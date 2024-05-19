https://crimea.ria.ru/20240519/razvozhaev-rasskazal-podrobnosti-nochnoy-ataki-vsu-na-sevastopol-1137391750.html

Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Севастополь

В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 19 мая никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T11:59

2024-05-19T11:59

2024-05-19T12:07

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 19 мая никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев также отметил, что силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии с улиц города убраны практически все обнаруженные суббоеприпасы.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщают об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтезавод в Славянске остановил работу после атаки ВСУ9 ракет ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночьНочная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы

севастополь

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2024

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