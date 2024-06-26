https://crimea.ria.ru/20240626/v-sevastopole-ustanovili-summy-kompensatsiy-dlya-postradavshikh-v-uchkuevke-1138381165.html

Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации

Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации

В Севастополе граждане, пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Учкуевке, получат от 200 до 400 тысяч рублей компенсации. Члены семей погибших... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T15:35

2024-06-26T15:35

2024-06-26T16:13

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе граждане, пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Учкуевке, получат от 200 до 400 тысяч рублей компенсации. Члены семей погибших получат по 1 миллиону рублей в равных долях. Об этом на заседании правительства Севастополя сообщила директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Ранее губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания Законодательного собрания, посвященного вопросам безопасности граждан.По его словам, после трагедии 23 июня главная задача властей города – предпринять все необходимые меры для максимальной защиты горожан и гостей в случае воздушных атак.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен >>В результате происшествия пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУРитуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на СевастопольФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20240626/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshey-pri-atake-vsu-dvukhletney-lizoy-kirnos-1138377588.html

севастополь

учкуевка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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