https://crimea.ria.ru/20250203/spetssluzhby-rabotayut-peskov-prokommentiroval-vzryv-v-zhk-moskvy-1143872617.html

Спецслужбы работают: Песков прокомментировал взрыв в ЖК Москвы

Спецслужбы работают: Песков прокомментировал взрыв в ЖК Москвы - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Спецслужбы работают: Песков прокомментировал взрыв в ЖК Москвы

Специальные службы выполняют свою работу на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве. Информация на данный момент уточняется, прокомментировал... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T13:46

2025-02-03T13:46

2025-02-03T13:46

взрыв

москва

дмитрий песков

кремль

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Специальные службы выполняют свою работу на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве. Информация на данный момент уточняется, прокомментировал инцидент пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. Предварительно, причиной ЧП мог быть подрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома. На месте работают правоохранители и экстренные службы, сообщила пресс-служба столичного главка СК. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, среди пострадавших - основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, он госпитализировали в тяжелом состоянии.Следственный главк России по Москве возбудил дело сразу по трем статьям - о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконным обороте оружия. На месте происшествия продолжает работу группа из числа наиболее опытных столичных следователей и криминалистов. Они осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, назначают необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход работ контролирует прокуратура.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250203/vzryv-v-zhk-alye-parusa-v-moskve---vse-dannye-k-etomu-chasu-1143872215.html

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взрыв, москва, дмитрий песков, кремль, происшествия, новости