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Севастополь усиливает защиту населения от атак - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Севастополь усиливает защиту населения от атак
Севастополь усиливает защиту населения от атак - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Севастополь усиливает защиту населения от атак
В Севастополе поставят новые бетонные укрытия на остановках, в парках и на пляжах и добавят еще 60 устройств оповещения о воздушных тревогах. Об этом по итогам... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T11:58
2024-09-10T11:58
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
укрытия
общество
михаил развожаев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе поставят новые бетонные укрытия на остановках, в парках и на пляжах и добавят еще 60 устройств оповещения о воздушных тревогах. Об этом по итогам аппаратного совещания городского правительства сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в Севастополе уже установлено 454 укрытия, из которых 290 – на остановках, а 164 – на пляжах, в парках и скверах.В дополнение к 80 устройствам оповещения о воздушных тревогах в городе установлены еще 33 новых, добавил Развожаев.Защитной пленкой на сегодняшний день оклеены окна в 47 зданиях образовательных учреждений. По его словам, пленка поступила в полном объеме и теперь, чтобы закончить работу как можно скорее, будут наращивать число бригад рабочих.По словам главы города, в работе также дома, в которых нет технической возможности подключить домофон к системе автоматического размыкания во время тревог."Поручил специалистам провести предметный анализ и продумать, как обеспечить безопасность людей в таких случаях", – отметил Развожаев.На сегодня специалисты протестировали уже 240 устройств по подключению к системе авторазмыкания замков, из них 180 цифровых домофонов и 60 аналоговых, уточнил он.В конце августа в Севастополе почти 200 детсадов и школ оборудовали защитной бронепленкой. В середине августа заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов рассказал, как в школах республики обеспечена безопасность.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогЗа неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытийПляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУ
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, укрытия, общество, михаил развожаев, новости крыма
Севастополь усиливает защиту населения от атак

В Севастополе увеличат число укрытий и систем оповещения о воздушных тревогах – Развожаев

11:58 10.09.2024
 
© РИА Новости КрымПляж "Учкуевка" в Севастополе
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе поставят новые бетонные укрытия на остановках, в парках и на пляжах и добавят еще 60 устройств оповещения о воздушных тревогах. Об этом по итогам аппаратного совещания городского правительства сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, в Севастополе уже установлено 454 укрытия, из которых 290 – на остановках, а 164 – на пляжах, в парках и скверах.
"До конца этой недели закончим установку укрытий на остановках общественного транспорта, до 1 октября – в общественных местах. Поручил коллегам проанализировать, где еще нужны укрытия", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В дополнение к 80 устройствам оповещения о воздушных тревогах в городе установлены еще 33 новых, добавил Развожаев.
"До конца года планируем установить еще 60", – сообщил он.
Защитной пленкой на сегодняшний день оклеены окна в 47 зданиях образовательных учреждений. По его словам, пленка поступила в полном объеме и теперь, чтобы закончить работу как можно скорее, будут наращивать число бригад рабочих.
По словам главы города, в работе также дома, в которых нет технической возможности подключить домофон к системе автоматического размыкания во время тревог.
"Поручил специалистам провести предметный анализ и продумать, как обеспечить безопасность людей в таких случаях", – отметил Развожаев.
На сегодня специалисты протестировали уже 240 устройств по подключению к системе авторазмыкания замков, из них 180 цифровых домофонов и 60 аналоговых, уточнил он.
В конце августа в Севастополе почти 200 детсадов и школ оборудовали защитной бронепленкой.
В середине августа заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов рассказал, как в школах республики обеспечена безопасность.
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СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяУкрытияОбществоМихаил РазвожаевНовости Крыма
 
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