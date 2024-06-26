Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации
Члены семей погибших при атаке ВСУ на Севастополь получат по миллиону рублей компенсации
15:35 26.06.2024 (обновлено: 16:13 26.06.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе граждане, пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Учкуевке, получат от 200 до 400 тысяч рублей компенсации. Члены семей погибших получат по 1 миллиону рублей в равных долях. Об этом на заседании правительства Севастополя сообщила директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.
"Планируется выплачивать гражданам <…> за тяжкий и вред средней тяжести в размере 400 тыс. рублей, легкий вред - в размере 200 тысяч. Членам семей, супругам погибших в результате чрезвычайной ситуации - в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи", - сказала она.
Ранее губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания Законодательного собрания, посвященного вопросам безопасности граждан.
По его словам, после трагедии 23 июня главная задача властей города – предпринять все необходимые меры для максимальной защиты горожан и гостей в случае воздушных атак.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
В результате происшествия пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.
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