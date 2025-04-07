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Снегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовности - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Снегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовности
Снегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовности - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Снегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовности
В Симферополе из-за непогоды городские службы приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T21:22
2025-04-07T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за непогоды городские службы приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.Если в течение ночи или ранним утром ударит мороз и появится гололедица, то больше 400 дворников МБУ "Город" выдут на работу и обработают противогололедной смесью тротуары и дорожки, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в понедельник в Крыму из-за арктического холодного фронта будут сложные погодные условия - сильный дождь, мокрый снег, в горах снег. В южных, центральных и восточных районах полуострова - очень сильные осадки. Вечером местами на дорогах гололедица, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалахВ Симферополе пошел снегКак непогода в Крыму отразится на урожае фруктов – минсельхозПарад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду
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Снегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовности

В Симферополе из-за снега на дежурство вышли шесть комбинированных спецмашин

21:22 07.04.2025
 
© КрымавтодорСнег на дорогах Крыма
Снег на дорогах Крыма
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за непогоды городские службы приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
"В связи с выпадением осадков и понижением температуры городские службы приведены в состояние повышенной готовности. На данный момент на дежурство вышло 6 комбинированных машин, которые в случае необходимости будут осуществлять обработку улиц, спусков, подъемов и мостовых сооружений, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение", - говорится в сообщении.
Если в течение ночи или ранним утром ударит мороз и появится гололедица, то больше 400 дворников МБУ "Город" выдут на работу и обработают противогололедной смесью тротуары и дорожки, уточнили в пресс-службе.
"Ситуация находится под контролем. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - добавили в администрации и призвали всех участников дорожного движения проявить особенную аккуратность.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Крыму из-за арктического холодного фронта будут сложные погодные условия - сильный дождь, мокрый снег, в горах снег. В южных, центральных и восточных районах полуострова - очень сильные осадки. Вечером местами на дорогах гололедица, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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