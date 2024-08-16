https://crimea.ria.ru/20240816/v-shkolakh-kryma-oboruduyut-bezopasnye-mesta-na-sluchay-trevog-1139648102.html

В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог

В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог

Накануне учебного года межведомственная рабочая группа проверила состояние убежищ в учебных заведениях. В школах, где нет подвалов, уже оборудованы безопасные... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T14:20

2024-08-16T14:20

2024-08-16T14:20

безопасность республики крым и севастополя

дети

школа

минобраз крыма

тимур асанов

убежище

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Накануне учебного года межведомственная рабочая группа проверила состояние убежищ в учебных заведениях. В школах, где нет подвалов, уже оборудованы безопасные места. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов."Если в образовательных учреждениях есть подвальные помещения, конечно же, они используются в качестве убежищ. Они приведены абсолютно все в нормативное соответствие. Межведомственная рабочая группа проверила абсолютно все убежища, которые расположены в образовательных учреждениях", - сказал он.В тех образовательных учреждениях, где архитектурные особенности здания не позволяют обустроить капитальные подвалы и укрытия, дети и сотрудники будут в случае опасности переходить в подвалы близлежащих зданий.По словам Асанова, во всех образовательных учреждениях проработаны алгоритмы передвижения детей в случае опасности. Утверждены помещения, которые могут служить для укрытия детей, например, при угрозе баллистики. В таких случаях времени на поиск укрытия очень мало.С детьми и педагогическим составом регулярно проводятся тренировки, отрабатываются механизмы передвижения в случае чрезвычайной ситуации, уверил чиновник.Ранее сообщалось, что в школах Севастополя происходит оклейка стекол защитной полиуретановой пленкой, которая может выдерживать значительные нагрузки. Всего специалистам предстоит оклеить окна в 158 учебных заведениях, это 66 тысяч квадратных метров пленки.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУ В детском лагере под Евпаторией установили четыре убежищаВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, дети, школа, минобраз крыма, тимур асанов, убежище, новости крыма, крым