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В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог
В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог
Накануне учебного года межведомственная рабочая группа проверила состояние убежищ в учебных заведениях. В школах, где нет подвалов, уже оборудованы безопасные... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T14:20
2024-08-16T14:20
2024-08-16T14:20
безопасность республики крым и севастополя
дети
школа
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убежище
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Накануне учебного года межведомственная рабочая группа проверила состояние убежищ в учебных заведениях. В школах, где нет подвалов, уже оборудованы безопасные места. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов."Если в образовательных учреждениях есть подвальные помещения, конечно же, они используются в качестве убежищ. Они приведены абсолютно все в нормативное соответствие. Межведомственная рабочая группа проверила абсолютно все убежища, которые расположены в образовательных учреждениях", - сказал он.В тех образовательных учреждениях, где архитектурные особенности здания не позволяют обустроить капитальные подвалы и укрытия, дети и сотрудники будут в случае опасности переходить в подвалы близлежащих зданий.По словам Асанова, во всех образовательных учреждениях проработаны алгоритмы передвижения детей в случае опасности. Утверждены помещения, которые могут служить для укрытия детей, например, при угрозе баллистики. В таких случаях времени на поиск укрытия очень мало.С детьми и педагогическим составом регулярно проводятся тренировки, отрабатываются механизмы передвижения в случае чрезвычайной ситуации, уверил чиновник.Ранее сообщалось, что в школах Севастополя происходит оклейка стекол защитной полиуретановой пленкой, которая может выдерживать значительные нагрузки. Всего специалистам предстоит оклеить окна в 158 учебных заведениях, это 66 тысяч квадратных метров пленки.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУ В детском лагере под Евпаторией установили четыре убежищаВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ
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безопасность республики крым и севастополя, дети, школа, минобраз крыма, тимур асанов, убежище, новости крыма, крым
В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог
Школы Крыма обеспечат безопасность детей на случай воздушных атак - Минобраз
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Накануне учебного года межведомственная рабочая группа проверила состояние убежищ в учебных заведениях. В школах, где нет подвалов, уже оборудованы безопасные места. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.
"Если в образовательных учреждениях есть подвальные помещения, конечно же, они используются в качестве убежищ. Они приведены абсолютно все в нормативное соответствие. Межведомственная рабочая группа проверила абсолютно все убежища, которые расположены в образовательных учреждениях", - сказал он.
В тех образовательных учреждениях, где архитектурные особенности здания не позволяют обустроить капитальные подвалы и укрытия, дети и сотрудники будут в случае опасности переходить в подвалы близлежащих зданий.
"Если архитектурные особенности здания образовательных учреждений не позволяют обеспечить заглубленное помещение в качестве убежища, то органы местного самоуправления проработали вопрос организации укрытий в близлежащих зданиях, в том числе многоквартирных домов, организаций и так далее", - заверил заместитель министра.
По словам Асанова, во всех образовательных учреждениях проработаны алгоритмы передвижения детей в случае опасности. Утверждены помещения, которые могут служить для укрытия детей, например, при угрозе баллистики. В таких случаях времени на поиск укрытия очень мало.
"Так называемые помещения трех стен - это коридоры, раздевалки, какие-то технические помещения, в которых меньше всего окон. В этих помещениях у нас организован запас питьевой воды, медикаментов. Дети смогут там укрыться, если нет времени добежать до ближайшего укрытия", - объяснил Тимур Асанов.
С детьми и педагогическим составом регулярно проводятся тренировки, отрабатываются механизмы передвижения в случае чрезвычайной ситуации, уверил чиновник.
Ранее сообщалось, что в школах Севастополя происходит оклейка стекол
защитной полиуретановой пленкой, которая может выдерживать значительные нагрузки. Всего специалистам предстоит оклеить окна в 158 учебных заведениях, это 66 тысяч квадратных метров пленки.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил
, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта.
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