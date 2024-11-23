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Залужный: НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Залужный: НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией
Залужный: НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Залужный: НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией
Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией, поскольку арсеналы ракет РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T19:11
2024-11-23T19:11
валерий залужный
всу (вооруженные силы украины)
нато
россия
политика
мнения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией, поскольку арсеналы ракет и дронов стран альянса несопоставимы с возможностями российского ВПК."Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому (количеству выпущенных ВС РФ ракет и дронов - ред.). И тенденция будет идти к увеличению количества (российских ударов - ред.) Уже в этом месяце количество доходит до трех тысяч", - сказал Залужный в интервью изданию "Украинская правда".Он также подчеркнул, что предоставляемые Украине "средства борьбы" остаются "слишком дорогими", а их количество слишком ограничено. При этом экс-главком ВСУ выразил мнение, что по тем же причинам "ни Британия, ни другие страны не будут готовы" к потенциальному противостоянию с РФ.Залужный предположил, что системы ПВО стран НАТО можно полностью разрядить всего за два-три месяца. Он задался вопросом, есть ли у той же Британии хотя бы пять тысяч ракет для систем Patriot, чтобы отразить, к примеру, атаки "управляемыми авиабомбами".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский передумал "брать" КрымВ США сделали заявление о КрымеЗачем Зеленский публично отказался от военного возвращения Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
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валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), нато, россия, политика, мнения, новости
Залужный: НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией

НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией - экс-главком ВСУ Залужный

19:11 23.11.2024
 
© AP Photo Alberto PezzaliПосол Украины в Великобритании Валерий Залужный
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo Alberto Pezzali
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией, поскольку арсеналы ракет и дронов стран альянса несопоставимы с возможностями российского ВПК.
"Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому (количеству выпущенных ВС РФ ракет и дронов - ред.). И тенденция будет идти к увеличению количества (российских ударов - ред.) Уже в этом месяце количество доходит до трех тысяч", - сказал Залужный в интервью изданию "Украинская правда".
Он также подчеркнул, что предоставляемые Украине "средства борьбы" остаются "слишком дорогими", а их количество слишком ограничено. При этом экс-главком ВСУ выразил мнение, что по тем же причинам "ни Британия, ни другие страны не будут готовы" к потенциальному противостоянию с РФ.
Залужный предположил, что системы ПВО стран НАТО можно полностью разрядить всего за два-три месяца. Он задался вопросом, есть ли у той же Британии хотя бы пять тысяч ракет для систем Patriot, чтобы отразить, к примеру, атаки "управляемыми авиабомбами".
"Я что-то сомневаюсь. Опять-таки, по той же причине, что они очень дорогие, и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что произвести их - проблема. Поэтому только по этой военной составляющей можно сказать, что, наверное, они (страны НАТО - ред.) не готовы", - подытожил он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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