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Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Севастополь
Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Севастополь
В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 19 мая никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T11:59
2024-05-19T12:07
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
происшествия
суббоеприпас м74 от ракеты atacms
ракеты atacms
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 19 мая никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев также отметил, что силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии с улиц города убраны практически все обнаруженные суббоеприпасы.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщают об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтезавод в Славянске остановил работу после атаки ВСУ9 ракет ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночьНочная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы
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Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Севастополь

Несколько домов повреждены в Севастополе после атаки ВСУ, пострадавших нет - Развожаев

11:59 19.05.2024 (обновлено: 12:07 19.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольм
Севастопольм - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 19 мая никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Пострадавших в результате ночной атаки ВСУ нет. В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба", - написал он в своем Telegram.
Развожаев также отметил, что силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии с улиц города убраны практически все обнаруженные суббоеприпасы.
"К настоящему времени они обследовали и убрали уже практически все упавшие осколки и суббоеприпасы для дальнейшего уничтожения. Если вы увидели суббоеприпас — не подходите к нему, и обязательно объясните детям, что трогать их категорически нельзя: это опасно для жизни! При обнаружении суббоеприпасов сразу же звоните 112, специалисты оперативно выедут по адресу", - подчеркнул губернатор.
В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщают об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.
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