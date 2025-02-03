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Спецслужбы работают: Песков прокомментировал взрыв в ЖК Москвы - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Спецслужбы работают: Песков прокомментировал взрыв в ЖК Москвы
Спецслужбы работают: Песков прокомментировал взрыв в ЖК Москвы - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Спецслужбы работают: Песков прокомментировал взрыв в ЖК Москвы
Специальные службы выполняют свою работу на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве. Информация на данный момент уточняется, прокомментировал... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T13:46
2025-02-03T13:46
взрыв
москва
дмитрий песков
кремль
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Специальные службы выполняют свою работу на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве. Информация на данный момент уточняется, прокомментировал инцидент пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. Предварительно, причиной ЧП мог быть подрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома. На месте работают правоохранители и экстренные службы, сообщила пресс-служба столичного главка СК. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, среди пострадавших - основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, он госпитализировали в тяжелом состоянии.Следственный главк России по Москве возбудил дело сразу по трем статьям - о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконным обороте оружия. На месте происшествия продолжает работу группа из числа наиболее опытных столичных следователей и криминалистов. Они осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, назначают необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход работ контролирует прокуратура.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250203/vzryv-v-zhk-alye-parusa-v-moskve---vse-dannye-k-etomu-chasu-1143872215.html
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взрыв, москва, дмитрий песков, кремль, происшествия, новости
Спецслужбы работают: Песков прокомментировал взрыв в ЖК Москвы

В Кремле прокомментировали информацию о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве

13:46 03.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Специальные службы выполняют свою работу на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве. Информация на данный момент уточняется, прокомментировал инцидент пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа. Сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно", - сказал Песков журналистам.
Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. Предварительно, причиной ЧП мог быть подрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома. На месте работают правоохранители и экстренные службы, сообщила пресс-служба столичного главка СК.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, среди пострадавших - основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, он госпитализировали в тяжелом состоянии.
Следственный главк России по Москве возбудил дело сразу по трем статьям - о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконным обороте оружия. На месте происшествия продолжает работу группа из числа наиболее опытных столичных следователей и криминалистов. Они осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, назначают необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход работ контролирует прокуратура.
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