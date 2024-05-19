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Нефтезавод в Славянске остановил работу после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Нефтезавод в Славянске остановил работу после атаки ВСУ
Нефтезавод в Славянске остановил работу после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Нефтезавод в Славянске остановил работу после атаки ВСУ
Работа нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани временно приостановлена после атаки украинских дронов. Об этом со ссылкой на пресс-службу НПЗ пишет... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T11:13
2024-05-19T11:17
славянск
кубань
краснодарский край
происшествия
нпз
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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новости
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Работа нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани временно приостановлена после атаки украинских дронов. Об этом со ссылкой на пресс-службу НПЗ пишет РИА Новости.В ночь на 19 мая украинские боевики атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани. Возгорания на месте ЧП не произошло, пострадавших нет. По данным Минобороны России, всего над Краснодарским краем были уничтожены и перехвачены 57 дронов ВСУ. Позже глава Славянского района Роман Синяговский уточнил, что на территорию НПЗ упали 6 беспилотников.Там же пояснили, что сейчас на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия.В ночь на 19 мая российские ПВО пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России. Над Крымом были уничтожены 9 американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон, над Краснодарским краем сбиты 57 беспилотников, над Белгородской областью еще три.
https://crimea.ria.ru/20240519/nad-krymom-unichtozheny-9-raket-atacms--1137387249.html
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славянск, кубань, краснодарский край, происшествия, нпз, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, топливо
Нефтезавод в Славянске остановил работу после атаки ВСУ

Нефтезавод в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников ВСУ

11:13 19.05.2024 (обновлено: 11:17 19.05.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСлавянский НПЗ в Краснодарском крае
Славянский НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Работа нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани временно приостановлена после атаки украинских дронов. Об этом со ссылкой на пресс-службу НПЗ пишет РИА Новости.
В ночь на 19 мая украинские боевики атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани. Возгорания на месте ЧП не произошло, пострадавших нет. По данным Минобороны России, всего над Краснодарским краем были уничтожены и перехвачены 57 дронов ВСУ. Позже глава Славянского района Роман Синяговский уточнил, что на территорию НПЗ упали 6 беспилотников.

"Так и есть", - сообщили в компании в ответ на вопрос, действительно ли завод приостановил работу в результате ночной атаки БПЛА.

Там же пояснили, что сейчас на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
В ночь на 19 мая российские ПВО пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России. Над Крымом были уничтожены 9 американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон, над Краснодарским краем сбиты 57 беспилотников, над Белгородской областью еще три.
Запуск американской ракеты ATACMS
07:26
Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS
 
СлавянскКубаньКраснодарский крайПроисшествияНПЗОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиТопливо
 
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