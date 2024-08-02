https://crimea.ria.ru/20240802/v-sevastopole-ustanavlivayut-betonnye-ukrytiya-ot-raketnykh-atak-1139320722.html
В Севастополе устанавливают бетонные укрытия от ракетных атак
В Севастополе устанавливают бетонные укрытия от ракетных атак - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Севастополе устанавливают бетонные укрытия от ракетных атак
В Севастополе установили два бетонных укрытия в прибрежной зоне, еще шесть до конца недели смонтируют в парках города. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T16:17
2024-08-02T16:17
2024-08-02T16:17
севастополь
укрытие
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
атаки всу на крым
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138886118_332:80:1147:538_1920x0_80_0_0_d1d58d6df6804381d10bac761d7140e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе установили два бетонных укрытия в прибрежной зоне, еще шесть до конца недели смонтируют в парках города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Всего в Севастополе будут установлены почти 600 укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта, рядом с которыми нет капитальных строений для укрытия при сигнале "Баллистика!".Губернатор подчеркнул, что при изготовлении железобетонных сооружений нужно соблюсти технологический процесс, который требует определенного времени. Ожидается, что с понедельника партии поставок увеличатся, и еженедельно в городе будут устанавливать не менее 30 модулей.Кроме того, в Севастополе начали оклейку окон детских садов и школ защитной пленкой, предохраняющей помещения от попадания осколков. На данный момент такой пленкой оклеили учреждения в Каче, Казачьей бухте и по другим адресам.Атаки на СевастопольВ ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1.26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели. Никто не пострадал.При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, - на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали на время уничтожения части сбитой ракеты.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детейПляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138886118_244:0:1036:594_1920x0_80_0_0_64b91c3436f224241701408047720b64.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, укрытие, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, атаки всу на крым, михаил развожаев
В Севастополе устанавливают бетонные укрытия от ракетных атак
В Севастополе до конца недели установят шесть бетонных укрытий на случай ракетных атак
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе установили два бетонных укрытия в прибрежной зоне, еще шесть до конца недели смонтируют в парках города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе продолжается установка бетонных укрытий. Накануне специалисты установили два укрытия в прибрежной зоне на Учкуевке, сегодня еще два будут установлены в парке неподалеку. До конца недели еще четыре укрытия смонтируют в парке имени Анны Ахматовой, в парке Победы и в Динопарке", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Всего в Севастополе будут установлены почти 600 укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта, рядом с которыми нет капитальных строений для укрытия при сигнале "Баллистика!".
Губернатор подчеркнул, что при изготовлении железобетонных сооружений нужно соблюсти технологический процесс, который требует определенного времени. Ожидается, что с понедельника партии поставок увеличатся, и еженедельно в городе будут устанавливать не менее 30 модулей.
Кроме того, в Севастополе начали оклейку окон детских садов и школ защитной пленкой, предохраняющей помещения от попадания осколков. На данный момент такой пленкой оклеили учреждения в Каче, Казачьей бухте и по другим адресам.
Атаки на Севастополь
В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1.26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики
. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели. Никто не пострадал.
При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города
, - на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.
Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали
на время уничтожения части сбитой ракеты.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю
, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших
трое севастопольцев и один приезжий ребенок.
В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города
.
Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
Читайте также на РИА Новости Крым: