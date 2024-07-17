https://crimea.ria.ru/20240717/babulya-ya-ne-umru-istorii-ranennykh-pri-atake-na-uchkuevku-detey-1138904961.html

"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детей

"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детей - РИА Новости Крым, 17.07.2024

"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детей

Севастопольскому футболисту, 13-летнему Родиону, предстоит заново учиться ходить, мама верит, что ее мальчик вернется в профессиональный спорт. А бабушка... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T11:08

2024-07-17T11:08

2024-07-17T11:08

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Севастопольскому футболисту, 13-летнему Родиону, предстоит заново учиться ходить, мама верит, что ее мальчик вернется в профессиональный спорт. А бабушка 8-летнего Германа ждет дня, когда внук сможет встать на любимый самокат и снова купаться в море. Родственники детей, раненных при ракетной атаке ВСУ по Севастополю 23 июня, рассказали РИА Новости Крым, с какими трудностями в лечении и реабилитации самых дорогих им людей пришлось столкнуться и как в трудную минуту героями становятся простые люди.Это чудо, что он живСуббоеприпас ракеты ATACMS разорвался рядом с 13-летним Родионом. На пляже он был с друзьями матери: женщина работает сутками и в тот день отдыхала после смены. Что было с сыном, узнала из видео в соцсетях."Там видно, что возле спасательной вышки разрывается снаряд, а Родион стоит слева. Это вообще чудо, что он остался жив", – рассказывает Анастасия Свалова.К севастопольским врачам мальчик попал в очень тяжелом состоянии. Осколки попали в голову, брюшную полость, задели несколько органов, изранили обе ноги, на правой – открытый перелом, прошло навылет.Но потребовалось большее. По решению врачебного консилиума в числе 12 раненых детей Родиона доставили спецбортом в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля."Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на СевастопольСейчас ему "намного лучше", говорит мама, динамика положительная: речь восстанавливается, потихоньку начинает садиться. Но до выписки пока далеко."Впереди еще одна операция. И, грубо говоря, ему нужно заново учиться ходить", – отмечает Анастасия.С сыном она в палате 24 на 7. Здесь ей поставили раскладушку. "Я спрашивала, может что-то нужно, сказали нет. Что касается лечения, больница всем нас обеспечивает", – сказала женщина.С мальчиком каждый день занимаются психологи, неврологи и логопеды, проводится лечебная физкультура, магнито- и электротерапия, рассказывает женщина. И из Севастополя медики тоже звонят все время. Но не только.О здоровье Родиона очень беспокоятся в спортивной школе олимпийского резерва №8, там он занимается футболом с семи лет и в нем всегда видел свою карьеру, говорит Анастасия. "Поэтому самое главное сейчас - на ноги встать, чтобы он вернулся на поле"."ФК "Севастополь" денег отправил, пост выложили, люди стали помогать, кто чем может. Впереди очень сложная реабилитация, и любая копейка нам, конечно, не лишняя. Но не только это важно. Люди пишут слова поддержки: "Держитесь! Севастополь с вами. Своих не бросаем". Это так за душу берет, слезы не останавливаются. Это дорогого стоит".Когда Родиону станет получше, они непременно запишут видеообращение и попросят максимально его распространить, "чтобы все видели и знали, как они благодарны".Спаситель на белом внедорожнике"С нашим ребенком, слава Богу, все обошлось более-менее", – рассказывает бабушка восьмилетнего Германа Раиса Янковская."Более-менее" – это сквозная открытая рана правой половины грудной клетки и перелом 11-го ребра. "Осколок улетел и вылетел насквозь. Прошел по мягким тканям вдоль. Рана длинная".Это теперь женщина может как-то рассказывать о том, что довелось испытать, видя бегущего в крови внука, еще минуту назад игравшего в песке. Тогда степень угрозы оценить было сложно.Стоянка на самом верху, бежать до машины долго. Страх за ребенка нарастал. И тогда стало происходить то, о чем говорят: "Люди сроднились"."Сначала подбежал мужчина и дал детский памперс, чтобы мы его прижали к ране. А потом остановился большой белый внедорожник. Мужчина за рулем открыл деверь, сказал: "Садитесь быстрее". Он был с семьей, с женой, двое детей очень напуганных сидели, жались, плакали. Муж побежал на стоянку, а мы с внуком поехали с ними", - рассказывает Раиса Янковская.К больнице №4 они примчались одними из первых, "потом стали приезжать "скорые" одна за одной". На проходной пропустили сразу.Мальчику сделали рентген, чтобы понять, не осталось ли осколков. Обошлось. Потом его, как и всех детей, перевезли в пятую больницу, где Герман пролежал до конца недели. УЗИ, антибиотики, боли и страхи остались позади. Теперь ему предстоит контрольный рентген – нужно выяснить, как зарастает ребро.Физические нагрузки, резкие движения, бег, прыжки – все это пока запрещено. И он очень скучает по самокату: любит трюкачить. А еще рвется на море, нырять и плавать. Это уже можно, но осторожно: повязку сняли, следы от ранения обрабатывают зеленкой."Говорит: "Бабуля, там открыли "Учкуевку" – поехали". А я пока туда не могу... Будем думать", – поделилась Раиса.Женщина говорит, что благодарна Богу за все, и прежде всего за то, что им "попался тот мужчина на дороге". Она просит его откликнуться, если он узнает себя в этой истории.Террористический удар по Севастополю был совершен ВСУ в воскресенье, 23 июня, в 12.15 по московскому времени. Город атаковали пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре, уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Ранения получили153 человека, более половины были госпитализированы. 22 из них, включая 12 несовершеннолетних, спецборт МЧС доставил в клиники Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организовано Погибшую при ракетной атаке на Севастополь девочку похоронили на КубаниПострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации

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Анна Петрова

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