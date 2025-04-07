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Снегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовности

Снегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовности - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Снегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовности

В Симферополе из-за непогоды городские службы приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T21:22

2025-04-07T21:22

2025-04-07T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за непогоды городские службы приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.Если в течение ночи или ранним утром ударит мороз и появится гололедица, то больше 400 дворников МБУ "Город" выдут на работу и обработают противогололедной смесью тротуары и дорожки, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в понедельник в Крыму из-за арктического холодного фронта будут сложные погодные условия - сильный дождь, мокрый снег, в горах снег. В южных, центральных и восточных районах полуострова - очень сильные осадки. Вечером местами на дорогах гололедица, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалахВ Симферополе пошел снегКак непогода в Крыму отразится на урожае фруктов – минсельхозПарад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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