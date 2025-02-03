В Крыму на модернизацию водоводов направят более 800 млн рублей
В Крыму на модернизацию сетей водоснабжения потратят более 800 млн рублей
© РИА Новости КрымРемонт магистрального водовода в Сакском районе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Более 800 млн рублей потратят на модернизацию системы водоснабжения в Крыму в этом году, сообщил в понедельник председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В этом году в рамках регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" будет выделено 836,6 млн рублей на улучшение систем питьевого водоснабжения и водоподготовки", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
В ближайшей перспективе запанированы реконструкция канализационной насосной станции №2 в Алуште, капремонт двух наиболее изношенных участков Евпаторийского водовода, а также капремонт 9,5 км водовода "Евпатория-Новоозерное-Мирный".
"Эти проекты значительно улучшат инфраструктуру и повысят качество водоснабжения в регионе. В целом по данной программе за три года будет выделено более 3,6 млрд рублей, включая средства предприятия "Вода Крыма", - уточнил крымский премьер.
Потери воды в сетях водоснабжения Крыма благодаря ремонту и прокладке новых труб в рамках различных программ удалось уменьшить до 40%, и эти работы продолжаются, сообщал ране генеральный директор "Воды Крыма" Максим Новик.
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