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Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек

Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек

В Севастополе 14 человек получили осколочные ранения в результате воздушной атаки, из них двое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T12:48

2024-06-23T12:48

2024-06-23T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе 14 человек получили осколочные ранения в результате воздушной атаки, из них двое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Военные завершили отражение воздушной атаки, в небе над акваторией уничтожены пять воздушных целей, сообщил губернатор. На территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты загорелся жилой дом."В районе пансионата "Лазурь" горит лес на территории 150 квадратных метров. Пожарные расчеты выехали на место", – добавил губернатор.12 июня ночью после отражения ракетной атаки в Севастополе были рассыпаны осколки на улице Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки.29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. 28 мая на подлете к полуострову была сбита противокорабельная ракета "Нептун".19 мая в результате массивной ракетной атаки на Крым и Севастополь в городе было повреждено несколько жилых домов. Кроме того, в жилой зоне рассыпались суббоеприпасы, которые убирали с улиц города силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в СевастополеРазвожаев рассказал о ситуации в Севастополе после ракетных атак

севастополь

черное море

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