратном совещании правительства дал губернатор Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, в Центр управления регионом поступают жалобы от жителей города о том, что некоторые укрытия стоят не там, где они нужны.
"Много было после очередного объявления сигнала "Баллистика" вопросов о том, где и что надо поставить и передвинуть. Проанализируйте тщательно, потому что некоторые места размещения вызывают не то что удивление, но вроде не обязательно там ставить. А где-то наоборот", – поручил он директору департамента общественной безопасности Севастополя Алексею Краснокутскому.
Также глава города распорядился разобраться, почему в некоторых районах города перестало быть громко слышно сирену, как раньше. По словам Краснокутского, это связано с установкой новых устройств и настройкой каналов.
"Опять жалобы, что там, где раньше было хорошо слышно сигнал системы оповещения, теперь стало или глухо, или не слышно вообще. Если это временная техническая сложность – это одно. Если что-то неправильно настроили – это другое. В порядок это все привести", – поручил губернатор.
Ранее сообщалось, что Севастополь усилит защиту населения от атак
, в частности в городе будет увеличено число укрытий и систем оповещения о воздушных тревогах.
Устанавливать бетонные укрытия блиндажного типа по всему городу
, включая сельскую зону, стали в Севастополе в августе по решению властей после атаки ВСУ с применением дальнобойных ракет ATACMS.
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