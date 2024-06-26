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Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации
Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации
В Севастополе граждане, пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Учкуевке, получат от 200 до 400 тысяч рублей компенсации. Члены семей погибших... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T15:35
2024-06-26T16:13
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
компенсация ущерба
выплаты и компенсации
учкуевка
правительство севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе граждане, пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Учкуевке, получат от 200 до 400 тысяч рублей компенсации. Члены семей погибших получат по 1 миллиону рублей в равных долях. Об этом на заседании правительства Севастополя сообщила директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Ранее губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания Законодательного собрания, посвященного вопросам безопасности граждан.По его словам, после трагедии 23 июня главная задача властей города – предпринять все необходимые меры для максимальной защиты горожан и гостей в случае воздушных атак.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен &gt;&gt;В результате происшествия пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУРитуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на СевастопольФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20240626/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshey-pri-atake-vsu-dvukhletney-lizoy-kirnos-1138377588.html
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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, компенсация ущерба, выплаты и компенсации, учкуевка, правительство севастополя, новости крыма
Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации

Члены семей погибших при атаке ВСУ на Севастополь получат по миллиону рублей компенсации

15:35 26.06.2024 (обновлено: 16:13 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе граждане, пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Учкуевке, получат от 200 до 400 тысяч рублей компенсации. Члены семей погибших получат по 1 миллиону рублей в равных долях. Об этом на заседании правительства Севастополя сообщила директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

"Планируется выплачивать гражданам <…> за тяжкий и вред средней тяжести в размере 400 тыс. рублей, легкий вред - в размере 200 тысяч. Членам семей, супругам погибших в результате чрезвычайной ситуации - в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи", - сказала она.

Ранее губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания Законодательного собрания, посвященного вопросам безопасности граждан.
По его словам, после трагедии 23 июня главная задача властей города – предпринять все необходимые меры для максимальной защиты горожан и гостей в случае воздушных атак.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен >>
В результате происшествия пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.
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СевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаКомпенсация ущербаВыплаты и компенсацииУчкуевкаПравительство СевастополяНовости Крыма
 
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