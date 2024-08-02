https://crimea.ria.ru/20240802/v-sevastopole-ustanavlivayut-betonnye-ukrytiya-ot-raketnykh-atak-1139320722.html

В Севастополе устанавливают бетонные укрытия от ракетных атак

В Севастополе устанавливают бетонные укрытия от ракетных атак - РИА Новости Крым, 02.08.2024

В Севастополе устанавливают бетонные укрытия от ракетных атак

В Севастополе установили два бетонных укрытия в прибрежной зоне, еще шесть до конца недели смонтируют в парках города. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T16:17

2024-08-02T16:17

2024-08-02T16:17

севастополь

укрытие

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

атаки всу на крым

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе установили два бетонных укрытия в прибрежной зоне, еще шесть до конца недели смонтируют в парках города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Всего в Севастополе будут установлены почти 600 укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта, рядом с которыми нет капитальных строений для укрытия при сигнале "Баллистика!".Губернатор подчеркнул, что при изготовлении железобетонных сооружений нужно соблюсти технологический процесс, который требует определенного времени. Ожидается, что с понедельника партии поставок увеличатся, и еженедельно в городе будут устанавливать не менее 30 модулей.Кроме того, в Севастополе начали оклейку окон детских садов и школ защитной пленкой, предохраняющей помещения от попадания осколков. На данный момент такой пленкой оклеили учреждения в Каче, Казачьей бухте и по другим адресам.Атаки на СевастопольВ ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1.26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели. Никто не пострадал.При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, - на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали на время уничтожения части сбитой ракеты.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детейПляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, укрытие, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, атаки всу на крым, михаил развожаев