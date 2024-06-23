Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек
14 человек ранены при отражении ракетной атаки на Севастополь – из них двое детей
12:48 23.06.2024 (обновлено: 13:22 23.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе 14 человек получили осколочные ранения в результате воздушной атаки, из них двое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"По предварительной информации Спасательной службы – в районе Учкуевки 12 человек, включая двоих детей, получили осколочные ранения. В Любимовке осколочные ранения предварительно получили два человека", – написал он в Telegram-канале.
Военные завершили отражение воздушной атаки, в небе над акваторией уничтожены пять воздушных целей, сообщил губернатор. На территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты загорелся жилой дом.
"В районе пансионата "Лазурь" горит лес на территории 150 квадратных метров. Пожарные расчеты выехали на место", – добавил губернатор.
12 июня ночью после отражения ракетной атаки в Севастополе были рассыпаны осколки на улице Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки.
29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. 28 мая на подлете к полуострову была сбита противокорабельная ракета "Нептун".
19 мая в результате массивной ракетной атаки на Крым и Севастополь в городе было повреждено несколько жилых домов. Кроме того, в жилой зоне рассыпались суббоеприпасы, которые убирали с улиц города силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии.
Читайте также на РИА Новости Крым: