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Севастополь усиливает защиту населения от атак

Севастополь усиливает защиту населения от атак - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Севастополь усиливает защиту населения от атак

В Севастополе поставят новые бетонные укрытия на остановках, в парках и на пляжах и добавят еще 60 устройств оповещения о воздушных тревогах. Об этом по итогам... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T11:58

2024-09-10T11:58

2024-09-10T11:58

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

укрытия

общество

михаил развожаев

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе поставят новые бетонные укрытия на остановках, в парках и на пляжах и добавят еще 60 устройств оповещения о воздушных тревогах. Об этом по итогам аппаратного совещания городского правительства сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в Севастополе уже установлено 454 укрытия, из которых 290 – на остановках, а 164 – на пляжах, в парках и скверах.В дополнение к 80 устройствам оповещения о воздушных тревогах в городе установлены еще 33 новых, добавил Развожаев.Защитной пленкой на сегодняшний день оклеены окна в 47 зданиях образовательных учреждений. По его словам, пленка поступила в полном объеме и теперь, чтобы закончить работу как можно скорее, будут наращивать число бригад рабочих.По словам главы города, в работе также дома, в которых нет технической возможности подключить домофон к системе автоматического размыкания во время тревог."Поручил специалистам провести предметный анализ и продумать, как обеспечить безопасность людей в таких случаях", – отметил Развожаев.На сегодня специалисты протестировали уже 240 устройств по подключению к системе авторазмыкания замков, из них 180 цифровых домофонов и 60 аналоговых, уточнил он.В конце августа в Севастополе почти 200 детсадов и школ оборудовали защитной бронепленкой. В середине августа заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов рассказал, как в школах республики обеспечена безопасность.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогЗа неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытийПляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, укрытия, общество, михаил развожаев, новости крыма