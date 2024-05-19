Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Севастополь
Несколько домов повреждены в Севастополе после атаки ВСУ, пострадавших нет - Развожаев
11:59 19.05.2024 (обновлено: 12:07 19.05.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольм
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 19 мая никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Пострадавших в результате ночной атаки ВСУ нет. В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба", - написал он в своем Telegram.
Развожаев также отметил, что силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии с улиц города убраны практически все обнаруженные суббоеприпасы.
"К настоящему времени они обследовали и убрали уже практически все упавшие осколки и суббоеприпасы для дальнейшего уничтожения. Если вы увидели суббоеприпас — не подходите к нему, и обязательно объясните детям, что трогать их категорически нельзя: это опасно для жизни! При обнаружении суббоеприпасов сразу же звоните 112, специалисты оперативно выедут по адресу", - подчеркнул губернатор.
В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщают об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.
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