https://crimea.ria.ru/20250203/v-krymu-na-modernizatsiyu-vodovodov-napravyat-bolee-800-mln-rubley-1143874661.html

В Крыму на модернизацию водоводов направят более 800 млн рублей

В Крыму на модернизацию водоводов направят более 800 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.02.2025

В Крыму на модернизацию водоводов направят более 800 млн рублей

Более 800 млн рублей потратят на модернизацию системы водоснабжения в Крыму в этом году, сообщил в понедельник председатель Совета министров республики Юрий... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T15:47

2025-02-03T15:47

2025-02-03T15:47

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юрий гоцанюк

водоснабжение

водопровод

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Более 800 млн рублей потратят на модернизацию системы водоснабжения в Крыму в этом году, сообщил в понедельник председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.В ближайшей перспективе запанированы реконструкция канализационной насосной станции №2 в Алуште, капремонт двух наиболее изношенных участков Евпаторийского водовода, а также капремонт 9,5 км водовода "Евпатория-Новоозерное-Мирный".Потери воды в сетях водоснабжения Крыма благодаря ремонту и прокладке новых труб в рамках различных программ удалось уменьшить до 40%, и эти работы продолжаются, сообщал ране генеральный директор "Воды Крыма" Максим Новик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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