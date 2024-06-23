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Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек
Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек
В Севастополе 14 человек получили осколочные ранения в результате воздушной атаки, из них двое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T12:48
2024-06-23T13:22
михаил развожаев
севастополь
атаки всу на крым
новости крыма
пво
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе 14 человек получили осколочные ранения в результате воздушной атаки, из них двое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Военные завершили отражение воздушной атаки, в небе над акваторией уничтожены пять воздушных целей, сообщил губернатор. На территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты загорелся жилой дом."В районе пансионата "Лазурь" горит лес на территории 150 квадратных метров. Пожарные расчеты выехали на место", – добавил губернатор.12 июня ночью после отражения ракетной атаки в Севастополе были рассыпаны осколки на улице Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки.29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. 28 мая на подлете к полуострову была сбита противокорабельная ракета "Нептун".19 мая в результате массивной ракетной атаки на Крым и Севастополь в городе было повреждено несколько жилых домов. Кроме того, в жилой зоне рассыпались суббоеприпасы, которые убирали с улиц города силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в СевастополеРазвожаев рассказал о ситуации в Севастополе после ракетных атак
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михаил развожаев, севастополь, атаки всу на крым, новости крыма, пво, черное море, скорая помощь
Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек

14 человек ранены при отражении ракетной атаки на Севастополь – из них двое детей

12:48 23.06.2024 (обновлено: 13:22 23.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе 14 человек получили осколочные ранения в результате воздушной атаки, из них двое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"По предварительной информации Спасательной службы – в районе Учкуевки 12 человек, включая двоих детей, получили осколочные ранения. В Любимовке осколочные ранения предварительно получили два человека", – написал он в Telegram-канале.
Военные завершили отражение воздушной атаки, в небе над акваторией уничтожены пять воздушных целей, сообщил губернатор. На территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты загорелся жилой дом.
"В районе пансионата "Лазурь" горит лес на территории 150 квадратных метров. Пожарные расчеты выехали на место", – добавил губернатор.
12 июня ночью после отражения ракетной атаки в Севастополе были рассыпаны осколки на улице Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки.
29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. 28 мая на подлете к полуострову была сбита противокорабельная ракета "Нептун".
19 мая в результате массивной ракетной атаки на Крым и Севастополь в городе было повреждено несколько жилых домов. Кроме того, в жилой зоне рассыпались суббоеприпасы, которые убирали с улиц города силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии.
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